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Магистранты ВолгГМУ направлений подготовки «Менеджмент» и «Биотехнические системы и технологии», получают учебники в отделе учебной литературы (абонемент № 3) по адресу: улица Козловская, 45а - по индивидуальному графику.
При себе иметь: студенческий билет и фотографию 3х4 для оформления читательского билета.
Студентам, ранее обучавшимся в ВолгГМУ по программе бакалавриата, фотографию предоставлять не требуется.
С режимом работы можно ознакомиться на сайте библиотеки ЗДЕСЬ
08.09.17 09:40; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 155;
Подразделение: Библиотека ВолгГМУ
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Ближайшие события
Завтра, 09:00 2-й межрегиональный конгресс "Volga Pharma Summit" 2017
Завтра, 17:00 Заседание Хирургического клуба
27.09.17 00:00 I съезд хирургов Центрального федерального округа России
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
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