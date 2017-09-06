|
Лента новостей
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 859 от 29 августа 2017г. «О назначении стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации студентам (курсантам, слушателям), осваивающим образовательные программы высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении федеральных государственных органов, на 2017/2018 учебный год» приказами по вузу студентам ВолгГМУ на 2017/2018 учебный год назначены стипендии:
- Президента Российской Федерации - Ряднову Дмитрию Алексеевичу (студенту 5 курса 7 группы лечебного факультет)
- Правительства Российской Федерации:
Основание: приказы по ВолгГМУ от 1 сентября 2017 года №1185-КМ и №1186-КМ
Сегодня, 11:39; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 223;
Подразделение: Учебное управление
|
Личный кабинет
Ближайшие события
Завтра, 09:00 2-й межрегиональный конгресс "Volga Pharma Summit" 2017
Завтра, 17:00 Заседание Хирургического клуба
27.09.17 00:00 I съезд хирургов Центрального федерального округа России
Топ 5 новостей за неделю
Топ 5 новостей за месяц
Лучшие авторы в августе
Контактная информация
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1
Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28
http://www.volgmed.ru post@volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation