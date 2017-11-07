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Лента новостей
7 декабря (четверг) 2017 года в 19.00 в ЦКЗ на спектакль «Маленькие комедии» по рассказам А.П.Чехова с участием М.Ароновой, С.Шакурова, М.Полицеймако.
Цена билетов от 50% скидкой от 1000-1500 рублей
Обращаться в профком по тел. (8442) 38-53-33 или в комн. 5-03.
Сегодня, 10:14; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 49;
Подразделение: Объединенный профком сотрудников и студентов
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Ближайшие события
Завтра, 10:00 Нерешённые вопросы язвенного пилородуоденального стеноза
16.11.17 09:00 XIII Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов
16.11.17 12:00 Актуальные вопросы лучевой диагностики в педиатрии.
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