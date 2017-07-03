29 июня 2017 года состоялось итоговое отчётное заседание Координационного Совета по эколого-гигиеническому воспитанию и охране здоровья студентов и сотрудников ВолгГМУ за прошедший учебный год.

В мероприятии приняли участие В.Б. Мандриков – заместитель председателя КС, первый проректор ВолгГМУ, заведующий кафедрой физической культуры и здоровья, д.пед.н, профессор; Н.И. Латышевская - заместитель председателя КС, заведующий кафедрой общей гигиены и экологии, д.м.н., профессор, Н.В. Замятина – секретарь КС, к.соц.н., ст. преподаватель каф. физической культуры и здоровья; В.Л. Загребин – заместитель декана лечебного факультета, председатель НОМУС, к.м.н.; М.Е. Волчанский - декан факультета клинической психологии и социальной работы, зав. кафедрой общей и клинической психологии, д.соц.н, профессор; Г.Л. Снигур – заведующий кафедрой биологии, д.м.н.; Н.Н. Шилина – председатель комиссии по охране здоровья студентов ВолгГМУ, к.м.н.; Е.Г. Вершинин – заместитель декана педиатрического факультета, заведующий кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины с курсом медицинской реабилитации, лечебной физкультуры, спортивной медицины, физиотерапии факультета усовершенствования врачей., к.м.н., доцент; Т.Л. Яцышена – доцент кафедры общей гигиены и экологии, к.м.н.; С.И. Краюшкин – проректор по внеучебной и воспитательной работе ВолгГМУ, д.м.н., профессор; И.В. Чернышёва – председатель объединённого профкома ВолгГМУ, к.ф.н.; Е.А. Ванюшина – асс. кафедры психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ; И.В. Казимирова – помощник ректора по связям с общественностью и СМИ, главный редактор газеты «За медицинские кадры»; Т.С. Дьяченко – зав. кафедрой общественного здоровья и здравоохранения, к.м.н., доцент; М.В. Уколов – ст. преподаватель каф. физической культуры и здоровья, председатель спортивного клуба ВолгГМУ.

Заседание началось с доклада секретаря КС Н.В. Замятиной, озвучившей результаты работы Совета в 2016/2017 учебном году.

Отчёт о работе Координационного Совета

по эколого-гигиеническому воспитанию и охране здоровья студентов ВолгГМУ

за 2016/17 учебный год

В июле 2016 года Руководством КС были намечены основные направления реализации задач по охране здоровья студентов ВолгГМУ, утверждён состав КС, определены основные подразделения и составлены планы их работы, составлен план заседаний на учебный год, обсуждены и утверждены приказы по отдельным ежегодно проводимым мероприятиям: о медицинском осмотре студентов и сотрудников, о проведении ежегодной диспансеризации, о флюорографическом обследовании, о проведении иммунизации противогриппозной вакциной, против гепатита В, против краснухи, об обеспечении проведения мониторинга состояния здоровья и др. Был составлен и утверждён план системной оздоровительной работы со студентами ВолгГМУ.

В рамках работы по модернизации материально-технической базы и оборудования для реализации мероприятий здорового образа жизни, медицинского обслуживания обучающихся и сотрудников истрачено около 145,5 млн. руб. За 2016 год приобретено лечебно-диагностического оборудования на сумму немногим более 34 млн. руб.

Затраты на строительство, реконструкцию и ремонт объектов физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности составили почти 99,5 млн. руб.

ВолгГМУ открыл новое подразделение - крытый физкультурно-оздоровительный комплекс «Волгомед» с 25-метровым плавательным бассейном, тренажёрным залом и залом для занятий фитнесом. На каждом этаже ФОК имеются раздевалки с душевыми и санузлами. Предусмотрено оборудование для лиц с ограниченными возможностями: в 2-этажном здании установлен лифт, пандусы, в бассейне - специализированный подъемник (для спуска и подъема в воду и из воды маломобильных людей).

