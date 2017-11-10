15 ноября 2017 года свое 70-летие отмечает представитель врачебной династии, общий стаж работы которой насчитывает более 400 лет, выдающийся отечественный хирург, внесший большой вклад в развитие волгоградской хирургической школы, Почетный профессор ВолгГМУ, заведующий кафедрой факультетской хирургии с курсом эндоскопической хирургии ФУВ и с курсом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ, председатель регионального отделения Российского общества хирургов, отличник здравоохранения РФ, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор Андрей Георгиевич Бебуришвили.

А.Г. Бебуришвили - представитель третьего поколения династии Мостковых-Бебуришвили. Основатель династии д.м.н., профессор М.И. Мостковый (1897-1981) – дед Андрея Георгиевича был родом из Одессы. В годы Великой Отечественной войны он был начальником группы эвакогоспиталей. После войны Михаила Израилевича и Татьяну Ефимовну Мостковых - кавалеров орденов Красной звезды - командировали в Туркменскую республику, поднимать медицину на новый уровень. М.И. Мостковый стал заместителем декана Туркменского государственного медицинского института и заведующим кафедрой хирургии, создал свою хирургическую школу. Т.Е. Мостковая продолжила работать врачом-бактериологом. Они отдали профессии 75 лет. После выхода на заслуженный отдых Михаил Израилевич и Татьяна Ефимовна Мостковые переехали в Кисловодск.

Отец Георгий Андреевич Бебуришвили (1919-1972) родился в грузи. В 1937 г. вынужденно переехал в Ашхабад. Там же поступил в медицинский институт, который окончил в 1941 г. И ушел добровольцем на фронт. Служил в Красной Армии до 1946 г. Вернувшись в Ашхабад, работал ассистентом кафедры хирургии Ашхабадского медицинского института. Познакомился с будущей супругой Е.М. Мостковой. В 1950 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Функция печени при различных видах анестезии». С 1955 по 1966 гг. - доцент кафедры госпитальной хирургии Оренбургского медицинского института. В 1966 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Удлинение новокаинового обезболивания гиалуроновой кислотой и кортизоном».

Прожив в Ашхабаде, Оренбурге и Москве родители А.Г. Бебуришвили переехали в Волгоград. С 1966 по 1970 гг. Георгий Андреевич заведовал кафедрой госпитальной хирургии Волгоградского государственного медицинского института (ВГМИ), в 1970 г. был избран на должность заведующего кафедрой анестезиологии и реанимации ВМИ, которая стала одной из четырех первых подобных кафедр, созданных в СССР. Е.М. Бебуришвили врач-бактериолог работала в Волгоградском научно-исследовательском противочумном институте.

Андрей Георгиевич родился 15 ноября 1947 года. С юности вопрос о выборе будущей профессии был решен окончательно. Посещать операционную А.Г. Бебуришвили стал будучи школьником, отец приобщал сына к хирургии.

После окончания школы Андрей Георгиевич поступил на лечебный факультет ВГМИ. В 1970 г. после его окончания стал работать хирургом. Практически на протяжении полувека жизнь профессора А.Г. Бебуришвили связана с Волгоградским государственным медицинским институтом-академией-университетом.

Придя в практическое здравоохранение, даже несмотря на очевидную загруженность рядового хирурга, Андрей Георгиевич не переставал обучаться, узнавать новое и заниматься научно-исследовательской деятельностью. Следующим этапом в становлении высококвалифицированного специалиста стало поступление в аспирантуру, по окончании которой А.Г. Бебуришвили успешно защитил кандидатскую диссертацию, в которой подробно осветил современную методологию и аспекты эндоскопической и малоинвазивной хирургии. После получения ученой степени кандидата медицинских наук он совмещал работу врача-хирурга с работой в должности ассистента кафедры факультетской хирургии ВГМИ. Через несколько лет успешно защитил докторскую диссертацию, был утвержден на должность доцента, а после – профессора кафедры.

С 1988 по 1991 гг. он возглавлял кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии ВГМИ. В декабре 1989 г. А. Г. Бебуришвили присвоили звание профессора. С 1991 года по настоящее время он руководит кафедрой факультетской хирургии с курсом эндоскопии и эндоскопической хирургии ФУВ и курсом сердечно-сосудистой хирургии ВолгГМУ. Андрей Георгиевич - один из самых авторитетных хирургов страны, пионер хирургической лимфологии. С начала 1970-х г. под руководством д.м.н., профессора Д.Л. Пиковского им разработаны и внедрены в клиническую практику операции на грудном лимфатическом протоке при тяжелых формах внутрипеченочного холестаза, синдроме портальной гипертензии, осложненном циррозе печени, а также разработана концепция синдрома портально-лимфатической гипертензии. Она позволяет прогнозировать развитие осложненного цирроза, определять критерии нарушений лимфооттока по грудному протоку и формулировать показания к наружному и внутреннему дренированию.

В 1993 г. на базе кафедры факультетской хирургии, возглавляемой профессором А.Г. Бебуришвили, создали первый в Нижнем Поволжье Центр эндоскопической хирургии. В нем за короткий период времени накоплен огромный научный и практический опыт.

