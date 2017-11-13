Идет подготовка к внутривузовскому этапу Всероссийской олимпиады по хирургии с международным участием им. академика М.И. Перельмана. Открытие состоится 27 ноября. В десяти конкурсах в течение двух недель сразятся около 70 участников. Награждение призеров и пбедителей состоится 13 декабря. Всем удачи!

Программа внутривузовской олимпиады по хирургии