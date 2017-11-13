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В Московской школе экономики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова прошла междисциплинарная конференция-конкурс молодых ученых, студентов и аспирантов (с международным участием) «Революция 1917 года в России: социально-экономические предпосылки и последствия». Волгоградский государственный медицинский университет представила делегация, состоящая из 10 человек.
Делегацию ВолгГМУ составили студенты медико-биологического факультета и факультета социальной работы и клинической психологии Мария Каленова и Олеся Каныгина; педиатрического факультета Екатерина Акулова, Анастасия Бойцова, Ирина Дяглева, Наталья Осипова; лечебного факультета Мария Лисовая, Никита Дорофеев и Алексей Машлыкин. Студенты проанализировали наиболее актуальные проблемы общества с помощью комбинирования таких наук, как экономика, социология, политология, история и др.
По результатам заседания секции «Социальные процессы, медицина и здравоохранение: от Российской империи к СССР» на церемонии вручения объявили, что Наталья Осипова и Екатерина Акулова с докладом «Гражданская война 1918 года: победа «красных» или сыпного тифа?» стали обладателями диплома за лучший доклад в номинации «оригинальность подхода». Анастасия Бойцова с докладом на тему «Меценаты медицины в до- и послереволюционный периоды» получила диплом за лучший доклад в номинации «оригинальность раскрытия темы революции». Ирина Дяглева с докладом на тему «Развитие педиатрии со времен Российской Империи до распада СССР» стала обладателем диплома за лучший доклад в номинации «авторский взгляд на актуальную проблему».
На открытии мероприятия слова приветствия произнесли: Александр Некипелов - академик РАН, директор Московской школы экономики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова; Сергей Гаврилов - к.э.н., председатель Комитета Государственной Думы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений; Виктор Кувалдин – д.и.н., профессор, заведующий кафедрой общественно-гуманитарных дисциплин МШЭ МГУ им. М. В. Ломоносова; Светлана Глинкина - д. э. н., профессор, заведующая кафедрой общей экономической теории МШЭ МГУ им. М. В. Ломоносова, член редколлегии научных журналов «Современная Европа» и «Мир перемен»; Ольга Образцова – к. э. н., доцент, преподаватель кафедры общей экономической теории МШЭ МГУ им. М. В. Ломоносова, член исследовательского комитета статистического департамента Международного консорциума Global Entrepreneurship Monitor, член Европейского совета по малому бизнесу и предпринимательству.
С ключевым докладом на конференции выступила Гелиана Тартыкова (Сокольникова), дочь Григория Сокольникова – советского партийного и государственного деятеля, наркома финансов РСФСР. Ее выступление поразило не только количеством найденного в недавно закрытых архивах и досконально изученного материала, но и своей трогательностью. Гелиана Григорьевна до начала поисков, обусловленных посмертной реабилитацией Григория Сокольникова Пленумом Верховного суда СССР в 1988 году, абсолютно не знала своего отца, так как его арест пришелся на первые годы ее жизни. Интерес к прошлому своего рода и реабилитация отца в сердцах народа стали основными двигателями исследования. Так копилка знаний собравшихся пополнилась еще и историей жизни человека, который руководил денежной реформой 1922-1924 годов, - «отца» советсткого червонца. Студентка 3 курса медико-биологического факультета ВолгГМУ Мария Каленова отметила: «Меня очень тронула история семьи Гелианы Григорьевны. Действительно поражают смелость и жертвенность её родителей, их преданность своему делу, общей идее».
Замечательным логическим завершением конференции стала экскурсия по территории МГУ, организованная местными студентами. «Это не просто экскурсия, а невероятно познавательное, интересное и захватывающее путешествие по одному из величайших мест Москвы», - добавил студент 2 курса лечебного факультета ВолгГМУ Алексей Машлыкин.
Помимо Волгоградского государственного медицинского университета в конференции приняли участие представители:
Только посредством всестороннего рассмотрения проблемы с помощью сочетания нескольких наук, можно найти ее полноценное решение. По результатам конференции студенты ВолгГМУ получили неоценимый опыт работы с разноформатными данными, бесценное общение, ну и, конечно же, «море» положительных эмоций.
Анастасия Бойцова
Сегодня, 20:52; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 38;
Подразделение: Научное общество молодых ученых и студентов
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