В Московской школе экономики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова прошла междисциплинарная конференция-конкурс молодых ученых, студентов и аспирантов (с международным участием) «Революция 1917 года в России: социально-экономические предпосылки и последствия». Волгоградский государственный медицинский университет представила делегация, состоящая из 10 человек.

Делегацию ВолгГМУ составили студенты медико-биологического факультета и факультета социальной работы и клинической психологии Мария Каленова и Олеся Каныгина; педиатрического факультета Екатерина Акулова, Анастасия Бойцова, Ирина Дяглева, Наталья Осипова; лечебного факультета Мария Лисовая, Никита Дорофеев и Алексей Машлыкин. Студенты проанализировали наиболее актуальные проблемы общества с помощью комбинирования таких наук, как экономика, социология, политология, история и др.

По результатам заседания секции «Социальные процессы, медицина и здравоохранение: от Российской империи к СССР» на церемонии вручения объявили, что Наталья Осипова и Екатерина Акулова с докладом «Гражданская война 1918 года: победа «красных» или сыпного тифа?» стали обладателями диплома за лучший доклад в номинации «оригинальность подхода». Анастасия Бойцова с докладом на тему «Меценаты медицины в до- и послереволюционный периоды» получила диплом за лучший доклад в номинации «оригинальность раскрытия темы революции». Ирина Дяглева с докладом на тему «Развитие педиатрии со времен Российской Империи до распада СССР» стала обладателем диплома за лучший доклад в номинации «авторский взгляд на актуальную проблему».

На открытии мероприятия слова приветствия произнесли: Александр Некипелов - академик РАН, директор Московской школы экономики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова; Сергей Гаврилов - к.э.н., председатель Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений; Виктор Кувалдин – д.и.н., профессор, заведующий кафедрой общественно-гуманитарных дисциплин МШЭ МГУ им. М. В. Ломоносова; Светлана Глинкина - д. э. н., профессор, заведующая кафедрой общей экономической теории МШЭ МГУ им. М. В. Ломоносова, член редколлегии научных журналов «Современная Европа» и «Мир перемен»; Ольга Образцова – к. э. н., доцент, преподаватель кафедры общей экономической теории МШЭ МГУ им. М. В. Ломоносова, член исследовательского комитета статистического департамента Международного консорциума Global Entrepreneurship Monitor, член Европейского совета по малому бизнесу и предпринимательству.

С ключевым докладом на конференции выступила Гелиана Тартыкова (Сокольникова), дочь Григория Сокольникова – советского партийного и государственного деятеля, наркома финансов РСФСР. Ее выступление поразило не только количеством найденного в недавно закрытых архивах и досконально изученного материала, но и своей трогательностью. Гелиана Григорьевна до начала поисков, обусловленных посмертной реабилитацией Григория Сокольникова Пленумом Верховного суда СССР в 1988 году, абсолютно не знала своего отца, так как его арест пришелся на первые годы ее жизни. Интерес к прошлому своего рода и реабилитация отца в сердцах народа стали основными двигателями исследования. Так копилка знаний собравшихся пополнилась еще и историей жизни человека, который руководил денежной реформой 1922-1924 годов, - «отца» советсткого червонца. Студентка 3 курса медико-биологического факультета ВолгГМУ Мария Каленова отметила: «Меня очень тронула история семьи Гелианы Григорьевны. Действительно поражают смелость и жертвенность её родителей, их преданность своему делу, общей идее».

Замечательным логическим завершением конференции стала экскурсия по территории МГУ, организованная местными студентами. «Это не просто экскурсия, а невероятно познавательное, интересное и захватывающее путешествие по одному из величайших мест Москвы», - добавил студент 2 курса лечебного факультета ВолгГМУ Алексей Машлыкин.

Помимо Волгоградского государственного медицинского университета в конференции приняли участие представители:

Финансового университета при правительстве России;

Московской школы экономики МГУ имени М.В.Ломоносова;

Донецкого национального Университета;

НИУ «Московского энергетического института (МЭИ)»;

Калужского государственного университета;

НОУ ВО Московского технологического института, ФГБОУ ВО «Государственного университета управления;

Института Истории Санкт-Петербургского государственного университета;

Филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Севастополе;

Ростовского Государственного экономического университета (РИНХ); ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского ( Нижний Новгород);

Казанского (Приволжского ) Федерального университета;

молодые исследователи из Кызыла, Алма-Аты, Минска, Тамбова, Читы, Краснодара, Уфы и Таллинна.

Только посредством всестороннего рассмотрения проблемы с помощью сочетания нескольких наук, можно найти ее полноценное решение. По результатам конференции студенты ВолгГМУ получили неоценимый опыт работы с разноформатными данными, бесценное общение, ну и, конечно же, «море» положительных эмоций.

Анастасия Бойцова

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