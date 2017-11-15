«Хирургическое сознание не может мириться с тем,

что больные гибнут на наших глазах от неостановленного кровотечения».

С.С.Юдин, советский хирург

В стенах Волгоградского государственного медицинского университета прошла областная научно-практическая конференция «Нерешённые вопросы язвенного пилородуоденального стеноза». Мероприятие проводилось в рамках Пленума Правления Российского общества хирургов и Российского общества эндоскопических хирургов.

Расширение рынка лекарственных средств привело к хорошей излечимости язвенной болезни. Но распространенность, опасность осложнений и высокая летальность при пилородуоденальном стенозе (одном из осложнений язвенной болезни желудка) заставляют хирургов по всему миру по сей день обсуждать эту проблему. Только в России от желудочных кровотечений умирает 4,5 % заболевших. Члены общества хирургов на Пленуме обсудили доказательные и клинические аспекты этого заболевания, современные подходы к диагностике и лечению язвенных кровотечений, выделили перспективные направления в лечении осложнений язвенной болезни. Также специалистами проанализировали динамику заболеваемости и тактику ведения пациентов в Центральном и Южном федеральным округам.

Как отмечают участники конференции, эндоскопические методы лечения - самые перспективные при осложнениях пилородуоденального стеноза. Во многих регионах эндоскопическая хирургия доступна лишь в крупных стационарах, что ухудшает прогноз на выздоровление пациентов из отдаленных районов. Для успешного лечения пациентов с данной патологией важна не только тактика ведения, но и грамотная организация эндоскопической службы и рациональная маршрутизация. Возраст эндоскопического оборудования, дефицит врачей, владеющих методами эндогемостаза, дефицит расходных материалов (инъекторов, клипаторов, зондов для аргонно-плазменных коагуляторов) также служит препятствием к своевременной диагностике и лечению.

Участники конференции также обсудили необходимость модернизации системы подготовки молодых хирургов. По мнению Андрея Федорова, генерального секретаря РОХ, д.м.н., профессора, подготовка в ординатуре по хирургии должна длиться не менее 3 лет. В скором времени этот вопрос рассмотрят на заседании с Татьяной Семёновой, директором Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении.

По окончании конференции председателю научного общества хирургов Волгоградской области, заведующему кафедрой факультетской хирургии с курсом эндоскопической хирургии ФУВ и с курсом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ Андрею Бебуришвили присвоили звание Почетного члена Российского общества хирургов.

Евгения Москаленко

Фото: Виктор Морозкин

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