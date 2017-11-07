8 ноября 2017 года на заседании Ученого совета ВолгГМУ ректор ВолгГМУ, академик РАН В. И. Петров вручил заведующему кафедрой кардиологии с функциональной диагностикой ФУВ ВолгГМУ, заслуженному врачу РФ, доктору медицинских наук, профессору Юрию Михайловичу Лопатину почётный знак «За заслуги перед Университетом» II степени.

Награда получена профессором Ю.М.Лопатиным за многолетний, добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения, которое он отмечал 1 ноября. Почётный знак ВолгГМУ стал приятным подарком для Юрия Михайловича.

Учёный Совет, администрация и коллектив ВолгГМУ сердечно поздравляют профессора Ю.М.Лопатина с заслуженной наградой и желают дальнейших успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья и благополучия!