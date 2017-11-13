Гигиена полости рта необходима для поддержания здоровья организма, однако дети часто забывают о ее правилах. Волонтеры стоматологического факультета Волгоградского медицинского университета отправились в «Красноармейский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», где напомнили приемы для ухода за полостью рта.

Будущие стоматологи рассказали ребятам, сколько раз в день нужно чистить зубы,и продемонстрировали, как и чем это правильно делать. После наглядного мастер-класса от волонтеров, каждый из воспитанников центра показал свои навыки чистки зубов на фантоме. «Все ребята были заинтересованы уроком, активно показывали нам, как чистят зубы, фантомы вызвали у них огромный интерес. Я не в первый раз участвую в подобных мероприятиях, мне нравится наблюдать за детьми. Они большие молодцы! Несмотря на их положение, они мечтают, радуются жизни, стремятся чего-то достичь», - поделилась Анастасия Мулина, студентка 5 курса стоматологического факультета.

Залина Зурабова, клинический ординатор 1-го года обучения по ортопедической стоматологии, рассказала, почему такие уроки полезны для детей: «Любое лечение начинается с профилактики, особенно с раннего возраста. Мы понимаем, насколько важно и нужно детям знать, когда и как чистить зубы, сколько раз в год менять зубную щётку. И самое главное - не бояться лечить зубы у стоматолога».

Также волонтеры показали познавательный мультфильм «Ослепительная улыбка» и объяснили, как питание влияет на микрофлору полости рта. В заключение урока все дети получили символические подарки – зубную пасту и щетку.

Олег Бланк, студент 3 курса стоматологического факультета: «В наше время мы все нуждаемся в добрых поступках. Если каждый из нас сделает хотя бы одно доброе дело, то мир заметно улучшится! Мы подарили детям небольшие подарки, дали необходимые знания в сфере гигиены полости рта».

Активисты «Smile for life» не первый раз организуют такую акцию. Они уже побывали в детском доме, детском отделении Волгоградского онкологического центра, часто проводят подобные уроки в школах города. Ася Шхагошева, руководитель направления, председатель Студенческого совета стоматологического факультета: «Для меня главные подарки - это здоровье близких и улыбки тех, кому смогла чем-нибудь помочь. Я горда тем, что движение развивается, все больше ребят вступают в наши ряды». Волонтерское движение «Smile for life» получило благодарственное письмо от администрации социально-реабилитационного центра.

Екатерина Игнатова

Фото: Ася Шхагошева