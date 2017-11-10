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Герб ВолгГМУ

на замещение должности младшего научного сотрудника (0,25 ст.) лаборатории лекарственной безопасности научно-исследовательского института.

Дата и место проведения конкурса: 15 января 2018 г., комн. 3-12.
Место приема заявлений: учебный корпус № 1, управление кадров (Волгоград, площадь Павших Борцов, 1) - кабинет 3-19. Телефон (8442) 38-50-58.
Заявления принимаются: с 15 ноября 2017 г. по 25 декабря 2017 г.

Информация о конкурсе размещена на сайте ВолгГМУ в разделе «Работнику», «Документы управления кадров», «Особенности регулирования труда научных работников»,  «Конкурс на замещение должностей научных работников».

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Волгоградский государственный медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации

(400131, Волгоград, пл. Павших борцов, д. 1; тел. (8442) 38-50-58)

Сегодня, 08:20; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 39;
Подразделение: Управление кадров

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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

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