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Корпус ВолгГМУ: ул. Козловская, 45а (учебный корпус, общежитие)

Магистранты ВолгГМУ направлений подготовки «Менеджмент» и «Биотехнические системы и технологии», получают учебники в отделе учебной литературы (абонемент № 3) по адресу: улица Козловская, 45а - по индивидуальному графику.

При себе иметь: студенческий билет и фотографию 3х4 для оформления читательского билета.

Студентам, ранее обучавшимся в ВолгГМУ по программе бакалавриата, фотографию предоставлять не требуется.

С режимом работы можно ознакомиться на сайте библиотеки ЗДЕСЬ

08.09.17 09:40; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 155;
Подразделение: Библиотека ВолгГМУ

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