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Битва на Волге 1942-43 годов – это решающее сражение, ставшее переломным в ходе Великой Отечественной войны. Она длилась 200 дней и ночей – это более шести месяцев, и унесла жизни миллионов. В феврале 2018 года будет отмечаться 75-летие Победы в Сталинградской битве. К празднованию этого события Студенческим советом ВолгГМУ под руководством проректора по воспитательной и внеучебной работе профессора С.И. Краюшкина в настоящее время разрабатывается план основных мероприятий по их подготовке и проведению.
В план празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве вошли мероприятия кафедры истории и культурологии, музея истории ВолгГМУ, библиотеки ВолгГМУ и других подразделений университета.
Руководителем движения «Сталинград» студентки педиатрического факультета Ксении Дудник и вместе с руководителем Студенческого волонтерского центра Студенческого совета ВолгГМУ студентки факультета социальной работы и клинической психологии Марины Волковой была организована поездка к Поклонной горе в г.Суровикино. Именно в этом районе 17 июля 1942 года началось главное сражение Великой Отечественной войны - Сталинградская битва.
На Поклонной горе в Суровикино волонтеры медуниверситета почтили память участников Великой Отечественной войны и возложили цветы, поклонившись павшим героям тех времен. И в этот день - 17 июля 2017 года - участниками движения «Сталинград» была запущена акция ВолгГМУ «200 дней до Победы», в рамках которой планируется проведение информационно-просветительских мероприятий для студентов медуниверситета. Так, уже в третьей смене спортивно-оздоровительного лагеря активисты Студенческого совета ВолгГМУ рассказывали о первых днях начала кровопролитного сражения под Сталинградом.
А 23 августа, в день памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда в 1942 году, студенты нашего университета пришли на улицу Маршала Чуйкова к памятнику «Жертвам варварской бомбардировки Сталингарада», где возложили цветы и почтили память погибших. В тот день 75 лет назад в 16 часов началась массированная бомбардировка Сталинграда, которая унесла более 40 тысяч жизней мирных жителей, превратив город в руины.
Ксения Дудник,
Фото: Ольга Егорова
08.09.17 15:03; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Вне учебы; Просмотров: 194;
Подразделение: Студенческий совет ВолгГМУ
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