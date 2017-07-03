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Выпуск 2017

В Волгоградском государственном медицинском университете 30 июня состоялся выпуск уже третьего поколения бакалавров направления «Менеджмент», профиль подготовки «Управление в здравоохранении». В 2017 году диплом получили 19 студентов, обучавшихся очно.

«Выпуск этого года – очень яркая группа, состоящая из неординарных личностей. Кто-то был лидером в учебе – трое выпускниц стали обладателями красного диплома, кто-то в общественной жизни – на протяжении четырех лет помогал кафедре экономики и менеджмента в организации и проведении всех мероприятий, кто-то проявил себя в спорте. Общее у них одно – это члены нашей дружной семьи ВолгГМУ, обладающие не только управленческой подготовкой высокого уровня. В их багаже – прикладные знания и умения именно в управлении и экономике сферы здравоохранения, что позволяет большинству ребят найти своего потенциального работодателя уже на старших курсах в лечебных учреждениях, страховых компаниях и даже в Комитете здравоохранения!» - подтверждает заведующая выпускающей кафедрой экономики и менеджмента, к.э.н., доцент С.Ю. Соболева. «Большое количество выпускников не останавливаются на достигнутом, они решили продолжить своё дальнейшее обучение в магистратуре нашего вуза. Пока сложно сказать, сколько точно ребят поступят в магистратуру, но, по предварительным подсчётам, можно заметить, что сложится конкурсная ситуация», - рассказала С.Е. Ситникова заведующая учебной частью кафедры экономики и менеджмента ВолгГМУ. По направлению подготовки «Менеджмент» в Волгоградском государственном медицинском университете вот уже третий год ведется и заочное обучение, где высшее образование получают представители практического здравоохранения, в том числе некоторые главные врачи. Это позволяет обогатить опыт практиков из медицины теоретическими знаниями в области управления и экономики, а для студентов очного отделения открывается возможность тесного взаимодействия с людьми, которые сами ежедневно участвуют в процессах организации и оказания медицинской помощи населению. «Важно, что наши выпускники уже понимают, чем они будут заниматься в своей профессиональной деятельности, обладают хорошей практической подготовкой. Их знают во многих лечебных учреждениях области, поскольку в ходе обучения они прошли учебную, производственную и преддипломную практики непосредственно на своих будущих рабочих местах. Значительная часть выпускников уже трудоустроены», - пояснила к.э.н., доцент Е.Н. Кукина.

Несмотря на относительную молодость направления #менеджментвмеде у него имеются значительные успехи. Так, выпускница 2016 года Ирина Галичкина выиграла олимпиаду ВШЭ и поступила туда в магистратуру на бюджет, обладательница красного диплома этого года Наталья Мочалова получила диплом I степени на конкурсе «Моя законотворческая инициатива», проводимого в Москве под эгидой Государственной Думы. За последние пять лет студенты-менеджеры с результатами своих исследований приняли участие более чем в 20 научных конференциях регионального, всероссийского и международного уровня, опубликовав более 50 научных работ. Но не это главное. Главное - это сформированная активная жизненная позиция. Студенты-менеджеры участвуют в общественных и волонтерских мероприятиях, конференциях, выступают организаторами ежегодного регионального конкурса учащейся молодежи по обществознанию, экономике и менеджменту Start Up- ВолгГМУ.

Пожелаем всем ребятам состояться как профессионалам, найти свое место в жизни, построить профессиональную карьеру и с гордостью носить имя выпускника Волгоградского государственного медицинского университета!

Н.А. Водопьянова, к.э.н., доцент кафедры
экономики и менеджмента ВолгГМУ

Фото: В.Н. Морозкин

Выпуск 2017
Выпуск 2017
Выпуск 2017
Выпуск 2017

Вчера, 13:51; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 78;
Подразделение: Кафедра экономики и менеджмента

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