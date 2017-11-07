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Лента новостей

доцент К.В. Лобастов

Уважаемые коллеги! 14 ноября 2017 года в 17.00 состоится вебинар «Откуда берет начало рефлюкс по стволу большой подкожной вены?». В качестве спикера выступит доцент кафедры общей хирургии и лучевой диагностики лечебного факультета РНИМУ им.Н.И. Пирогова, к.м.н., хирург-флеболог К.В. Лобастов. Мероприятие аккредитовано РОХ по системе НМО.

К участию в вебинаре приглашаются сотрудники хирургических кафедр ВолгГМУ и практикующие хирурги амбулаторного и стационарного звена медицинских учреждений Волгограда и области. Необходима предварительная регистрация! Для этого пройдите по ссылке, кликните «Зарегистрироваться» и введите свои данные. На указанную электронную почту придет ссылка и код для просмотра, следуйте указаниям в письме.

Программа:

  • достаточно ли доказана взаимосвязь между венозной гипертензией, лейкоцитарной агрессией и рефлюксом?
  • что первично: поражение венозной стенки или венозного клапана?
  • в каком возрасте возникает и как быстро прогрессирует рефлюкс?
  • всегда ли рефлюкс приводит к развитию варикоза? 
  • можно ли обратить рефлюкс вспять?

Важно: пожалуйста, указывайте при регистрации правильные данные, поскольку именно так они будут прописаны в сертификате!

Вчера, 18:48; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 61;
Подразделение: Кафедра общей хирургии с урологией

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