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День народного единства России землячество Вьетнамских студентов решило отметить большим спортивным праздником. Обратившись за помощью к преподавателям кафедры физической культуры и здоровья нашего университета, они получили положительный ответ и праздник состоялся!
Более 50 студентов из ВолгГМУ, ВолГУ. ВолгГТУ и академии МВД приняли участие в соревнованиях по бадминтону, волейболу, настольному теннису, шахматам, дартс. На протяжении всех состязаний в зале царила атмосфера веселья и доброжелательности.
В результате соревнований команды всех вузов стали призерами в разных видах программы. Хочется отметить большую организованность актива землячества, которые подготовили грамоты для победителей и призеров соревнований и празднично провели мероприятие.
И.А.Ушакова, главный судья соревнований;
Вчера, 09:30; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Спорт в ВолгГМУ; Просмотров: 67;
Подразделение: Кафедра физической культуры и здоровья
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