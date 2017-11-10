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на замещение должности младшего научного сотрудника (0,25 ст.) лаборатории лекарственной безопасности научно-исследовательского института.
Дата и место проведения конкурса: 15 января 2018 г., комн. 3-12.
Информация о конкурсе размещена на сайте ВолгГМУ в разделе «Работнику», «Документы управления кадров», «Особенности регулирования труда научных работников», «Конкурс на замещение должностей научных работников».
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Сегодня, 08:20; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 39;
Подразделение: Управление кадров
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