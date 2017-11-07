7 декабря (четверг) 2017 года в 19.00 в ЦКЗ на спектакль «Маленькие комедии» по рассказам А.П.Чехова с участием М.Ароновой, С.Шакурова, М.Полицеймако.

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