Профессор А.Г. Бебуришвили по праву считается основоположником эндоскопической хирургии в Волгограде и области. В 1993 г. под его руководством проведена Всероссийская конференция хирургов, прошедшая в Волгограде. За выдающийся вклад в развитие эндоскопической хирургии в России А.Г. Бебуришвили награжден почетным дипломом Российской Ассоциации эндоскопической хирургии.

Новые методики диагностики и лечения, разработанные профессором А.Г. Бебуришвили, широко используются в лечебных учреждениях Волгоградского региона. За время своей работы он многократно выезжал в отдаленные районы области для оказания практической помощи работающим в районных больницах врачам-хирургам. Профессор А.Г. Бебуришвили проводит большую работу со студентами, интернами, клиническими ординаторами и аспирантами Волгоградского государственного медицинского университета, в том числе и с зарубежными, передавая начинающим врачам свой огромный опыт не только практической, но и научной деятельности.

Основными научными направлениями кафедры, руководимой А.Г. Бебуришвили, стали хирургическая гепатология, гастроэнтерология, лимфология, иммунология, флебология. Среди множества проблем, которые активно исследуются в клинике факультетской хирургии ВолгГМУ, приоритетными являются разработка методов этапной хирургической коррекции расстройств порто-печеночного кроволимфообращения у больных с осложненными формами цирроза печени с использованием различных малоинвазивных технологий; разработка алгоритмов комплексного лечения тяжелых форм панкреонекроза; создание региональной программы по своевременному выявлению и адекватному хирургическому лечению пациентов с очаговыми заболеваниями печени; внедрение методик «щадящей» хирургии при спаечной болезни органов брюшной полости, варикозной болезни вен нижних конечностей и ее осложнений на основе новейших достижений современной флебологии.



Под руководством профессора А.Г. Бебуришвили анализируется огромный опыт клиники в реконструктивной хирургии билиарного тракта, разрабатываются и внедряются в клиническую практику современные тактические установки в лечении осложненных форм язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с использованием сочетанных малоинвазивных оперативных пособий. Изучение возможностей сочетанного использования различных малоинвазивных технологий одновременно или последовательно у пациентов с различными хирургическими заболеваниями и травмами органов брюшной полости, грудной клетки, забрюшинного пространства имеет своей целью улучшение результатов лечения и расширение контингента больных, которым может оказываться тот или иной вид специализированной хирургической помощи. В последние годы особое внимание придается научной разработке методик диагностики, прогнозирования и лечения, которые обеспечивают комфорт пациентов и обеспечивают в последующем достойное качество жизни.

В 1998 году профессор А.Г. Бебуришвили награжден Почетным Дипломом Ассоциации эндоскопической хирургии РФ за выдающийся вклад в развитие эндоскопической хирургии. Он является председателем научно-практического общества хирургов Волгограда и области, членом Правления Ассоциации хирургов им. Н.И. Пирогова, членом Правления Российского общества эндоскопических хирургов, членом редакционного совета журнала «Вестник хирургии имени И.И. Грекова», председателем специализированного Ученого Совета ВолгГМУ по хирургии. В 2000 г. Андрею Георгиевичу присвоено Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». В 2000 г. профессор А. Г. Бебуришвили был инициатором и организатором проведения IX Всероссийского съезда хирургов в Волгограде.

С 2003 г. профессор А.Г. Бебуришвили руководит лабораторией «Методов профилактики спаек», функционирующей в рамках Волгоградского научного центра РАН и Администрации Волгоградской области. Лаборатория всесторонне изучает процесс спайкообразования в брюшной полости и возможности активного малоинвазивного воздействия на уже имеющийся адгезивный процесс.

При его активном участии в 2005 г. создана и успешно функционирует многопрофильная Клиника №1 ВолгГМУ, основными научными направлениями которой стали хирургическая гепатология, гастроэнтерология и малоинвазивная хирургия. Руководят Клиникой и её хирургическими отделениями ученики профессора А.Г. Бебуришвили, внедряя в практику результаты многолетней научной деятельности клиники факультетской хирургии.



За большой вклад в медицинскую науку, создание школы хирургов-гепатологов и врачей-эндоскопистов, подготовку специалистов для практического здравоохранения России и более 60 зарубежных стран, разработку и внедрение в клиническую практику новых методов хирургического профессору А.Г. Бебуришвили в 2008 году присвоено почетное звание «Заслуженный деятель наук Российской Федерации». Пройдя путь от врача-хирурга городской больницы до заведующего кафедрой медицинского университета, сегодня А.Г. Бебуришвили является основателем и руководителем Волгоградской научной школы хирургов-гепатологов, эндоскопических хирургов. Он служит примером дисциплины, обязательности, эрудиции, пользуется авторитетом среди медицинской общественности и населения не только Волгограда и области, но и всего Нижнего Поволжья.

Андрей Георгиевич многие годы счастлив в браке. Супруга Наталья Петровна Храпова, д.м.н., долгие годы проработала в Волгоградском противочумном научно-исследовательском институте, а с 2006 г. - профессор кафедры молекулярной биологии и генетики ВолгГМУ. Его дети: сын Георгий Андреевич к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог и дочь Анастасия Андреевна, врач-психиатр продолжают врачебную династию.

Роман Мяконький, хирург ГБУЗ

«Волгоградская областная клиническая больница №3»,

действительный член Российского общества хирургов

Фото из архива ВолгГМУ