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Мастер-класс "Микрохирургия" в Хирургическом клубе ВолгГМУ

Каждую среду студенты Хирургического клуба Волгоградского медуниверситета знакомятся с секциями на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии. Чему научились за два месяца? Вязать хирургические узлы, правильно работать с инструментами, накладывать швы на планшетах и биоматериалах. Пришло время интегрировать базовые хирургические навыки с принципами микрохирургического оперирования.

Основой обучения двух последних мастер-классов стала практика. Что не удивительно – все базовые правила и навыки новички клуба уже освоили. Сергей Попов (4 курс 6 группа педиатрический факультет), ответственный за секцию, на первой встрече рассказал студентам об основах микрохирургии. Важно заметить – эта техника надежно обосновалась во многих областях медицины. В семидесятые годы она применялась для реплантации ампутированных пальцев, затем появилась в нейрохирургии, урологии, травматологии, оториноларингологии, гинекологии, офтальмологии, пластической хирургии. «Заметил – много студентов хотят заниматься микрохирургией, нейрохирургией. Планируем дополнительно провести несколько мастер-классов по нейрохирургии периферической нервной системы и микрохирургии глаза», - поделился планами на будущее Сергей.

В этом году каждый подготовленный член клуба смог поработать с микрохирургическим инструментарием и оптикой. На практической части первого мастер-класса студенты накладывали 3 шва на смоделированную на перчатке рану. Сергей Клемешов (3 курс 8 группа педиатрический факультет) рассказал о своих впечатлениях: «Сегодня познакомился с микрохирургическими инструментами, шовным материалом. Используют только атравматический, причем нить очень тонкая. Впервые работал с помощью бинокулярной оптики. Оказалось, половина дела – ее настройка. Накладывали узловой шов».

Если студент успешно преодолел первый уровень (мастер-класс), в который вошли настройка оптики и наложение первых швов, то его продолжение на втором мастер-классе. На нем около 20 студентов под руководством Сергея Попова моделировали операцию – экстра-интракраниальный микроанастомоз (ЭИКМА) между теменной ветвью поверхностной височной артерии и средней мозговой артерией для нормализации кровоснабжения головного мозга.

Казалось бы, завершился период активной образовательной части в Хирургическом клубе. На самом деле, он продолжается. Идет активная подготовка к внутривузовскому этапу Всероссийской (Московской) олимпиады по хирургии с международным участием им. академика М.И. Перельмана. Открытие состоится 27 ноября. В десяти конкурсах в течение двух недель будут соревноваться около 70 участников. Итоги подведем 13 декабря. Всем удачи! Следите за новостями.

Евгения Конченко
Фото: Юйчуан Ян

 

Мастер-класс "Микрохирургия" в Хирургическом клубе ВолгГМУ
Мастер-класс "Микрохирургия" в Хирургическом клубе ВолгГМУ
Мастер-класс "Микрохирургия" в Хирургическом клубе ВолгГМУ
Мастер-класс "Микрохирургия" в Хирургическом клубе ВолгГМУ
Мастер-класс "Микрохирургия" в Хирургическом клубе ВолгГМУ

Сегодня, 19:38; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 33;
Подразделение: Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии

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