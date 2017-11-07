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конференция

16-17 ноября 2017 года кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ВолгГМУ приглашает принять участие в научно-практической конференции «Актуальные вопросы лучевой диагностики в педиатрии».

Организаторы: ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России; Комитет здравоохранения Волгоградской области; Фонд развития лучевой диагностики; ГБУЗ Волгоградский областной клинический кардиологический центр; Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики; РОО «Общество рентгенологов, радиологов и специалистов ультразвуковой диагностики в городе Москве».

Программа

16 ноября 2017 года

  • 12.00 - 17.00 Мастер-класс «Избранные вопросы нейросонографии у младенцев» профессора Елены Борисовны Ольховой
    Место проведения:     Волгоград, ул. Маршала Василевского, 70, ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2.

17 ноября 2017 года

  • 09.00-13.00 Секция «Ультразвуковая диагностика»
  • 13.00 -18.00 Секция «Рентгенология»
    Место проведения    : Волгоград, ул. Рокоссовского, 62, конференц-зал бизнес-центра «Волгоград-сити»
Вчера, 12:12; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 88;
Подразделение: Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии

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