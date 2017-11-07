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11-12 ноября 2017 года на базе ФОК «Спартанец» состоялось открытие первых отборочных соревнований фестиваля южного федерального округа «Каждый ребенок достоин пьедестала!», среди детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, воспитанников социальных учреждений, проводимых благотворительным фондом двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. В проведении мероприятия уже шестой год подряд принимают участие волонтеры и преподаватели из Волгоградского медуниверситета.
По итогам соревнований, команды победительницы будут представлять нашу область на финальных соревнованиях, которые пройдут в мае 2018 года. А в декабре подобные соревнования организовываются в Астрахани, в феврале и марте 2018 года в Ростове-на-дону и Краснодаре. Проект «Фестиваль ЮФО «Каждый ребенок достоин пьедестала» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
В эти выходные 10 школ-интернатов (ГКОУ «Волгоградская ШИ №2», ГКОУ «Волгоградская ШИ №7», ГКОУ «Волгоградская ШИ №6», ГКОУ «Волжская школа №2», ГКОУ «Урюпинская школа», ГКОУ «Ленинская ШИ», ГКОУ «Михайловская ШИ», ГКОУ «Тепикинская ШИ», ГКОУ «Среднеахтубинская ШИ», ГКОУ «Серафимовичская ШИ») Волгоградской области соревновались в многоборье ГТО, подвижных играх «Пятнашки» и «Снайпер», представляли свое домашнее задание –танцевальную композицию, самые маленькие участвовали в конкурсе рисунка. Количество участников составило более 150 человек.
Одним из ярких моментов этих соревнований стала презентация Кубка Чемпионата мира по футболу и выступление с приветственным словом официального представителя FIFA Лукаса Рахова. После открытия фестиваля все желающие могли сделать фото с главным трофеем. Кубок сделан из чистого золота, весом 6, 142 кг представлен в виде композиции из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках.
После фотосессии начались соревнования, где команды сражались за право выхода в финал. По итогам соревнований в финал вышли две команды: ГКОУ "Среднеахтубинская школа-интернат" и ГКОУ "Волгоградская школа-интернат №6".
Вот уже 6 год подряд неоценимую услугу в организации и проведении соревнований оказывают наши волонтеры. Несмотря на сложный учебный процесс в медицинском вузе, большую загруженность, ребята находят время, желание и силы для того, чтобы помочь этим детишкам получить радость от соревнований и, конечно же, оказать помощь нам судьям в проведении спортивного праздника. В этот раз нам помогали: Павел Коломиец (2 курс педиатрический факультет 4 группа); Галина Белоусова (5 курс стоматологический факультет 7 группа); Евгения Косилова (2 курс педиатрический факультет 1 группа); Мария Брус (3 курс лечебный факультет 16 группа); Даниил Кандыбин (2 курс лечебный факультет 12 группа, Никита Торколенков (2 курс лечебный факультет 12 группа) и выпускница ВолгГМУ – Ирина Шкуратова.
Во второй день соревнований состоялись любимые подвижные игры «Пятнашки» и «Снайпер», где команды состояли из смешанных игроков разных команд, что позволила детям в очередной раз познакомиться и сплотиться в дружную команду. По традиции после награждения, состоялась фотосессия с любимой олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой. Все ушли с призами и подарками и никто в этот день не остался без внимания.
Огромное спасибо моей судейской коллегии, преподавателям С.А. Голубину, В.О. Аристакесян, Н.Р. Садыковой, Е.Ю. Силкиной, Р.А. Туркину за качественную работу при организации и проведении этих соревнований.
М.П. Мицулина, преподаватель
Фото предоставила автор
Вчера, 12:51; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Спорт в ВолгГМУ; Просмотров: 80;
Подразделение: Кафедра физической культуры и здоровья
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