Выпуск бакалавров ВолгГМУ – 2017: Социальные работники получили путевку в будущее

На факультете социальной работы и клинической психологии состоялся выпуск бакалавров направления подготовки «Социальная работа» профиль подготовки «Медико-социальная работа с населением». Более двадцати выпускников получили дипломы Волгоградского государственного медицинского университета.

В последний июньский день в ВолгГМУ в торжественной обстановке прошёл девятый выпуск профессионалов в области социальной работы. Мероприятие проводилось в рамках объединённого Торжественного заседания Совета факультета социальной работы и клинической психологии и Совета медико-биологического факультета.

В церемонии вручения дипломов выпускникам направления подготовки «Социальная работа», завершающей их обучение в Волгоградском государственном медицинском университете, приняли участие декан факультета социальной работы и клинической психологии доктор социологических наук, профессор Михаил Евгеньевич Волчанский, заведующая выпускающей кафедры социальной работы с курсом педагогики и образовательных технологий дополнительного профессионального образования доктор философских наук, профессор Валерия Михайловна Чижова, заместитель декана факультета кандидат философских наук, доцент Виктор Александрович Пилипенко, заведующая курсом образовательных технологий дополнительного профессионального образования доктор педагогических наук, профессор Александра Ивановна Артюхина, руководители новых направлений подготовки – к.э.н., доцент С.Ю. Соболева и к.м.н., доцент М.В. Букатин, а также другие представители руководства и профессорско-преподавательского состава ВолгГМУ, родители выпускников и гости. Дипломы бакалаврам социальной работы вручал декан.

А торжественной церемонии предшествовали годы учёбы, насыщенные разноплановыми событиями и переживаниями. Сколько проштудировано материалов, подготовлено презентаций и докладов на семинарах и научных конференциях, сдано зачётов и экзаменов, проведено практических исследований в рамках курсовых работ! Никто не возьмётся точно подсчитать, да это и невозможно…

Четырёхлетний процесс профессиональной подготовки бакалавров направления подготовки «Социальная работа» с медицинским профилем логически завершила государственная итоговая аттестация наших выпускников. В ходе её проведения бакалавры продемонстрировали высокий уровень своей профессиональной подготовки. Так, защита выпускных квалификационных работ проводилась публично в присутствии студентов, научных руководителей, представителей социальных служб-заказчиков. отмечает практическую направленность всех выпускных квалификационных работ. Ряд работ на уровне авторских программ, которые легли в основу прикладной части выпускных квалификационных работ студенток К.С. Усковой, Ю.А. Крутовой, Е.И. Синицыной, А.С. Сущенко, можно смело внедрять в практику медико-социальной работы с как социальных учреждений, так и учреждений здравоохранения. Все выпускные квалификационные работы были посвящены актуальным проблемам современного российского общества: анализу деятельности бакалавра социальной работы с потенциальными клиентами его деятельности: пациентам онкологического профиля или с артериальной гипертензией, с диагнозом остеохондроз, с ишемической болезнью сердца, лицам с психическими заболеваниями, инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, подросткам-суицидентам, детям из неблагополучных семей.

Государственная итоговая аттестация предусматривает не только защиту выпускной квалификационной работы, но и государственный междисциплинарный экзамен, где выпускники направления «Социальная работа» тоже не ударили в грязь лицом: по мнению всех членов государственной экзаменационной комиссии студенты направления подготовки «Социальная работа» ВолгГМУ показали достаточно высокий уровень владения знаниями теории и технологий социальной работы, ее правовых, практических и этических аспектов, знания специфики социальной работы в здравоохранении, особенностей медико-социальной работы с населением, показали глубокие знания в области фундаментальных и прикладных дисциплин, иллюстрировали ответы примерами своей практической деятельности в процессе выполнения социальных учебно-исследовательских проектов, осуществленных по запросам социальных служб и медицинских учреждений города Волгограда и Волгоградской области.

Результат столь успешной учебной деятельности закономерно увенчался вручением долгожданных дипломов. По традиции в момент открытия Торжественной церемонии, посвящённой вручению дипломов бакалаврам направления подготовки «социальная работа», прозвучал гимн России. Первыми на сцену Актового зала ВолгГМУ выходили выпускники, получившие не простые дипломы, а с отличием! По направлению подготовки такой чести удостоилась студентка Ксения Ускова, благодаря своим собственным отличным учебным достижениями в процессе всего периода обучения на факультете. Вместе с красным дипломом Ксения получила нагрудный значок, свидетельствующий о высшем образовании. Остальным выпускникам вручены дипломы бакалавра социальной работы по профилю подготовки. Некоторые из них дополнительно вручили памятные сувениры за отличную общественную работу на факультете.

С теплыми словами напутствия к выпускникам обратились заведующая курсом образовательных технологий дополнительного профессионального образования доктор педагогических наук, профессор А.И. Артюхина.

В ответ от имени выпускников прозвучали слова благодарности в адрес преподавателей, которые провели студентов по тернистым дорогам семинаров и зачетов, лекций и экзаменов, кто был рядом с ними на протяжении всех студенческих лет, кто помогал им участвовать в жизни университета, и без кого этот праздник не состоялся.

В соответствии с факультетскими традициями Торжественная церемония завершилась произнесением клятвы бакалавра Волгоградского государственного медицинского университета и гимном ВолгГМУ.

Новоиспечённых бакалавров объединяют, прежде всего, замечательные и неповторимые годы студенчества в одном из лучших медицинских вузов России – Волгоградском медицинском университете. Дорогим выпускникам мы желаем найти свою дорогу в будущее, ведь основу для своей успешной самореализации в жизни они уже получили.

М.Е.Волчанский, В.А.Пилипенко, И.Е.Петрова.

Фото: В.Н.Морозкин.