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ЦКЗ Волгоград

7 декабря (четверг) 2017 года в 19.00 в ЦКЗ на спектакль «Маленькие комедии» по рассказам А.П.Чехова с участием М.Ароновой, С.Шакурова, М.Полицеймако.

Цена билетов от 50% скидкой от 1000-1500 рублей

Обращаться в профком по тел. (8442) 38-53-33 или в комн. 5-03.

Сегодня, 10:14; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 49;
Подразделение: Объединенный профком сотрудников и студентов

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