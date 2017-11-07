Для слабовидящих | ПМФИ | English
Главная страница »» Новости сайта »» Представители ВолгГМУ приняли участие в проведении соревнований фонда Елены Исинбаевой

Лента новостей

6

11-12 ноября 2017 года на базе ФОК «Спартанец» состоялось открытие первых отборочных соревнований фестиваля южного федерального округа «Каждый ребенок достоин пьедестала!», среди детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, воспитанников социальных учреждений, проводимых благотворительным фондом двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой. В проведении мероприятия уже шестой год подряд принимают участие волонтеры и преподаватели из Волгоградского медуниверситета.

По итогам соревнований, команды победительницы будут представлять нашу область на финальных соревнованиях, которые пройдут в мае 2018 года. А в декабре подобные соревнования организовываются в Астрахани, в феврале и марте 2018 года в Ростове-на-дону и Краснодаре. Проект «Фестиваль ЮФО «Каждый ребенок достоин пьедестала» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

В эти выходные 10 школ-интернатов (ГКОУ «Волгоградская ШИ №2», ГКОУ «Волгоградская ШИ №7», ГКОУ «Волгоградская ШИ №6», ГКОУ «Волжская школа №2», ГКОУ «Урюпинская школа», ГКОУ «Ленинская ШИ», ГКОУ «Михайловская ШИ», ГКОУ «Тепикинская ШИ», ГКОУ «Среднеахтубинская ШИ», ГКОУ «Серафимовичская ШИ») Волгоградской области соревновались в многоборье ГТО, подвижных играх «Пятнашки» и «Снайпер», представляли свое домашнее задание –танцевальную композицию, самые маленькие участвовали в конкурсе рисунка. Количество участников составило более 150 человек.

Одним из ярких моментов этих соревнований стала презентация Кубка Чемпионата мира по футболу и выступление с приветственным словом официального представителя FIFA Лукаса Рахова. После открытия фестиваля все желающие могли сделать фото с главным трофеем. Кубок сделан из чистого золота, весом 6, 142 кг представлен в виде композиции из двух человеческих фигур, держащих земной шар на поднятых руках.

После фотосессии начались соревнования, где команды сражались за право выхода в финал. По итогам соревнований в финал вышли две команды: ГКОУ "Среднеахтубинская школа-интернат" и ГКОУ "Волгоградская школа-интернат №6".

Вот уже 6 год подряд неоценимую услугу в организации и проведении соревнований оказывают наши волонтеры. Несмотря на сложный учебный процесс в медицинском вузе, большую загруженность, ребята находят время, желание и силы для того, чтобы помочь этим детишкам получить радость от соревнований и, конечно же, оказать помощь нам судьям в проведении спортивного праздника. В этот раз нам помогали: Павел Коломиец (2 курс педиатрический факультет 4 группа); Галина Белоусова (5 курс стоматологический факультет 7 группа); Евгения Косилова (2 курс педиатрический факультет 1 группа); Мария Брус (3 курс лечебный факультет 16 группа); Даниил Кандыбин (2 курс лечебный факультет 12 группа, Никита Торколенков (2 курс лечебный факультет 12 группа) и выпускница ВолгГМУ – Ирина Шкуратова.

Во второй день соревнований состоялись любимые подвижные игры «Пятнашки» и «Снайпер», где команды состояли из смешанных игроков разных команд, что позволила детям в очередной раз познакомиться и сплотиться в дружную команду. По традиции после награждения, состоялась фотосессия с любимой олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой. Все ушли с призами и подарками и никто в этот день не остался без внимания.

Огромное спасибо моей судейской коллегии, преподавателям С.А. Голубину, В.О. Аристакесян, Н.Р. Садыковой, Е.Ю. Силкиной, Р.А. Туркину за качественную работу при организации и проведении этих соревнований.

М.П. Мицулина, преподаватель
кафедры ФКиЗ ВолгГМУ,
главный судья соревнований.

Фото предоставила автор

9
10
11
6
7
7
8
2
3
4
5
1

Вчера, 12:51; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Спорт в ВолгГМУ; Просмотров: 80;
Подразделение: Кафедра физической культуры и здоровья

Авторизуйтесь ВКонтакте, чтобы иметь возможность оставить комментарий на этой странице.
Сервис комментариев, опросов предоставлен сайтом ВКонтакте. Модерация сообщений проводится два раза в сутки.
Мнение посетителей может не совпадать с точкой зрения администрации ВолгГМУ.

Личный кабинет

Ближайшие события

Экспорт в iCal (Beta)

Топ 5 новостей за неделю

Топ 5 новостей за месяц

Лучшие авторы в октябре

  1. Роман Мяконький
  2. Елена Сухорукова
  3. Евгения Конченко
  4. Ирина Казимирова
  5. Валерий Загребин

Контактная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1

Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28

http://www.volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation

Статистика посещений

Яндекс.Метрика
Copyright © 2007-2017 Волгоградский государственный медицинский университет - Все права защищены