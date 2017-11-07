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Сильнейшие бадминтонисты вузов города на протяжении 6 дней «выясняли отношения» на спортивных площадках нашего университета. В четвертом виде Универсиады высших учебных заведений приняли участие сборные команды 8 вузов с общим количеством участников 72 спортсмена. В 175 встречах, проведенных во время соревнований, были уверенные победы и случайные проигрыши, но в результате побеждали сильнейшие.

В командном первенстве, в очередной раз, высшие награды получила  дружная команда ВолгГМУ, выступавшая в составе: Н. Колчина, В. Арутюнян, Х. Базарова (студентки 5 курса лечебного ф-та), Н. Абдиба (6 курс педиатрический ф-т), Тионг Шуин Пинг (3 курс), Мохд Фирдаус Ноор Мохд Бин (4 курс), Панг Мин Фатт (6 курс), Уй Кок Лун (5 курс), Пушкал Варшнэ (3 курс), Кванг Женг Ии (4 курс), Л. Тонких (1 курс медико-биологический факультет). Второе место заняла первая команда ВолгГТУ и замкнули тройку призеров спортсмены ВолГУ. Соревнования показали возросший уровень технической подготовки всех спортсменов.

Провести соревнования на высоком профессиональном уровне помогли 15 судей – общественников из числа занимающихся в секциях бадминтона нашего университета.

Поздравляем всех победителей и тренера команды М.В.Уколова с успешным завершением спортивного сезона 2017 года, желаем дальнейших побед в соревнованиях Фестиваля спорта медицинских и фармацевтических вузов России.

Н.Д.Ткачева, главный судья соревнований;
М.В.Уколов, главный секретарь

Фото предоставили авторы

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Сегодня, 11:04; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Спорт в ВолгГМУ; Просмотров: 54;
Подразделение: Спортивный клуб

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