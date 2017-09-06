Выдача учебников будет осуществляться в отделе учебной литературы библиотеки по адресу: ул. Козловская, 45а (общежитие №3). Проезд до остановки «ТЮЗ»: скоростным трамваем, автобусами № 95, 35, 65, троллейбусами № 9, 10, 15а или маршрутными такси.

Явка студентов - группами, строго в указанный день и время. Группа должна быть в полном составе. Опоздавшие не обслуживаются. Сбор групп производится за 10 минут до указанного времени у центрального входа в общежитие.

Студенты, не сдавшие фотографии для оформления читательского билета, обязаны принести фотографию в день выдачи литературы. Без наличия фото студенты не обслуживаются.

График выдачи учебников 1-курсникам медицинского колледжа ВолгГМУ

Специальность «Сестринское дело»

11 сентября:

12.30 – 101 группа

15.00 – 102 группа

16.00 – 103 группа

Специальность «Фармация»

12 сентября:

10.00 – 101 группа

11.00 – 102 группа

15.00 – 103 группа

10.00 – 101 группа 11.00 – 102 группа 15.00 – 103 группа 13 сентября: 10.00 – 104 группа

10.00 – 104 группа 14 сентября: 14.00 – 105 группа

Специальность «Стоматология профилактическая»

11 сентября: 10.00 – 101 группа

Специальность «Стоматология ортопедическая»