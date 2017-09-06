Подходит к концу первая полноценная неделя обучения. А хирургический клуб ВолгГМУ уже готовится к первому заседанию. Оно состоится в следующую среду (13 сентября), традиционно в 17:00.

На кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии на первых заседаниях клуба проводят вступительные испытания для новичков. На первом этапе необходимо связать хирургическую косичку длиной 5 см. После выполнения этого задания вам «открывается» путь во второй этап, а именно тесты по нормальной анатомии.

Халат, сменная обувь, хорошее настроение и пунктуальность – ваш пропускной билет на заседание клуба.