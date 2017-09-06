Выпускники Волгоградского государственного медицинского института-академии-университета из зарубежных стран – гости вуза редкие, но те, кто приезжает в Россию, в Волгоград, всегда навещают свою Alma Mater, родной деканат, вспоминают свои студенческие годы с долей ностальгии, рассказывают, как сложилась жизнь после выпуска, где работали и кем, и кто - сейчас. Сегодняшний герой повествования - доктор Гассан Шамседдин, приехавший учиться в Россию из Ливана в 80-е годы прошлого столетия.

После окончания подготовительного отделения Гассан Шамседдин выбрал для получения образования Волгоград и начал учиться на врача в 1985 году. В те времена ВолгГМУ был еще институтом. Студенческие годы пролетели быстро, и Гассан Шамседдин, окончив лечебный факультет, в 1992 году стал доктором. Затем была ординатура. Учился на специальностях «Онкология», «Общая хирургия», «Абдоминальная хирургия». Защитил кандидатскую. До 1998 года работал в онкоцентре, успевал читать лекции по онкологии для студентов 5-6 курсов. Много лет прожив в России, вернулся на родину. Там работал хирургом-онкологом, занимался частной практикой. Был заместителем главного врача по медицинской части (*нач.медом) в больнице. Параллельно преподавал общую хирургию и онкологию студентам медицинского факультета одного из вузов в Ливане.

С 2005 года переехал в Объединенные Арабские Эмираты. Стал консультантом в консультационном центре при принце. Проработал там до 2006 года. В 2007-м получил звание профессора. В 2011 году его пригласили работать в Саудовскую Аравию. С тех пор доктор Гассан Мохамад Шамседдин - врач в «Аль Фараби Медикл Групп» (Al Faraby Medical Group), там же преподает на медицинском факультете.

Интересный, умный человек - доктор Гассан Шамседдин пришел на интервью с супругой. Для гостей провели небольшую экскурсию по университету. Доктор Гассан отметил изменения в лучшую сторону. Внешне Alma Mater преображается. Вспомнил годы учебы: как он был президентом землячества, представлял всех иностранных студентов... Рассказал, как ходил на занятия в институт марксизма-ленинизма, так как являлся секретарем компартии Ливана, изучал там политологию до 3 курса. Вспомнил своих учителей студенческих лет: доцента Николая Григорьевича Меркулова (декана в те годы), профессора Геннадия Александровича Ефимова, профессора Александра Алексеевича Спасова и других.

Учился Гассан Шамседдин в мединституте на «отлично», но красный диплом не получил из-за тройки по физике. «Пересдавать не стал, так как, - говорит, - пришел учиться, не за дипломом, а за знаниями, и цвет диплома роли не играет».

Проработав врачом в трёх арабских странах, доктор Гассан Шамседдин говорит, что проблем с признанием диплома Волгоградского медицинского института (теперь университета) не возникало нигде. «Уже лет 20 они точно там признаются, - уверяет доктор, - только прежде чем приступить к врачебной практике, необходимо пройти квалификационные испытания – сдать экзамены, подтверждающие специальность».

Сегодня доктор Гассан Мохамад Шамседдин, помимо работы врачом в «Аль Фараби Медикл Групп» (Al Faraby Medical Group) и преподавательской деятельности на медицинском факультете, занимается и наукой, в частности - разработкой по переливанию асцитической жидкости при центральной портальной гипертензии в лимфосистему. Пример его жизненного пути дает уверенность утверждать: для тех, кто учится и получает знания, подтверждение диплома не может стать проблемой, а значит и карьера сложится успешно. Все зависит от студента, его стремления стать хорошим специалистом. Важно получить знания, перенять от учителей умения, опыт и навыки. И тогда дороги: лечить, учить и заниматься наукой – будут открыты. А выбор направления (одного или сразу всех) – за выпускником.

И.В.Казимирова

Фото: В. Н. Морозкин,

архив доктора Гассана Шамседдина