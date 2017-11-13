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Конференция Московской школы экономики МГУ

В Московской школе экономики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова прошла междисциплинарная конференция-конкурс молодых ученых, студентов и аспирантов (с международным участием) «Революция 1917 года в России: социально-экономические предпосылки и последствия». Волгоградский государственный медицинский университет представила делегация, состоящая из 10 человек.

Делегацию ВолгГМУ составили студенты медико-биологического факультета и факультета социальной работы и клинической психологии Мария Каленова и Олеся Каныгина; педиатрического факультета Екатерина Акулова, Анастасия Бойцова, Ирина Дяглева, Наталья Осипова; лечебного факультета Мария Лисовая, Никита Дорофеев и Алексей Машлыкин. Студенты проанализировали наиболее актуальные проблемы общества с помощью комбинирования таких наук, как экономика, социология, политология, история и др. 

По результатам заседания секции «Социальные процессы, медицина и здравоохранение: от Российской империи к СССР» на церемонии вручения объявили, что Наталья Осипова и Екатерина Акулова с докладом «Гражданская война 1918 года: победа «красных» или сыпного тифа?» стали обладателями диплома за лучший доклад в номинации «оригинальность подхода». Анастасия Бойцова с докладом на тему «Меценаты медицины в до- и послереволюционный периоды» получила диплом за лучший доклад в номинации «оригинальность раскрытия темы революции». Ирина Дяглева с докладом на тему «Развитие педиатрии со времен Российской Империи до распада СССР» стала обладателем диплома за лучший доклад в номинации «авторский взгляд на актуальную проблему».

На открытии мероприятия слова приветствия произнесли: Александр Некипелов - академик РАН, директор Московской школы экономики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова; Сергей Гаврилов - к.э.н., председатель Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений; Виктор Кувалдин – д.и.н., профессор, заведующий кафедрой общественно-гуманитарных дисциплин МШЭ МГУ им. М. В. Ломоносова; Светлана Глинкина - д. э. н., профессор, заведующая кафедрой общей экономической теории МШЭ МГУ им. М. В. Ломоносова, член редколлегии научных журналов «Современная Европа» и «Мир перемен»; Ольга Образцова – к. э. н., доцент, преподаватель кафедры общей экономической теории МШЭ МГУ им. М. В. Ломоносова, член исследовательского комитета статистического департамента Международного консорциума Global Entrepreneurship Monitor, член Европейского совета по малому бизнесу и предпринимательству. 

С ключевым докладом на конференции выступила Гелиана Тартыкова (Сокольникова), дочь Григория Сокольникова – советского партийного и государственного деятеля, наркома финансов РСФСР. Ее выступление поразило не только количеством найденного в недавно закрытых архивах и досконально изученного материала, но и своей трогательностью. Гелиана Григорьевна до начала поисков, обусловленных посмертной реабилитацией Григория Сокольникова Пленумом Верховного суда СССР в 1988 году,  абсолютно не знала своего отца, так как его арест пришелся на первые годы ее жизни. Интерес к прошлому своего рода и реабилитация отца в сердцах народа стали основными двигателями исследования. Так копилка знаний собравшихся пополнилась еще и историей жизни человека, который руководил денежной реформой 1922-1924 годов, - «отца» советсткого червонца. Студентка 3 курса медико-биологического факультета ВолгГМУ Мария Каленова отметила: «Меня очень тронула история семьи Гелианы Григорьевны. Действительно поражают смелость и жертвенность её родителей, их преданность своему делу, общей идее».

Замечательным логическим завершением конференции стала экскурсия по территории МГУ, организованная местными студентами. «Это не просто экскурсия, а невероятно познавательное, интересное  и захватывающее путешествие по одному из величайших мест Москвы», - добавил студент 2 курса лечебного факультета ВолгГМУ Алексей Машлыкин.

Помимо Волгоградского государственного медицинского университета в конференции приняли участие представители: 

  • Финансового университета при правительстве России;
  • Московской школы экономики МГУ имени М.В.Ломоносова;
  • Донецкого национального Университета; 
  • НИУ «Московского энергетического института (МЭИ)»; 
  • Калужского государственного университета; 
  • НОУ ВО Московского технологического института, ФГБОУ ВО «Государственного университета управления; 
  • Института Истории Санкт-Петербургского государственного университета; 
  • Филиала МГУ имени М. В. Ломоносова в Севастополе;  
  • Ростовского Государственного экономического университета (РИНХ); ИМОМИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского ( Нижний Новгород); 
  • Казанского (Приволжского ) Федерального университета; 
  • молодые исследователи из Кызыла, Алма-Аты, Минска, Тамбова, Читы, Краснодара, Уфы и Таллинна. 

Только посредством всестороннего рассмотрения проблемы с помощью сочетания нескольких наук, можно найти ее полноценное решение. По результатам конференции студенты ВолгГМУ получили неоценимый опыт работы с разноформатными данными, бесценное общение, ну и, конечно же, «море» положительных эмоций.

Анастасия Бойцова
фото автора

Конференция Московской школы экономики МГУ
Конференция Московской школы экономики МГУ
Конференция Московской школы экономики МГУ
Конференция Московской школы экономики МГУ
Конференция Московской школы экономики МГУ
Конференция Московской школы экономики МГУ
Конференция Московской школы экономики МГУ

Сегодня, 20:52; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 38;
Подразделение: Научное общество молодых ученых и студентов

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