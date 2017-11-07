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8 ноября 2017 года на заседании Учёного Совета ВолгГМУ было объявлено Решение Учёного Совета от 11 октября 2017 г. (Протокол № 2, рег. № 17) о присвоении звания Почётного профессора Волгоградского государственного медицинского университета А.Г. Бебуришвили - заведующему кафедрой факультетской хирургии с курсом эндоскопической хирургии ФУВ и с курсом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ ВолгГМУ, заслуженному врачу РФ, заслуженному деятелю науки РФ, доктору медицинских наук, профессору - за особые личные заслуги, значительный вклад в лечебную деятельность, научно-педагогическую, воспитательную, общественную жизнь и развитие потенциала вуза. Вместе с дипломом Андрею Георгиевичу вручили мантию и конфедератку Почётного профессора ВолгГМУ.
Учёный Совет, администрация и коллектив ВолгГМУ с наилучшими пожеланиями крепкого здоровья и дальнейших успехов в профессиональной деятельности от всей души поздравляют Андрея Георгиевича Бебуришвили с присвоением заслуженного звания!
Вчера, 09:36; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 190;
Подразделение: Кафедра факультетской хирургии с курсом эндоскопической хирургии ФУВ и с курсом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ
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Завтра, 10:00 Нерешённые вопросы язвенного пилородуоденального стеноза
16.11.17 09:00 XIII Всероссийский съезд сердечно-сосудистых хирургов
16.11.17 12:00 Актуальные вопросы лучевой диагностики в педиатрии.
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