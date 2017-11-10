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профессор А.Г. Бебуришвили

15 ноября 2017 года свое 70-летие отмечает представитель врачебной династии, общий стаж работы которой насчитывает более 400 лет, выдающийся отечественный хирург, внесший большой вклад в развитие волгоградской хирургической школы, Почетный профессор ВолгГМУ, заведующий кафедрой факультетской хирургии с курсом эндоскопической хирургии ФУВ и с курсом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ, председатель регионального отделения Российского общества хирургов, отличник здравоохранения РФ, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор Андрей Георгиевич Бебуришвили.

 

 

А.Г. Бебуришвили - представитель третьего поколения династии Мостковых-Бебуришвили. Основатель династии д.м.н., профессор М.И. Мостковый (1897-1981) – дед Андрея Георгиевича был родом из Одессы. В годы Великой Отечественной войны он был начальником группы эвакогоспиталей. После войны Михаила Израилевича и Татьяну Ефимовну Мостковых - кавалеров орденов Красной звезды - командировали в Туркменскую республику, поднимать медицину на новый уровень. М.И. Мостковый стал заместителем декана Туркменского государственного медицинского института и заведующим кафедрой хирургии, создал свою хирургическую школу. Т.Е. Мостковая продолжила работать врачом-бактериологом. Они отдали профессии 75 лет. После выхода на заслуженный отдых Михаил Израилевич и Татьяна Ефимовна Мостковые переехали в Кисловодск.

Отец Георгий Андреевич Бебуришвили (1919-1972) родился в грузи. В 1937 г. вынужденно переехал в Ашхабад. Там же поступил в медицинский институт, который окончил в 1941 г. И ушел добровольцем на фронт. Служил в Красной Армии до 1946 г. Вернувшись в Ашхабад, работал ассистентом кафедры хирургии Ашхабадского медицинского института. Познакомился с будущей супругой Е.М. Мостковой. В 1950 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Функция печени при различных видах анестезии». С 1955 по 1966 гг. - доцент кафедры госпитальной хирургии Оренбургского медицинского института. В 1966 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Удлинение новокаинового обезболивания гиалуроновой кислотой и кортизоном».

Прожив в Ашхабаде, Оренбурге и Москве родители А.Г. Бебуришвили переехали в Волгоград. С 1966 по 1970 гг. Георгий Андреевич заведовал кафедрой госпитальной хирургии Волгоградского государственного медицинского института (ВГМИ), в 1970 г. был избран на должность заведующего кафедрой анестезиологии и реанимации ВМИ, которая стала одной из четырех первых подобных кафедр, созданных в СССР. Е.М. Бебуришвили врач-бактериолог работала в Волгоградском научно-исследовательском противочумном институте.

Андрей Георгиевич родился 15 ноября 1947 года. С юности вопрос о выборе будущей профессии был решен окончательно. Посещать операционную А.Г. Бебуришвили стал будучи школьником, отец приобщал сына к хирургии.

После окончания школы Андрей Георгиевич поступил на лечебный факультет ВГМИ. В 1970 г. после его окончания стал работать хирургом. Практически на протяжении полувека жизнь профессора А.Г. Бебуришвили связана с Волгоградским государственным медицинским институтом-академией-университетом.

Придя в практическое здравоохранение, даже несмотря на очевидную загруженность рядового хирурга, Андрей Георгиевич не переставал обучаться, узнавать новое и заниматься научно-исследовательской деятельностью. Следующим этапом в становлении высококвалифицированного специалиста стало поступление в аспирантуру, по окончании которой А.Г. Бебуришвили успешно защитил кандидатскую диссертацию, в которой подробно осветил современную методологию и аспекты эндоскопической и малоинвазивной хирургии. После получения ученой степени кандидата медицинских наук он совмещал работу врача-хирурга с работой в должности ассистента кафедры факультетской хирургии ВГМИ. Через несколько лет успешно защитил докторскую диссертацию, был утвержден на должность доцента, а после – профессора кафедры.

С 1988 по 1991 гг. он возглавлял кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии ВГМИ. В декабре 1989 г. А. Г. Бебуришвили присвоили звание профессора. С 1991 года по настоящее время он руководит кафедрой факультетской хирургии с курсом эндоскопии и эндоскопической хирургии ФУВ и курсом сердечно-сосудистой хирургии ВолгГМУ. Андрей Георгиевич - один из самых авторитетных хирургов страны, пионер хирургической лимфологии. С начала 1970-х г. под руководством д.м.н., профессора Д.Л. Пиковского им разработаны и внедрены в клиническую практику операции на грудном лимфатическом протоке при тяжелых формах внутрипеченочного холестаза, синдроме портальной гипертензии, осложненном циррозе печени, а также разработана концепция синдрома портально-лимфатической гипертензии. Она позволяет прогнозировать развитие осложненного цирроза, определять критерии нарушений лимфооттока по грудному протоку и формулировать показания к наружному и внутреннему дренированию.

В 1993 г. на базе кафедры факультетской хирургии, возглавляемой профессором А.Г. Бебуришвили, создали первый в Нижнем Поволжье Центр эндоскопической хирургии. В нем за короткий период времени накоплен огромный научный и практический опыт.

Профессор А.Г. Бебуришвили по праву считается основоположником эндоскопической хирургии в Волгограде и области. В 1993 г. под его руководством проведена Всероссийская конференция хирургов, прошедшая в Волгограде. За выдающийся вклад в развитие эндоскопической хирургии в России А.Г. Бебуришвили награжден почетным дипломом Российской Ассоциации эндоскопической хирургии.

