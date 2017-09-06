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Национальная платежная карта «МИР»

Всем студентам ВолгГМУ, имеющим карты банка «Возрождение»!

13 и 14 сентября с 9:30 до 16:00 продолжится выдача банковских карт национальной платежной системы «МИР» в офисе банка «Возрождение» по адресу: пр-т Ленина, 20, 2-й этаж.

При себе иметь паспорт.

Сегодня, 13:25; Опубликовал: Илья Моисеев; Рубрика: Объявления; Просмотров: 104;
Подразделение: Бухгалтерия ВолгГМУ

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