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В холле главного корпуса медуниверситета открылась выставка картин и стихов «Осень». Её подготовили художники клуба «Волшебство красок» и участники литературно-поэтического клуба «Златоуст». Хотите познакомиться с творчеством талантливых студентов ВолгГМУ? Тогда поспешите! Выставка продлится всего неделю.
Не только готовые картины рождали стихотворения, но и написанные поэтами строки вдохновляли художников. Над работами ребята трудились парами более месяца. Изначально принять участие в проекте планировали больше двадцати студентов. Но, к сожалению, не у всех получилось прийти к общему мнению и создать совместно работы.
Всего на выставке представлено двенадцать картин и девять стихотворений. «Образы получились по-настоящему осенние. Результаты превзошли все ожидания! Хочу поблагодарить всех поэтов и художников, рискнувших совместно воплотить свои идеи и показать их окружающим», - поделилась Юлия Янюшкина, руководитель литературно-поэтического клуба «Златоуст».
Похожая выставка проходила и в прошлом семестре, но тогда были представлены исключительно работы членов художественного клуба. «Наша первая выставка называлась "Весна". И мы решили продолжить тему с временами года. Илья Моисеев, руководитель медиастудии, посоветовал поработать с поэтами "Златоуста". Так и появилась идея показать рисунки в сопровождении стихов», - рассказывает Алина Джамалова, председатель клуба «Волшебство красок».
Выставка продлится до 24 ноября включительно. Не пройдите мимо!
Ани Мурадян
Сегодня, 06:27; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Это интересно; Просмотров: 20;
Подразделение: Литературно-поэтический клуб «Златоуст»
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