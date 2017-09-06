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Герб ВолгГМУ

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 859 от 29 августа 2017г. «О назначении стипендий Президента Российской Федерации и стипендий Правительства Российской Федерации студентам (курсантам, слушателям), осваивающим образовательные программы высшего образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в ведении федеральных государственных органов, на 2017/2018 учебный год» приказами по вузу студентам ВолгГМУ на 2017/2018 учебный год назначены стипендии:

- Президента Российской Федерации - Ряднову Дмитрию Алексеевичу (студенту 5 курса 7 группы лечебного факультет)

- Правительства Российской Федерации:

  • Абдиба Нино Важаевне - 6 курс 7 группа педиатрический факультет
  • Гонику Максиму Игоревичу - 6 курс 9 группа педиатрический факультет
  • Фетисовой Светлане Григорьевне - 6 курс 10 группа педиатрический факультет
  • Курушкиной Валерии Андреевне - 5 курс 502 КП группа факультет социальной работы и клинической психологии
  • Бражникой Марии Алексеевне - 6 курс 601 КП группа факультет социальной работы и клинической психологии

Основание: приказы по ВолгГМУ от 1 сентября 2017 года №1185-КМ и №1186-КМ

Сегодня, 11:39; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 223;
Подразделение: Учебное управление

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