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8 ноября 2017 года на заседании Ученого совета ВолгГМУ завкафедрой кардиологии с функциональной диагностикой ФУВ ВолгГМУ, заслуженный врач РФ, д.м.н., проф. Ю.М.Лопатин награжден почётным знаком "За заслуги перед ВолгГМУ" II степени

8 ноября 2017 года на заседании Ученого совета ВолгГМУ ректор ВолгГМУ, академик РАН В. И. Петров вручил заведующему кафедрой кардиологии с функциональной диагностикой ФУВ ВолгГМУ, заслуженному врачу РФ, доктору медицинских наук, профессору Юрию Михайловичу Лопатину почётный знак «За заслуги перед Университетом» II степени.

Награда получена профессором Ю.М.Лопатиным за многолетний, добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения, которое он отмечал 1 ноября. Почётный знак ВолгГМУ стал приятным подарком для Юрия Михайловича.

Учёный Совет, администрация и коллектив ВолгГМУ сердечно поздравляют профессора Ю.М.Лопатина с заслуженной наградой и желают дальнейших успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья и благополучия!

Вчера, 12:02; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 81;
Подразделение: Кафедра кардиологии с функциональной диагностикой ФУВ

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