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Собрание СНК внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов

Вечер. Полная учебная аудитория. Занятия давно закончились, но студенты не спешат покидать стены вуза. Отработки в конце семестра, скажете вы? Нет! Просто студенческий научный кружок кафедры внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов начал работу в новом учебном году.

На заседаниях этого научного кружка собирается так много ребят, что совершенно не остаётся свободных мест. Чем же он так привлекает студентов? Сейчас расскажем!

"Мы разбираем интересные и довольно редкие клинические случаи. Это позволяет увидеть, какова же медицина на практике. Кружок даёт мне возможность расширить свою эрудицию и развить так называемый врачебный кругозор", - рассказывает студент 4 курса педиатрического факультета Александр Лата.

Ежемесячно доцент кафедры внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов Мария Деревянченко проводит заседание, на котором жаждущие новых знаний студенты разбирают электрокардиограммы и интересные клинические случаи. В этом семестре прошло уже два таких заседания.

Пациенты с болезнью Рандю-Ослера (наследственной геморрагической телеангиоэктазией) в практике встречаются нечасто. Но врачам Волгоградской областной клинической больницы №3 "посчастливилось" лечить такого больного. Мария Владимировна уже поделилась опытом с кружковцами. Разбор этого клинического случая позволил студентам лучше разобраться в патогенезе, диагностике и лечении этого наследственного заболевания.

Как и полагается СНО, его члены активно занимаются научно-исследовательской деятельностью. Кружковцы пишут научные работы, с которыми затем успешно выступают на конференциях. Также заседания кружка помогают студентам лучше подготовиться к предстоящим экзаменам. Ребята отмечают, что именно здесь им удаётся систематизировать полученные на занятиях знания.

"Я смог освежить свои знания с прошлого семестра. Для меня это отличная возможность более углубленно разобраться в ЭКГ и других методах диагностики. Особенно приятно, когда заседания ведёт преподаватель, который "горит" своим делом и отдаёт всего себя студентам. Это воодушевляет и мотивирует!", - делится студент 3 курса педиатрического факультета Александр Панкратов.

Уже в скором времени вы сможете присоединиться к дружной команде кружковцев. Третье заседание пройдёт 15 ноября в 17:00 на кафедре ВолгГМУ по адресу ул. Советская, 47. Приглашаются все желающие!

Ани Мурадян
фото: Ольга Манюхина

Собрание СНК внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов
Собрание СНК внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов
Собрание СНК внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов
Собрание СНК внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов

Вчера, 19:21; Опубликовал: Ольга Мезенцева; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 151;
Подразделение: Кафедра внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов

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