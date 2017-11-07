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Лента новостей
16-17 ноября 2017 года кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ВолгГМУ приглашает принять участие в научно-практической конференции «Актуальные вопросы лучевой диагностики в педиатрии».
Организаторы: ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России; Комитет здравоохранения Волгоградской области; Фонд развития лучевой диагностики; ГБУЗ Волгоградский областной клинический кардиологический центр; Центральный научно-исследовательский институт лучевой диагностики; РОО «Общество рентгенологов, радиологов и специалистов ультразвуковой диагностики в городе Москве».
Программа
16 ноября 2017 года
17 ноября 2017 года
Вчера, 12:12; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 88;
Подразделение: Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии
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Ближайшие события
Завтра, 10:00 Нерешённые вопросы язвенного пилородуоденального стеноза
16.11.17 09:00 XIII Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов
16.11.17 12:00 Актуальные вопросы лучевой диагностики в педиатрии.
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