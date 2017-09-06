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Подходит к концу первая полноценная неделя обучения. А хирургический клуб ВолгГМУ уже готовится к первому заседанию. Оно состоится в следующую среду (13 сентября), традиционно в 17:00.
На кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии на первых заседаниях клуба проводят вступительные испытания для новичков. На первом этапе необходимо связать хирургическую косичку длиной 5 см. После выполнения этого задания вам «открывается» путь во второй этап, а именно тесты по нормальной анатомии.
Халат, сменная обувь, хорошее настроение и пунктуальность – ваш пропускной билет на заседание клуба.
08.09.17 21:35; Опубликовал: Евгения Иванова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 285;
Подразделение: Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
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Завтра, 09:00 2-й межрегиональный конгресс "Volga Pharma Summit" 2017
Завтра, 17:00 Заседание Хирургического клуба
27.09.17 00:00 I съезд хирургов Центрального федерального округа России
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