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Всем студентам ВолгГМУ, имеющим карты банка «Возрождение»!
13 и 14 сентября с 9:30 до 16:00 продолжится выдача банковских карт национальной платежной системы «МИР» в офисе банка «Возрождение» по адресу: пр-т Ленина, 20, 2-й этаж.
При себе иметь паспорт.
Сегодня, 13:25; Опубликовал: Илья Моисеев; Рубрика: Объявления; Просмотров: 104;
Подразделение: Бухгалтерия ВолгГМУ
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Ближайшие события
Завтра, 09:00 2-й межрегиональный конгресс "Volga Pharma Summit" 2017
Завтра, 17:00 Заседание Хирургического клуба
27.09.17 00:00 I съезд хирургов Центрального федерального округа России
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
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