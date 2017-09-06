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Актовый зал

13 сентября (среда) в 13:00 в актовом зале главного учебно-административного корпуса Волгоградского государственного медицинского университета состоится конференция трудового коллектива ВолгГМУ. Приглашаются сотрудники кафедр и других подразделений вуза. На повестке дня три вопроса:

  1. "О ходе реализации "дорожной карты" развития университета в 2016/17 учебном году" - ректор ВолгГМУ, академик РАН В. И. Петров
  2. "Готовность кафедр и подразделений университета к новому учебному году" - первый проректор ВолгГМУ, профессор В. Б. Мандриков
  3. "Утверждение правил приема в 2018 году" - ответственный секретарь приемной комиссии, к.м.н. А. А. Колмаков
Вчера, 16:56; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 199;
Подразделение: Руководство ВолгГМУ

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