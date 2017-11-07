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Физическая культура и спорт

День народного единства России землячество Вьетнамских студентов решило отметить большим спортивным праздником. Обратившись за помощью к преподавателям кафедры физической культуры и здоровья нашего университета, они получили положительный ответ и праздник состоялся!

Более 50 студентов из ВолгГМУ, ВолГУ. ВолгГТУ и академии МВД приняли участие в соревнованиях по бадминтону, волейболу, настольному теннису, шахматам, дартс. На протяжении всех состязаний в зале царила атмосфера веселья и доброжелательности.

В результате соревнований команды всех вузов стали призерами в разных видах программы. Хочется отметить большую организованность актива землячества, которые подготовили грамоты для победителей и призеров соревнований и празднично провели мероприятие.

И.А.Ушакова, главный судья соревнований;
Н.Д. Ткачева, главный секретарь

Вчера, 09:30; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Спорт в ВолгГМУ; Просмотров: 67;
Подразделение: Кафедра физической культуры и здоровья

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