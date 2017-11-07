15 ноября состоится общее собрание. В 17:00 все члены клуба должны присутствовать в музее кафедры ОХиТА. Регистрация на конкурсы в обсуждениях группы Хирургический клуб ВолгГМУ во ВКонтакте обязательна для участия в олимпиаде и заканчивается 15 ноября в 17:00.