В этом году студенческому медицинскому отряду «МЁД» исполнилось 5 лет.

В 2013 году, когда он был создан, в него входили только 12 человек, что не помешало отряду по итогам года занять 1 место среди сервисных отрядов. Количество бойцов отряда увеличивалось с каждым годом, расширялась география работы отряда: Санкт-Петербург, Черноморское побережье Краснодарского края. Волгоградская область. За годы работы отряд создал себе отличную репутацию – заявки на работу в летний период штаб получает уже в январе месяце. Постоянными работодателями отряда уже на протяжении 4-х лет являются: Всероссийский детский Центр «Орлёнок» (п.Ольгинка, Туапсинский район) и детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина России» (Анапа). Сотрудничество ВолгГМУ с этими лагерями осуществляется на основе двухстороннего договора. По этому договору студентам гарантированно предоставляется жилье и питание на территории лагерей.

Благодарственные письма от администрации лагерей в адрес ректора университета В.И.Петрова, руководителя штаба И.В.Чернышевой, командира и комиссара, и конечно бойцов отряда, несомненно, являются свидетельством высокой профессиональной подготовки наших студентов. Для самих ребят работа в отряде – это ценный опыт, который только приумножается с каждым годом. Среди «ветеранов» отряда хотелось бы отметить: Я.И.Белошистова, Е.С.Гапонова, Т.Э.Низамова, М.В.Менякина, Н.В.Масловского, О.В.Посохова, Л.Ю.Лесунову, Д.Е.Голубкина, В.А.Косову, В.П.Фомина.

Командиром отряда, с момента его основания, является студент 6 курса лечебного факультета Акоп Папян. В 2013, когда состоялся первый набор медотряда, Акоп Папян заканчивал 1 курс лечебного факультета. В ВолгГМУ он поступил после окончания колледжа и сертификат фельдшера позволял ему работать в медотряде. Целое лето он трудился в детском оздоровительном лагере «Мечта» (Джугба) в качестве помощника врача. Несмотря на бессонные ночи, напряженный рабочий график, огромную ответственность и некоторые бытовые трудности ребята отработали Ш трудовой семестр на «отлично». На следующий год была работа в ВДЦ «Орленок», затем ДСОК «Жемчужина России».

После окончания III трудового семестра командир, комиссар и бойцы представляют итоги работы своего отряда на фестивале РСО (российские студенческие отряды). Свидетельством высокой оценки работы отряда являются ежегодные призовые места в номинации «Лучший сервисный отряд». Акоп Папян четвертый год подряд удостаивался звания «Лучший командир». В составе Волгоградской делегации, он представлял вуз и медотряд на слёте РСО в Сочи, на юбилейном 55-ом слёте в Москве. Ежегодно он обучается и учит новичков на окружных школах РСО, которые проходили в Ростове, в Волгограде, в Ставропольском крае. Он знает, о том, как организовать деятельность отряда все, и даже больше.

Формирование отряда в 2017 году, как обычно, началось в феврале. На организационном собрании, которое провели командир и комиссар, были сформированы 2 отряда: один - в «Жемчужину России», другой – в «Орленок».

Светлана Шайсултанова, 6 курс лечебный факультет: «Еще в мае мы организованно купили билеты, поэтому сразу после сдачи последнего экзамены мы выехали в Анапу. На вокзале нас ждал автобус, который доставил до места нашей работы. Многие из нас уже не первый раз приезжают работать в «Жемчужину России», поэтому нас встречали как родных. Нам сразу определили фронт работы и распределили обязанности: опытные ребята работали в качестве помощника врача, а новички в качестве медсестер. Ребята, имеющие сертификат массажиста, работали по своей специальности. Я, и многие ребята, работала постовой медицинской сестры. В наши обязанности входило: выдача лекарств детям, выполнение процедур по листам назначений, термометрия, оказание первой медицинской помощи, заполнение документации, сопровождение детей в больницу при необходимости. Но так как график работы был удобным, мы не только работали, но и успевали отдохнуть: искупаться в море, позагорать, съездить на экскурсии.

Тимур Низамов, массажист, 6 курс лечебный факультет: «Это был уже второй сезон моей работы в «Жемчужине»». О возможности работы в медотряде на Черноморском побережье я узнал от одногруппника - Акопа Папяна, командира отряда. В 2016 году я закончил курсы массажа, и уже второй год работаю в лагере в качестве массажиста. До этого никакого опыта работы с детьми у меня не было, но к детям очень быстро привыкаешь, и, мне кажется, что с детьми работать намного легче, чем со взрослыми. Мне понравилось работать в «Жемчужине». Единственное, что хотелось бы изменить – качество работы поваров, т.к. пища для детей должна быть приготовлена с любовью».

Наира Бадалян, медицинская сестра, 6 курс лечебный факультет: «Дети обращались за помощью по всяким мелочам и порой это раздражало. Но вскоре я поняла, что находясь вдали от дома, родителей они нуждаются в заботе, и уже спокойно обрабатывала им ссадины и мазала комариные укусы. Я чувствовала, что нужна им. Дети верят, что мы сможем помочь им в любой ситуации, и не только в медицинской. Некоторым детям не хватает общения, тепла и понимания. Одна девочка приходила ко мне в течения всего дня и каждый у нее что-нибудь болело. Когда мы с ней разговорились, то выяснилось, что она очень хочет домой, поэтому и придумывает себе болезнь. Мы проговорили с ней до 3-х часов ночи, я как могла ее успокоила. В день отъезда я не могла поверить, что прошёл месяц. За это время мы привыкли к детям, к коллективу. У меня многие спрашивают, не пожалела ли я, что поехала работать в медотряд? На что я отвечаю «Нет». Несмотря на то, что мы уже пять лет учимся в одном вузе, даже на одном курсе, именно работа в «Жемчужине» по–настоящему нас сплотила».

Марьям Асадулаева, медицинская сестра, 6 курс лечебный факультет: «Эта поездка в Анапу в составе медотряда дала мне массу положительных эмоций, которые я получала, работая с детьми. Их непосредственность, искренность, открытость покорили меня. Чаще всего дети жаловались на больное горло, уши, насморк, поэтому наибольший опыт я получила по оториноларингологии. Конечно бы, хотелось, чтобы повара готовили лучше, и радовали вкусной едой и детей, и сотрудников. А в остальном всё замечательно: ласковый берег, горячий песок - всё как в песне!»

Набор в медицинский отряд начнется в феврале 2018 года. Для работы в ДОЛ необходимо иметь: выписку из протокола, что можно работать медицинской сестрой (подробно здесь) или иметь сертификаты по специальности «Медицинская сестра», «Массажист».

Справочно: «Студмедотряд ВолгГМУ «Мёд» - среди лучших сервисных отрядов».

По всем вопросам обращаться в профком: тел. (8442) 38-53-33 (ком 5-03)

Светлана Шайсултанова, И.В.Чернышева.

Фото: Светлана Шайсултанова.

