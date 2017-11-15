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НПК «Нерешённые вопросы язвенного пилородуоденального стеноза»

«Хирургическое сознание не может мириться с тем,
что больные гибнут на наших глазах от неостановленного кровотечения».
С.С.Юдин, советский хирург

В стенах Волгоградского государственного медицинского университета прошла областная научно-практическая конференция «Нерешённые вопросы язвенного пилородуоденального стеноза». Мероприятие проводилось в рамках Пленума Правления Российского общества хирургов и Российского общества эндоскопических хирургов.

Расширение рынка лекарственных средств привело к хорошей излечимости язвенной болезни. Но распространенность, опасность осложнений и высокая летальность при пилородуоденальном стенозе (одном из осложнений язвенной болезни желудка)  заставляют хирургов по всему миру по сей день обсуждать эту проблему. Только в России от желудочных кровотечений умирает 4,5 % заболевших. Члены общества хирургов на Пленуме обсудили доказательные и клинические аспекты этого заболевания, современные подходы к диагностике и лечению язвенных кровотечений, выделили перспективные направления в лечении осложнений язвенной болезни. Также специалистами проанализировали динамику заболеваемости и тактику ведения пациентов в Центральном и Южном федеральным округам.

Как отмечают участники конференции, эндоскопические методы лечения - самые перспективные при осложнениях пилородуоденального стеноза. Во многих регионах эндоскопическая хирургия доступна лишь в крупных стационарах, что ухудшает прогноз на выздоровление пациентов из отдаленных районов. Для успешного лечения пациентов с данной патологией важна не только тактика ведения, но и грамотная организация эндоскопической службы и рациональная маршрутизация. Возраст эндоскопического оборудования, дефицит врачей, владеющих методами эндогемостаза, дефицит расходных материалов (инъекторов, клипаторов, зондов для аргонно-плазменных коагуляторов) также служит препятствием к своевременной диагностике и лечению.   

Участники конференции также обсудили необходимость модернизации системы подготовки молодых хирургов. По мнению Андрея Федорова, генерального секретаря РОХ, д.м.н., профессора, подготовка в ординатуре по хирургии должна длиться не менее 3 лет. В скором времени этот вопрос рассмотрят на заседании с Татьяной Семёновой, директором Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении.

По окончании конференции председателю научного общества хирургов Волгоградской области, заведующему кафедрой факультетской хирургии с курсом эндоскопической хирургии ФУВ и с курсом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ Андрею Бебуришвили присвоили звание Почетного члена Российского общества хирургов.

Евгения Москаленко
Фото: Виктор Морозкин

Больше фото можно посмотреть здесь.

НПК «Нерешённые вопросы язвенного пилородуоденального стеноза»
НПК «Нерешённые вопросы язвенного пилородуоденального стеноза»
НПК «Нерешённые вопросы язвенного пилородуоденального стеноза»
НПК «Нерешённые вопросы язвенного пилородуоденального стеноза»
НПК «Нерешённые вопросы язвенного пилородуоденального стеноза»
НПК «Нерешённые вопросы язвенного пилородуоденального стеноза»
НПК «Нерешённые вопросы язвенного пилородуоденального стеноза»
НПК «Нерешённые вопросы язвенного пилородуоденального стеноза»
НПК «Нерешённые вопросы язвенного пилородуоденального стеноза»
НПК «Нерешённые вопросы язвенного пилородуоденального стеноза»

Сегодня, 17:58; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Медицина региона; Просмотров: 15;
Подразделение: Волгоградский государственный медицинский университет (ВолгГМУ)

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