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15 ноября состоится общее собрание. В 17:00 все члены клуба должны присутствовать в музее кафедры ОХиТА. Регистрация на конкурсы в обсуждениях группы Хирургический клуб ВолгГМУ во ВКонтакте обязательна для участия в олимпиаде и заканчивается 15 ноября в 17:00.
Сегодня, 21:02; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 29;
Подразделение: Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
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Ближайшие события
Завтра, 10:00 Нерешённые вопросы язвенного пилородуоденального стеноза
16.11.17 09:00 XIII Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов
16.11.17 12:00 Актуальные вопросы лучевой диагностики в педиатрии.
16.11.17 15:00 Заседание студенческого научного кружка кафедры неврологии
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