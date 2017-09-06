|
Лента новостей
Выдача учебников будет осуществляться в отделе учебной литературы библиотеки по адресу: ул. Козловская, 45а (общежитие №3). Проезд до остановки «ТЮЗ»: скоростным трамваем, автобусами № 95, 35, 65, троллейбусами № 9, 10, 15а или маршрутными такси.
Явка студентов - группами, строго в указанный день и время. Группа должна быть в полном составе. Опоздавшие не обслуживаются. Сбор групп производится за 10 минут до указанного времени у центрального входа в общежитие.
Студенты, не сдавшие фотографии для оформления читательского билета, обязаны принести фотографию в день выдачи литературы. Без наличия фото студенты не обслуживаются.
График выдачи учебников 1-курсникам медицинского колледжа ВолгГМУ
Специальность «Сестринское дело»
Специальность «Фармация»
Специальность «Стоматология профилактическая»
Специальность «Стоматология ортопедическая»
08.09.17 16:28; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 264;
Подразделение: Библиотека ВолгГМУ
|
Личный кабинет
Ближайшие события
Завтра, 09:00 2-й межрегиональный конгресс "Volga Pharma Summit" 2017
Завтра, 17:00 Заседание Хирургического клуба
27.09.17 00:00 I съезд хирургов Центрального федерального округа России
Топ 5 новостей за неделю
Топ 5 новостей за месяц
Лучшие авторы в августе
Контактная информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1
Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28
http://www.volgmed.ru post@volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation