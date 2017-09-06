Сотрудники кафедры химии ВолгГМУ, ученики и соратники сердечно поздравляют дорогого Анатолия Кузьмича Бреля с замечательным юбилеем и от всей души желают крепкого здоровья, счастья, долгих лет творческой жизни, новых достижений на благо отечественного здравоохранения, новых учеников и новых юбилеев!

Администрация и коллектив ВолгГМУ с наилучшими пожелания крепкого здоровья и благополучия, успехов в работе и достойных учеников поздравляют глубокоуважаемого Анатолия Кузьмича с юбилейной датой!

Одаренному от природы, разносторонне образованному, технически грамотному, профессионально состоявшемуся заведующему кафедрой химии, доктору химических наук, Почетному профессору ВолгГМУ, Заслуженному Работнику Высшей Школы Анатолию Кузьмичу Брелю 11 сентября 2017 года исполнилось 70 лет.

Есть люди, у которых, слова не расходятся с делом, которые сохраняют душевный стержень, профессиональную преданность и жизнелюбие на протяжении всей своей жизни.

Брель Анатолий Кузьмич - доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой химии.

Родился в 1947 г. в семье военнослужащего в пос. Василевичи Гомельской области Белорусской ССР. Отец - Брель Кузьма Антонович, участник ВОВ, награждён шестью орденами и 15 медалями, полковник инженерных войск, дивизионный инженер, участвовал в разминировании г. Сталинграда и области. Мать — Брель Ульяна Ильинична, участник ВОВ, медсестра.

Анатолий Кузьмич Брель в 1970 г. окончил Волгоградский политехнический институт, получил специальность химика-технолога и был принят на кафедру органической химии института в должности ассистента, как подающий надежды молодой ученый. С 1972 по 1975 гг. - аспирант кафедры, в 1975 г. защитил диссертацию по химии фосфорорганических пероксидов в Казанском государственном университете. До 1981 г. работал ассистентом, а затем - старшим преподавателем кафедры органической химии. Окончил двухгодичный вечерний институт педагогического мастерства. С 1981 по 1985 г. А. К. Брель работал старшим преподавателем и доцентом кафедры общей и биоорганической химии Волгоградского государственного медицинского института, с 1985 г. по настоящее время заведует данной кафедрой. С 1994 по 1995 гг. Анатолий Кузьмич Брель являлся деканом факультета подготовки зарубежных студентов, в течение двух последующих десятилетий – был деканом фармацевтического факультета.

В 1975 г. А. К. Брелю присвоена учёная степень кандидата химических наук по специальности «Химия элементоорганических соединений», в 1993 г. - учёная степень доктора химических наук по специальности «Органическая химия». В 1985 г. ему было присвоено звание доцента по кафедре биоорганической химии, в 1994 г. - звание профессора по кафедре общей и органической химии. В 2003 г. заочно получил второе высшее фармацевтическое образование в Пятигорской фармацевтической академии. Является действительным членом Российской академии естествознания. В 2001 г. А. К. Брелю присвоено звание Почётного Работника Высшей школы РФ, в 2009 г. - звание Заслуженного Работника Высшей школы РФ. Дважды был награжден знаком II ст. «За заслуги перед ВолгГМУ».

Основным направлением научных исследований А.К. Бреля является изучение методов синтеза биологически активных соединений, содержащих азот и фосфор, с использованием свободно-радикальных реакций. А. К. Брель является автором более 300 научных статей, около 100 авторских свидетельств и патентов, 50 методических пособий по химическим дисциплинам, 10 из которых получили гриф УМО М3 РФ, а также в соавторстве с другими учеными выпустил ряд книг по химическим дисциплинам для студентов фармацевтического, медико-биологического и других факультетов.

Профессор А. К. Брель являлся руководителем 6 кандидатских диссертаций по специальности «Органическая химия», а также соруководителем 8 диссертаций на соискание учёной степени кандидата медицинских наук, посвящённых созданию новых полимерных материалов для стоматологии и разработке новых консервирующих растворов для гистологических и анатомических препаратов.

Талантливый ученый, прекрасный педагог, Анатолий Кузьмич Брель прививает своим ученикам любовь к химии, с неиссякаемой энергией и энтузиазмом вдохновляет их на творческий поиск!

С глубоким Признанием и уважением

коллектив кафедры химии ВолгГМУ