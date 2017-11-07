На I Всероссийском форуме тьюторов в Саратове представители 35 вузов страны защищали проекты по развитию этого движения в различных направлениях. Итогом форума стало принятие резолюции о создании Всероссийского движения тьюторов студенческих академических групп медицинских и фармацевтических вузов Минздрава России.

Во второй день форума с мастер-классами «Дружная команда - залог успеха» выступили члены президиума - руководитель СУНЦ МГУ Андрей Андрианов, экс-председатель АМП РФ Тамара Ачисова, президент МОО ФМНО Валерий Загребин.

Также в анатомическом амфитеатре СГМУ участники форума представили своих групповые проекты по направлениям работы 8 образовательных тематических площадок:

Тьюторство и студенческие СМИ

Тьюторство и ЗОЖ

Тьюторство и творчество

Школа тьюторства

Тьюторство в студенческой науке

Тьюторство в волонтерстве и студенческих отрядах

Тьюторство в гражданско-патриотическом воспитании

Тьюторство в образовании и олимпийском движении

Из числа представителей Волгоградского ГМУ проект сборной межвузовской команды по теме «Тьюторство в студенческой науке» презентовал Андрей Зуб. Регламент оказался жестким, из-за этого на вопросы участников времени не хватило. Это был существенный минус, так как даже лучшему проекту требуется рациональная критика, которая, как огранка для бриллианта, доводит его до совершенства.

Чуть позже программа разделилась на два потока: заседание главных тьюторов студенческих академических групп, куда смогли попасть не все, и акцию, приуроченную к Международному дню отказа от курения. Участники форума раздавали фрукты за полученные от прохожих сигареты.

Теперь немного о специфике первого заседания главных тьюторов медицинских и фармацевтических вузов страны, главная задача которого состояла в создании всероссийского движения тьторов-медиков. Мероприятие проходило в формате круглого стола. Всего присутствовали 35 представителей различных университетов, а также 4 эксперта. В инициативную группу движения вошли 23 представителя.

На собрании обсудили вопросы регистрации деятельности движения, создания и защиты инновационных проектов, пути поиска финансирования, работы над положением такого масштабного проекта. В итоге участники постановили:

Создать структуру движения, и определить ответственных лиц; Определить форму юридического лица; Сформировать единую базу проектов; Обратиться к Министерству Здравоохранения РФ с просьбой оказывать информационную поддержку проводимых мероприятий и акций; Довести решение I Всероссийского форума тьюторов медицинских и фармацевтических вузов Российской Федерации до сведения всех организаций, занимающихся тьюторством.

Проректор по общественным связям и воспитательной работе СГМУ Виктор Лойко в заключение сказал так: «Ежегодное проведение уже форума заложено в план Минздрава России. Сегодня создается история мощного нового движения, и создаете ее вы. У нас есть динамика. Я вижу перспективу».

Из культурной программы участники посетили Соколовую гору, парк победы и национальную деревню, а также посмотрели показательное выступление по work-out от студентов СГМУ. После официального закрытия мероприятия, участники и организаторы могли получить эстетическое удовольствие от пьесы «8 женщин», представленной труппой Народного драматического «Академического театра» Саратовского ГМУ.

Волгоградская делегация благодарит администрацию СГМУ, организаторов, волонтеров, и, конечно, участников форума за создание рабочей атмосферы пока что единственного в своем роде мероприятия. Ведь, как известно, первооткрывателем быть тяжело.

Все фото найдете в альбомах группы Союза молодежного самоуправления СГМУ во ВКонтакте.

Александр Коротков

Фото из архива форума

