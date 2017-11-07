День народного единства России землячество Вьетнамских студентов решило отметить большим спортивным праздником. Обратившись за помощью к преподавателям кафедры физической культуры и здоровья нашего университета, они получили положительный ответ и праздник состоялся!

Более 50 студентов из ВолгГМУ, ВолГУ. ВолгГТУ и академии МВД приняли участие в соревнованиях по бадминтону, волейболу, настольному теннису, шахматам, дартс. На протяжении всех состязаний в зале царила атмосфера веселья и доброжелательности.

В результате соревнований команды всех вузов стали призерами в разных видах программы. Хочется отметить большую организованность актива землячества, которые подготовили грамоты для победителей и призеров соревнований и празднично провели мероприятие.

И.А.Ушакова, главный судья соревнований;

Н.Д. Ткачева, главный секретарь