8 ноября 2017 года на заседании Учёного Совета ВолгГМУ было объявлено Решение Учёного Совета от 11 октября 2017 г. (Протокол № 2, рег. № 17) о присвоении звания Почётного профессора Волгоградского государственного медицинского университета А.Г. Бебуришвили - заведующему кафедрой факультетской хирургии с курсом эндоскопической хирургии ФУВ и с курсом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ ВолгГМУ, заслуженному врачу РФ, заслуженному деятелю науки РФ, доктору медицинских наук, профессору - за особые личные заслуги, значительный вклад в лечебную деятельность, научно-педагогическую, воспитательную, общественную жизнь и развитие потенциала вуза. Вместе с дипломом Андрею Георгиевичу вручили мантию и конфедератку Почётного профессора ВолгГМУ.

Учёный Совет, администрация и коллектив ВолгГМУ с наилучшими пожеланиями крепкого здоровья и дальнейших успехов в профессиональной деятельности от всей души поздравляют Андрея Георгиевича Бебуришвили с присвоением заслуженного звания!