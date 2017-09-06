Магистранты ВолгГМУ направлений подготовки «Менеджмент» и «Биотехнические системы и технологии», получают учебники в отделе учебной литературы (абонемент № 3) по адресу: улица Козловская, 45а - по индивидуальному графику.

При себе иметь: студенческий билет и фотографию 3х4 для оформления читательского билета.

Студентам, ранее обучавшимся в ВолгГМУ по программе бакалавриата, фотографию предоставлять не требуется.

С режимом работы можно ознакомиться на сайте библиотеки ЗДЕСЬ