Новые методики диагностики и лечения, разработанные профессором А.Г. Бебуришвили, широко используются в лечебных учреждениях Волгоградского региона. За время своей работы он многократно выезжал в отдаленные районы области для оказания практической помощи работающим в районных больницах врачам-хирургам. Профессор А.Г. Бебуришвили проводит большую работу со студентами, интернами, клиническими ординаторами и аспирантами Волгоградского государственного медицинского университета, в том числе и с зарубежными, передавая начинающим врачам свой огромный опыт не только практической, но и научной деятельности.

Основными научными направлениями кафедры, руководимой А.Г. Бебуришвили, стали хирургическая гепатология, гастроэнтерология, лимфология, иммунология, флебология. Среди множества проблем, которые активно исследуются в клинике факультетской хирургии ВолгГМУ, приоритетными являются разработка методов этапной хирургической коррекции расстройств порто-печеночного кроволимфообращения у больных с осложненными формами цирроза печени с использованием различных малоинвазивных технологий; разработка алгоритмов комплексного лечения тяжелых форм панкреонекроза; создание региональной программы по своевременному выявлению и адекватному хирургическому лечению пациентов с очаговыми заболеваниями печени; внедрение методик «щадящей» хирургии при спаечной болезни органов брюшной полости, варикозной болезни вен нижних конечностей и ее осложнений на основе новейших достижений современной флебологии.

Под руководством профессора А.Г. Бебуришвили анализируется огромный опыт клиники в реконструктивной хирургии билиарного тракта, разрабатываются и внедряются в клиническую практику современные тактические установки в лечении осложненных форм язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки с использованием сочетанных малоинвазивных оперативных пособий. Изучение возможностей сочетанного использования различных малоинвазивных технологий одновременно или последовательно у пациентов с различными хирургическими заболеваниями и травмами органов брюшной полости, грудной клетки, забрюшинного пространства имеет своей целью улучшение результатов лечения и расширение контингента больных, которым может оказываться тот или иной вид специализированной хирургической помощи. В последние годы особое внимание придается научной разработке методик диагностики, прогнозирования и лечения, которые обеспечивают комфорт пациентов и обеспечивают в последующем достойное качество жизни.

В 1998 году профессор А.Г. Бебуришвили награжден Почетным Дипломом Ассоциации эндоскопической хирургии РФ за выдающийся вклад в развитие эндоскопической хирургии. Он является председателем научно-практического общества хирургов Волгограда и области, членом Правления Ассоциации хирургов им. Н.И. Пирогова, членом Правления Российского общества эндоскопических хирургов, членом редакционного совета журнала «Вестник хирургии имени И.И. Грекова», председателем специализированного Ученого Совета ВолгГМУ по хирургии. В 2000 г. Андрею Георгиевичу присвоено Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации». В 2000 г. профессор А. Г. Бебуришвили был инициатором и организатором проведения IX Всероссийского съезда хирургов в Волгограде.

С 2003 г. профессор А.Г. Бебуришвили руководит лабораторией «Методов профилактики спаек», функционирующей в рамках Волгоградского научного центра РАН и Администрации Волгоградской области. Лаборатория всесторонне изучает процесс спайкообразования в брюшной полости и возможности активного малоинвазивного воздействия на уже имеющийся адгезивный процесс.

При его активном участии в 2005 г. создана и успешно функционирует многопрофильная Клиника №1 ВолгГМУ, основными научными направлениями которой стали хирургическая гепатология, гастроэнтерология и малоинвазивная хирургия. Руководят Клиникой и её хирургическими отделениями ученики профессора А.Г. Бебуришвили, внедряя в практику результаты многолетней научной деятельности клиники факультетской хирургии.

За большой вклад в медицинскую науку, создание школы хирургов-гепатологов и врачей-эндоскопистов, подготовку специалистов для практического здравоохранения России и более 60 зарубежных стран, разработку и внедрение в клиническую практику новых методов хирургического профессору А.Г. Бебуришвили в 2008 году присвоено почетное звание «Заслуженный деятель наук Российской Федерации». Пройдя путь от врача-хирурга городской больницы до заведующего кафедрой медицинского университета, сегодня А.Г. Бебуришвили является основателем и руководителем Волгоградской научной школы хирургов-гепатологов, эндоскопических хирургов. Он служит примером дисциплины, обязательности, эрудиции, пользуется авторитетом среди медицинской общественности и населения не только Волгограда и области, но и всего Нижнего Поволжья.

Андрей Георгиевич многие годы счастлив в браке. Супруга Наталья Петровна Храпова, д.м.н., долгие годы проработала в Волгоградском противочумном научно-исследовательском институте, а с 2006 г. - профессор кафедры молекулярной биологии и генетики ВолгГМУ. Его дети: сын Георгий Андреевич к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог и дочь Анастасия Андреевна, врач-психиатр продолжают врачебную династию.

Роман Мяконький, хирург ГБУЗ
«Волгоградская областная клиническая больница №3»,
действительный член Российского общества хирургов

Фото из архива ВолгГМУ

профессор А.Г. Бебуришвили
профессор А.Г. Бебуришвили
профессор А.Г. Бебуришвили
профессор А.Г. Бебуришвили
профессор А.Г. Бебуришвили
профессор А.Г. Бебуришвили
профессор А.Г. Бебуришвили
профессор А.Г. Бебуришвили
Кафедра факультетской хирургии ВолгГМУ

Сегодня, 00:24; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Портрет недели; Просмотров: 105;
Подразделение: Кафедра факультетской хирургии с курсом эндоскопической хирургии ФУВ и с курсом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ

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