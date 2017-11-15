В субботу в стенах морфологического корпуса прошла долгожданная Школа молодого исследователя от НОМУС ВолгГМУ. Студенты разобрались в основах научного знания и статистической обработки данных, литературном поиске, структуре статей и узнали, как представить свою работу на конференции. После тренингов каждый участник написал тест и получил заветный сертификат о прохождении школы.

Несмотря на холодный ноябрьский вечер, кафедра гистологии, эмбриологии, цитологии вновь наполнилась юными медиками. Здесь было действительно жарко: 68 студентов разных курсов и факультетов, которые в малых группах изучали основы научной деятельности. Интересно, что в прошлом году участников было также 68. Программа немного отличалась от Школы первого уровня прошлых лет. Нововведением этого года для наших студентов стала вводная лекция по основам научного знания, которую провёл Валерий Загребин, председатель Совета НОМУС ВолгГМУ, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой гистологии, эмбриологии, цитологии ВолгГМУ. Для ШМИ это не в новинку — лекцию впервые включили в программу на выездных школах в Ростове и Краснодаре в марте прошлого года.

А после вступительного «разбора полётов» и введения в основы научного знания участников ждали тренинги в малых группах:

О работе с базами научной медицинской литературы рассказали Александр Бессонов (4 курс, лечебное дело), Эмилия Дрегваль (ординатор кафедры отоларингологии), Николай Зарубин (3 курс, медико-профилактическое дело) и Олеся Юрченко (3 курс, лечебное дело);

В тонкости написания литературного обзора и научной статьи посвятили Карина Петрова (выпускница педиатрического ф-та, сейчас - врач-педиатр), Ольга Биткова (6 курс, педиатрия), Александр Коротков. (4 курс, лечебное дело), Никита Дорофеев и Алина Седых (2 и 3 курс, лечебное дело);

Про статистические методы обработки данных в медицине рассказали Данил Липов (4 курс, лечебное дело), Яна Филиппова (5 курс, медико-профилактическое дело), Анастасия Бойцова (2 курс, педиатрия) и Марина Мясникова (3 курс, лечебное дело);

Основам презентации и выступления на публике обучали Алексей Куличкин (6 курс, педиатрия), Андрей Зуб (ординтор кафедры медицинской реабилитации и спортивной медицины) и Сергей Введенский (4 курс, лечебное дело).

Одним из самых сложных тренингов ШМИ по праву считается тот, где участникам в течение 40 минут рассказывают про статистику. Репрезентативность, стандартное отклонение, корреляция, критерий Стьюдента — большую часть студентов эти слова бросают в дрожь. И главная задача тьютора — суметь объяснить эту тему так, чтобы и первокурсник понял, чем выборочная совокупность отличается от генеральной. О том, каково это, рассказал Данил Липов, секретарь Совета НОМУС, студент 4 курса лечебного ф-та: «Я бы сказал, что это очень ответственно и волнительно. Никогда не знаешь, как лучше преподнести материал, всегда нужно адаптироваться под публику. И даже в процессе нужно что-то переделывать в своём выступлении, чтобы людей заинтересовать и чтобы даже такая сложная наука, как статистика, стала интересна и понятна аудитории. Я думаю, всё получилось».

Особенность Школы молодого исследователя в том, что здесь в качестве преподавателей выступают студенты и ординаторы. Участники отмечают, что это помогает проще усваивать материал. Ведь ты с лектором «на одной волне». К тому же, ШМИ из года в год подготавливает не только будущих авторов научных работ, но и наставников для следующих школ. «Каково впервые оказаться тьютором? Немного волнительно, немного реактивно. Хочется вложить в ребят всё, что есть в голове. И хочется, чтобы приходило еще больше людей — чем больше слушателей, тем лучше ты чувствуешь отдачу. Мне очень понравилось. Хочу ещё!» — поделился эмоциями Александр Коротков, студент 4 курса лечебного ф-та, дебютировавший на ШМИ в качестве наставника в направлении «Написание статьи».

А после тренингов участников ждало традиционное тестирование. Оно проводится для того, чтобы понять, какие темы усвоили хорошо, а над какими тьюторам стоит поработать. После тестов каждый из участников получил сертификат о прохождении Школы молодого исследователя. Но главное — знания, без которых сложно начать заниматься научной деятельностью.

Своими впечатлениями поделилась Ксения Болдырева, студентка 2 курса лечебного ф-та: «На самом деле, я уже не в первый раз прихожу на ШМИ. И, наверное, мне никогда не надоест! Тренинги я особо не разделяю — считаю, что все это одно целое. Но больше понравилось про оформление презентации и написание статей. Самое главное — держать аудиторию, чтобы никто не уснул, и это у каждого тьютора получилось идеально».

Если вам не удалось посетить этим вечером морфологический корпус, все материалы Школы молодого исследователя вы сможете найти и скачать по этой ссылке. За обновлениями следите в группе Школы молодого исследователя во ВКонтакте, а за новостями научного общества и актуальными конференциями — в группе НОМУС ВолгГМУ.

Многие думают, что уже всё изучено. Так думали и великие ученые — Джеймс Максвелл, Исаак Ньютон, Грегор Мендель, Альберт Эйнштейн. Но всё равно научный поиск приводил к открытиям. А когда наука достигает новых вершин, с них открываются дальнейшие перспективы для новых исследований. Занимайтесь наукой, и когда-нибудь вы совершите своё открытие!

Любовь Пушкарская

Фото: Елизавета Хохлачёва