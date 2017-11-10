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С 10 по 13 ноября в Москве проходила традиционная Всероссийская школа-семинар «Стипком». В этом году в мероприятии приняли участие более 300 человек от 167 образовательных организаций из 65 регионов России. Волгоградский медуниверситет на школе представляли председатель Студенческого совета Оксана Лисина и студентка лечебного факультета Анастасия Макеева.

В течение четырех дней компетентные спикеры выступали на лекциях и мастер-классах. Они рассказали о специфике и тонкостях законодательства России в сфере стипендиального обеспечения образовательных организаций высшего образования. На «Стипкоме» были рассмотрены новые нормативно-правовые акты, которые внесли изменения с января 2017 года в стипендиальное обеспечение обучающихся и меры материальной поддержки, юридические и экономические аспекты работы стипендиальных комиссий и назначения социальных стипендий. Участникам рассказали особенности работы планово-финансовых подразделений образовательных организаций, уделили внимания ситуационным задачам по назначению стипендий в связи с различными формами графика учебного процесса. Особое внимание уделили результатам мониторинга стипендиального обеспечения за 2017 год, где обозначили наиболее часто возникающие ошибки и меры их предотвращения.

Данное мероприятие дает возможность решить спорные вопросы и получить необходимые рекомендации для совершенствования расходования средств стипендиального фонда на местах. Представители ВолгГМУ увезли в Волгоград много полезной и интересной информации, которую будут реализовывать в родном университете, чтобы стипендиальное обеспечение студентов ВолгГМУ и различные формы их материальной поддержки были оптимизированы.

Справочно

Школа проводится с 2013 года при непосредственной организации Министерства образования и науки совместно с Тульским государственным университетом.
Цель проведения Всероссийской школы-семинара «Стипком» – разработка механизма эффективного расходования средства стипендиального фонда с помощью различных форм мониторинга.

О.А. Лисина, И.В.Казимирова
Фото: студпроф.ру

проректор ТулГУ, С 2010 года является председателем Экспертного Совета по вопросам обучающихся в учреждениях профессионального образования при Комитете Государственной Думы РФ по образованию Темнов Э.С.
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Сегодня, 10:18; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 60;
Подразделение: Студенческий совет ВолгГМУ

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