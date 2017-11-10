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Студенты ВолгГМУ посетили персональную выставку «Возможная реальность» скульптора Сергея Щербакова, приуроченную к 30-летию творческой деятельности мастера. Выставочный зал музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова представил интереснейшие работы нашего земляка, современного скульптора с мировой известностью.
Работы С. Щербакова хорошо знакомы жителям нашего города: Ангел-хранитель в парке Саши Филиппова, памятник Александру Невскому рядом со зданием НЭТ, композиция «Скорбящая» в с. Россошки, памятник А.П. Маресьеву в Камышине, шуточная скульптура «Адам Козлевич» и мн. др. Однако, для нашего вуза самым важным стал памятник «Медикам Царицына – Сталинграда – Волгограда». Он был установлен в 2005 году как дань памяти и уважения всем медицинским работникам, их борьбе за жизнь и здоровье пациентов. Здесь традиционно проходят торжественные церемонии, фотографируются студенты и сотрудники нашего университета, а также его гости. Этот памятник стал символом нашего вуза. Более того, готовясь к посещению выставки и знакомясь более подробно с творчеством С. Щербакова, мы выяснили, что у жителей города появилась интересная традиция: держась за древо жизни на памятнике, нужно желать здоровья себе и близким.
Выставка «Возможная реальность» никого не оставила равнодушными. По словам студентов, посетивших выставку, многие совсем по-иному увидели скульптуру в целом и не думали, что будет так интересно. Атмосфера в зале располагала к раздумьям, работы скульптора как ребус, хотелось остановиться, подумать и обсудить. Было интересно узнать, о чем думал скульптор, создавая свои произведения? И совпадает ли наше восприятие с идеями автора? Очень хотелось бы встретиться с автором и задать ему свои вопросы, те вопросы, которые он вызвал своими произведениями.
Необычной оказалась идея выставки – виртуально, на фото поместить скульптуры в современных урбанистических пейзажах. Эти фотографии особенно подчеркнули как современны произведения С. Щербакова и как замечательно они соответствуют современному времени, его духу.
И еще мы обратили внимание, что информация о выставке заканчивалась словами: «Возможная реальность» - это выставка - симптом и одновременно – рецепт. Совсем по-медицински…
Л.М. Медведева, к. филос. н., доцент
Фото предоставила автор
Сегодня, 07:45; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 19;
Подразделение: Кафедра истории и культурологии
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