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Разное В ВолгГМУ пройдет НПК «Нерешённые вопросы язвенного пилородуоденального стеноза» В соответствии с планом работы комитета здравоохранения Волгоградской области и Волгоградского государственного медицинского университета на 2017 год в целях повышения квалификации врачей-хирургов, эндоскопистов 15 ноября в актовом зале главного корпуса ВолгГМУ пройдет областная научно-практическая конференция, Пленум Правления Российского общества хирургов (РОХ) и Российского общества эндоскопических хирургов (РОЭХ) «Нерешённые вопросы язвенного пилородуоденального стеноза». При регистрации участникам начислят 4 балла РОХ по системе НМО. Президиум: А.Г. Бебуришвили, И.И. Затевахин, С.И. Емельянов, М.Ф. Черкасов, А.В. Фёдоров. Программа мероприятия: 10:00-11:00 Регистрация участников, знакомство с выставкой. 11:00-11:20 Приветственное слово Ректора ВолгГМУ, академика РАН, Заслуженного деятеля науки (ЗДН) РФ, Заслуженного врача РФ, заведующего кафедрой клинической фармакологии и интенсивной терапии с курсом клинической фармакологии факультета усовершенствования врачей (ФУВ), клинической аллергологии ФУВ, главного внештатного специалиста – клинического фармаколога МЗ РФ, д.м.н., профессора В.И. Петрова. Приветственное слово Председателя комитета здравоохранения Волгоградской области, заведующего кафедрой общественного здоровья и здравоохранения ФУВ, к.м.н., доцента В.В. Шкарина. Приветственное слово Президента РОХ, академика РАН, ЗДН РФ, заведующего кафедрой факультетской хирургии, урологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова, д.м.н., профессора И.И. Затевахина. Приветственное слово Президента РОЭХ, д.м.н., профессора С.И. Емельянова. 11:20-11:30 Выступление управляющего делами РОХ М.Л. Таривердиева «Единая информационная медицинская сеть РОЭХ: концепция «Безопасная хирургическая клиника». 11:30-11:50 Выступление профессора кафедры факультетской хирургии с курсом эндоскопии и эндоскопической хирургии ФУВ и с курсом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н. С.И. Панина «Доказательные и клинические аспекты хирургического лечения язвенного пилородуоденального стеноза». 11:50-12:10 Выступление заведующего кафедрой госпитальной хирургии педиатрического факультета ФГБОУВО Российского научно-исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, д.м.н., профессора А.А. Щёголева «Современные подходы к диагностике и лечению язвенных кровотечений». 12:10-12:30 Выступление главного хирурга Центрального федерального округо (ЦФО), д.м.н., профессора В.П. Сажина «Перспективные направления в лечении осложненной язвенной болезни». Анализ ситуации по ЦФО. 12:30-12:50 Выступление заведующего кафедрой общей хирургии с курсом эндоскопии ФГБОУВО Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) МЗ РФ, председатель ассоциации Эндоскопического общества «РЭндО», д.м.н., профессора М.П. Королева «Анализ современных подходов эндоскопических методов диагностики и лечения осложненной язвенной болезни желудка». 12:50-13:30 Фиксированные прения: выступление заведующего кафедрой факультетской хирургии №2 ФГБОУВО Первого московского государственного медицинского университета (ПМГМУ) им. И.М. Сеченова МЗ РФ, д.м.н., профессора А.М. Шулутко; главного хирурга Южного федерального округа (ЮФО), заведующего кафедрой хирургических болезней факультета повышения квалификации (ФПК) и профессиональной переподготовки специалистов (ППС) ФГБОУВО Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) МЗ РФ, проректора по последипломному образованию РостГМУ, президента ассоциации специалистов хирургического профиля Ростовской области, д.м.н., профессора М.Ф. Черкасова; главного хирурга Уральского федерального округа (УФО), заведующего кафедрой хирургических болезней ФПК и профессиональной переподготовки (ПП) ФГБОУВО Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) МЗ РФ, д.м.н., профессора М.И. Прудкова; заведующего кафедрой хирургических болезней педиатрического факультета Астраханского государственного медицинского университета (АГМУ) МЗ РФ, ЗДН РФ, д.м.н., профессора В.А.Зурнаджьянца; заведующего кафедрой хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н., профессора А.В. Быкова. 13:30-13:50 Заключительное слово: Генеральный секретарь РОХ, Вице-президент РОЭХ, д.м.н., профессора А.В. Фёдорова. Оргкомитет: И.В. Михин - секретарь ВОНПОХ, заведующий кафедрой хирургических болезней педиатрического и стоматологического факультетов ВолгГМУ, д.м.н., профессор. Е.Н. Зюбина - главный врач Клиники №1 ВолгГМУ, профессор кафедры факультетской хирургии с курсом эндоскопии и эндоскопической хирургии ФУВ и с курсом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ ВолгГМУ, Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор. А.Н. Акинчиц - проректор по социально-экономическим вопросам ВолгГМУ, д.м.н., доцент. В.В. Мандриков - заведующий курсом эндоскопии и эндоскопической хирургии ФУВ ВолгГМУ д.м.н., доцент. С.И. Панин - профессор кафедры факультетской хирургии с курсом эндоскопии и эндоскопической хирургии ФУВ и с курсом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ ВолгГМУ, д.м.н. Председатель оргкомитета – А.Г. Бебуришвили - председатель Волгоградского областного научно-практического общества хирургов (ВОНПОХ), заведующий кафедрой факультетской хирургии с курсом эндоскопии и эндоскопической хирургии факультета усовершенствования врачей и с курсом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ ВолгГМУ, Заслуженный врач РФ, Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор. Сопредседатели оргкомитета: С.И. Емельянов - президент РОЭХ, заведующий кафедрой эндоскопической хирургии ФГБОУВО Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ) им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, д.м.н., профессор. А.В. Фёдоров - генеральный секретарь РОХ, вице-президент РОЭХ, д.м.н., профессор Роман Мяконький,

действительный член РОХ,

хирург ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3»

Подразделение: Вчера, 19:09; Опубликовал: Евгения Иванова ; Рубрика: Объявления ; Просмотров: 66;Подразделение: Кафедра хирургических болезней и нейрохирургии ФУВ



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