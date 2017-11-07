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Сахарный диабет

Сахарный диабет стал настоящей «чумой» 21 века, его распространённость с каждым днём всё шире. По данным ВОЗ, с 1980 года число людей, страдающих диабетом, увеличилось почти в 4 раза. Даже во время лечения могут развиться опасные осложнения. Недавнее исследование студентов ВолгГМУ посвящено разработке новой методики предотвращения нежелательных последствий сахарного диабета.

Работу «Выявление консенсуса хелатирующей и антигликирующей активностей для препаратов пиоглитазона, тиоктовой кислоты и метформина» представили на международной научно-практической конференции «Новая наука: современное состояние и перспективы развития». Из более чем 100 исследований молодых учёных и студентов публикация студентов Волгоградского медуниверситета вызвала наибольший интерес членов жюри и победила в категории «Лучшая научная работа».

Как возникает болезнь?

Сахарный диабет (СД) распространён повсеместно, как среди детей, так и среди взрослых. Он наиболее распространён в двух формах — первого типа и второго типа. СД первого типа часто называют «юношеским», хотя заболеть им могут люди любого возраста. 

Диабет первого типа развивается при разрушении β-клеток поджелудочной железы, которые как раз ответственны за выработку инсулина, понижающего уровень глюкозы в крови. С диабетом второго типа дела обстоят несколько иначе: инсулин вырабатывается нормально, но сам организм отказывается его усваивать, и он копится в крови, не выполняя свою функцию. Такое состояние организма называют инсулинорезистентностью. Чаще всего она возникает при ожирении, так как жировая ткань снижает чувствительность тканей к инсулину. Так и появляется диабет: инсулин не вырабатывается или не усваивается, уровень глюкозы в крови бесконтрольно растёт, болезнь зарождается, развивается и «захватывает» организм человека.

Лекарства от диабета на сегодняшний день нет, можно лишь корректировать уровень глюкозы и поддерживать его в норме. Для этого больным искусственно вводят препараты инсулина или дают сахароснижающие препараты. Но высокий уровень сахара в крови не так страшен сам по себе. Более неприятны возникающие из-за него последствия, которые инсулин или сахароснижающие лекарства контролировать не могут.

Как возникают осложнения?

При сахарном диабете 1 типа наблюдается поражение иммунной системы. Повышенная концентрация глюкозы усиливает синтез активных форм кислорода, патологическую активность иммунно-компетентных клеток. Помимо этого глюкоза разрушает эритроциты и выпускает медь. Концентрация меди возрастает, приводя к опасному сочетанию с глюкозой. Медь усиливает гликирование – процесс связывания глюкозы с белками крови, причём с любыми белками крови. В это время происходит самоокисление глюкозы, фруктозы и прочих моносахаридов до образования конечных продуктов. Все реакции всех этапов гликирования катализирует медь. Продукты гликирования усиливают процесс образования самих себя, вызывая сосудистые спазмы, тромбозы и тромбоэмболии.

Всё вышеперечисленное — осложнения сахарного диабета. Позже они могут развиться да ишемической болезни сердца, нефропатии, ретинопатии, катаракты, рака и так далее. К этому также можно добавить, что главное звено образования нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона — гликирование с участием меди.

Предупреждение осложнений: разработка студентов ВолгГМУ

Последствия эти, конечно, можно исправить и вылечить при современном уровне медицины, используя новейшие методики и препараты. Но зачем доводить до крайности, когда всё можно предотвратить ещё задолго до развития первых признаков осложнений? Именно профилактике и посвящена работа студентов ВолгГМУ Дарьи Шамшиной (4 курс леч. фак., 12 гр.), Андрея Руднева (4 курс МБФ, 3 гр.) и Виктора Батракова (4 курс МБФ, 1 гр). Исследование носит доклинический экспериментальный характер и направлено на изучение хелатирующих и антигликирующих свойств препаратов пиоглитазона, тиоктовой кислоты и метформина.

Антигликирование — процесс, обратный гликированию. То есть эти препараты подавляют связывание глюкозы с белками и, следовательно, не дают развиваться осложнениям. Это свойство, как оказалось, чётко взаимосвязано с ещё одним действием приведённых препаратов — хелатирующим. Хелатирование — процесс образование хелатов, то есть различных комплексных соединений, лигандов с ионами металлов. Эти самые лиганды захватывают свободные металлы, словно клешнями.

В клинической практике отводится незаслуженно мало внимания дополнительным механизмам действия этих препаратов, и совершенно напрасно. В процессе работы исследователи пришли к выводу, что они обладают способностью подавлять гликирование белков крови и полностью предотвращать возможные осложнения. Хелатирующее действие препаратов можно использовать для нейтрализации ионов меди, разрушительное влияние которых описано выше.

Однако стоит помнить, что эти препараты направлены на применение лишь в профилактических целях. Они не смогут помочь при осложнениях, но могут существенно снизить риски их развития, оставляя сахарный диабет на стадии компенсации.

Последствия диабета поистине ужасающие. И они далеко не редки: более 1,5 млн смертей в 2012 году напрямую вызваны диабетом, а ещё 2,2 млн обусловлены высоким содержанием глюкозы в крови. При сегодняшних темпах распространения и без эффективного лечения диабет может занять седьмое место среди причин смертности уже к 2030 году.

Павел Пашков

Сегодня, 20:13; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Наука в ВолгГМУ; Просмотров: 81;
Подразделение: Кафедра фармакологии и биоинформатики

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