16-17 ноября 2017 года кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ВолгГМУ приглашает принять участие в научно-практической конференции «Актуальные вопросы лучевой диагностики в педиатрии».

Организаторы: ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России; Комитет здравоохранения Волгоградской области; Фонд развития лучевой диагностики; ГБУЗ Волгоградский областной клинический кардиологический центр; Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики; РОО «Общество рентгенологов, радиологов и специалистов ультразвуковой диагностики в городе Москве».

Программа

16 ноября 2017 года

12.00 - 17.00 Мастер-класс «Избранные вопросы нейросонографии у младенцев» профессора Елены Борисовны Ольховой

Место проведения: Волгоград, ул. Маршала Василевского, 70, ГБУЗ «Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2.

17 ноября 2017 года