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Уважаемые коллеги! 14 ноября 2017 года в 17.00 состоится вебинар «Откуда берет начало рефлюкс по стволу большой подкожной вены?». В качестве спикера выступит доцент кафедры общей хирургии и лучевой диагностики лечебного факультета РНИМУ им.Н.И. Пирогова, к.м.н., хирург-флеболог К.В. Лобастов. Мероприятие аккредитовано РОХ по системе НМО.
К участию в вебинаре приглашаются сотрудники хирургических кафедр ВолгГМУ и практикующие хирурги амбулаторного и стационарного звена медицинских учреждений Волгограда и области. Необходима предварительная регистрация! Для этого пройдите по ссылке, кликните «Зарегистрироваться» и введите свои данные. На указанную электронную почту придет ссылка и код для просмотра, следуйте указаниям в письме.
Программа:
Важно: пожалуйста, указывайте при регистрации правильные данные, поскольку именно так они будут прописаны в сертификате!
Вчера, 18:48; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 61;
Подразделение: Кафедра общей хирургии с урологией
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Ближайшие события
Завтра, 10:00 Нерешённые вопросы язвенного пилородуоденального стеноза
16.11.17 09:00 XIII Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов
16.11.17 12:00 Актуальные вопросы лучевой диагностики в педиатрии.
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