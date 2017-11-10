Ежегодно в свой день рождения фармацевтический факультет подводит итоги соревнования курсов и определяет победителя на звание «Лучший курс года». В течение всего года курсы соревнуются между собой по успехам в учебе, научной работе, профессиональной деятельности и творчестве. Кульминация соревнований в этом учебном году, как всегда, будет проходить 15 марта 2018 г. в рамках «Дня фармацевтического факультета ВолгГМУ – 2018». Совет фармацевтического факультета 19.10.2017 г. утвердил тематику и программу конкурсов для курсов на 2017/2018 учебный год. Что же нас ожидает в текущем году?

Во-первых, это уже ставшие традиционными межпредметные учебные олимпиады. Напомним порядок их организации. Олимпиады по дисциплинам проходят в два тура. В первом туре определяется общий IQ курса, то есть от знаний каждого студента курса зависит общая сумма результата. Кроме того, по итогам 1 тура будут определяться лучшие студенты курса (личное первенство). Во втором туре в форме «брейн-ринга» оцениваются не только знания, но и сплоченность студентов в группе. Это соревнование групп курса определяет самую знающую и дружную группу, с отменной быстротой реакции. В новом учебном году проведение первого тура межпредметных учебных олимпиад запланировано до 23.12.2017, второго тура – с 20.02.2018 по 10.03.2018 г. Студенты первого курса в этом учебном году смогут побороться за право быть лучшими в постижении такой важной и базовой для любого провизора дисциплине как химия. Студентам второго курса предстоит прохождение олимпиады по общей гигиене. Для третьего курса приготовлена олимпиада по биологической химии. Четвертый курс будет состязаться в рамках олимпиады по фармацевтической технологии, а пятый курс – по новой дисциплине, фармацевтическое консультирование и информирование.

Во-вторых, нам ожидает литературный конкурс. Как и в предыдущие года, проведение и оценивание данного конкурса предусматривает активное участие кафедры русского языка и социально-культурной адаптации. Сотрудники кафедры в этом году предложили студентам всех курсов прочесть такие произведения классической литературы как И.А. Гончаров «Обыкновенная история», Д. Лондон «Мартин Иден», Т. Драйзер «Американская трагедия». Затем в ходе «литературного ринга» состоится обсуждение прочитанного и в результате определится самый «литературный» курс факультета.

В-третьих, состоится 3-я факультетская ежегодная научно-практическая конференция. Конференция проходит в два этапа. Первый этап – конкурс научных работ. Общий принцип проведения данного этапа: все студенты, занимающиеся НИР, подают оформленные, согласно требованиям, научные работы для рассмотрения компетентной экспертной комиссией; далее экспертная комиссия оценивает работы и отбирает лучшие из них для участия во втором туре. 15 марта, в День фармацевтического факультета, проходит второй этап. Представители от каждого курса, победители конкурсного отбора, докладывают результаты своих научных исследований, тем самым соревнуясь за звание самый активный исследовательский курс года.

В-четвертый, нам предстоит конкурс профессионального мастерства. В этом году профессиональный конкурс пройдет на звание «Лучшего маркетолога года». В центре внимания – маркетинговые стратегии и продвижение отечественных препаратов по профилактике и лечению ОРВИ на фармацевтическом рынке страны. Первый курс будет «продвигать» витамины, второй курс – средства личной гигиены: маски, средства для дезинфекции рук и т.п., третий курс – порошки «Антигриппин», четвертый курс – жаропонижающие препараты, пятый курс – противовирусные препараты. Конкурс обещает стать интересным, а главное полезным для будущей профессиональной деятельности студентов.

В-пятых, нас ожидает творческий литературно-поэтический конкурс, участие в котором позволит определить лучших в стихосложении, а точнее в короткой рифме. Данный конкурс предусматривает свободный полет фантазии в сочинении фармацевтических речёвок и слоганов как факультетских, так и спортивных, ведь чемпионат мира по футболу в Волгограде – на носу!

В-шестых, полюбившийся как участникам, так и зрителям творческий конкурс (СТЭМ). Студентам в этом году предлагается порассуждать на тему: «Если бы Шерлок Холмс закончил фармацевтический факультет», то как это могло повлиять на ход известных всему миру расследований. Распределение произведений английского писателя Артура Конан Дойля для прочтения между курсами перед вами:

1 курс – «Пять апельсиновых зёрнышек»;

2 курс – «Пёстрая лента»;

3 курс – «Этюд в багровых тонах»;

4 курс – «Знак четырёх»;

5 курс – «Собака Баскервилей».

Уверены, что конкурс, как и в предыдущие года, получится занимательным и веселым.

Подумать только, лишь недавно мы отпраздновали 22-й день рождения фармацевтического факультета, а не за горами – 15 марта 2018 г. – новая встреча, полет творчества и море позитива! Чтобы наш праздник «День фармацевтического факультета ВолгГМУ – 2018» получился на славу, интересным и запоминающим, подготовку необходимо начинать заранее, к чему мы и призываем!

И.В. Максимова, специалист по УМР деканата

фармацевтического факультета ВолгГМУ