Уважаемые коллеги! 14 ноября 2017 года в 17.00 состоится вебинар «Откуда берет начало рефлюкс по стволу большой подкожной вены?». В качестве спикера выступит доцент кафедры общей хирургии и лучевой диагностики лечебного факультета РНИМУ им.Н.И. Пирогова, к.м.н., хирург-флеболог К.В. Лобастов. Мероприятие аккредитовано РОХ по системе НМО.

К участию в вебинаре приглашаются сотрудники хирургических кафедр ВолгГМУ и практикующие хирурги амбулаторного и стационарного звена медицинских учреждений Волгограда и области. Необходима предварительная регистрация! Для этого пройдите по ссылке, кликните «Зарегистрироваться» и введите свои данные. На указанную электронную почту придет ссылка и код для просмотра, следуйте указаниям в письме.

Программа:

достаточно ли доказана взаимосвязь между венозной гипертензией, лейкоцитарной агрессией и рефлюксом?

что первично: поражение венозной стенки или венозного клапана?

в каком возрасте возникает и как быстро прогрессирует рефлюкс?

всегда ли рефлюкс приводит к развитию варикоза?

можно ли обратить рефлюкс вспять?

Важно: пожалуйста, указывайте при регистрации правильные данные, поскольку именно так они будут прописаны в сертификате!