Проведен ремонт объектов физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, приобретен спортивный инвентарь, оборудование и спортивная форма. Закуплена оргтехника и программное обеспечение для реализации мероприятий здорового образа жизни.

Подведены итоги прошедшего года по реализации новой Целевой комплексной программы «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни студентов и профессорско-преподавательского состава ВолгГМУ в 2016-2020 г.г.». Первый проректор, проф. В.Б. Мандриков выступил с докладом на ректорате.

По запросу Министерства здравоохранения составлен отчет о состоянии физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в мед- и фармвузах от ВолгГМУ.

Подведены итоги «Всероссийского смотра-конкурса вуз ЗОЖ». По итогам наш вуз занял 1 место в номинации «За создание условий для здоровьеформирующей деятельности и модернизации материально-технической базы для реализации оздоровительных мероприятий и формирования здорового образа жизни».

В Министерство спорта подготовлены и направлены: предложения по улучшению работы в области физической культуры и спорта в студенческой среде, а также документы для участия во Всероссийском смотре-конкурсе «На лучшую постановку спортивно-массовой и оздоровительной работы среди трудовых коллективов».

Подготовлены документы в Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов по работе Координационного Совета по охране здоровья студентов и оздоровительной деятельности университета за прошлый год.

Модернизируется база инклюзивного образования в ВолгГМУ. Многие преподаватели уже прошли вебинары от Министерства образования по инклюзивному образованию. В 2017 году в рамках школы педагогического мастерства на базе курса педагогики и образовательных технологий дополнительного профессионального образования кафедры социальной работы в 2017 году для сотрудников университета проводился цикл «Инклюзивное обучение в образовательной организации высшего образования». Сотрудники ВолгГМУ приняли участие в Региональном научно-методическом Круглом столе «Теоретические аспекты инклюзивного образования в высшей школе: проблемы и перспективы».

В клинике семейной медицины, согласно приказу Минздрава России (от 01.03.2016 N 134н), с этого года осуществляется медицинский осмотр студентов очного отделения вузов на предмет их допуска к занятиям физической культурой и к сдаче нормативов ГТО. Один из аспектов этого приказа – прохождение ежегодной диспансеризации по месту жительства. С 2017 года мы вошли в программу территориального ОМС. Квоту мы получили именно на профилактическую медицинскую помощь. Из лабораторных анализов студенты сдают общий анализ крови, мочи. Среди инструментальных методов - электрокардиография. По итогам осмотра студент получает группу здоровья и рекомендации.

В октябре-ноябре 2016 года было проведено флюорографическое обследование студентов и сотрудников, осуществлена вакцинация обучающихся от сезонного гриппа в октябре 2016 г. и круглогодичная вакцинация от вирусного гепатита В, согласно иммунизации, в рамках национального календаря прививок (на слайдах – результаты медицинского осмотра студентов ВолгГМУ (см. презентацию ЗДЕСЬ).

Научная деятельность

В ВолгГМУ прошел XIII Съезда Молодежных научных обществ медицинских и фармацевтических вузов России и стран СНГ. В рамках встреч молодежных научных обществ состоялась I Всероссийская научно-практическая конференция ФМНО с международным участием: «Здоровый образ жизни и профилактика социально значимых заболеваний». На Секции «Общественное здоровье и здравоохранение» докладчики поднимали актуальные вопросы, связанные с профилактикой социально значимых заболеваний и результатами профилактических осмотров и диспансеризаций. Влияют ли гаджеты на достижение спортивного результата? Кто более спортивен: иностранный студент или российский? На эти вопросы и не только ответили участники секции «Медицина и спорт».

Студенты ВолгГМУ приняли участие в обсуждении вопросов профилактики на Всероссийской конференции с международным участием «Профилактическая медицина-2016». Местом действия стал Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова. Делегация волгоградских студентов участвовали в заседании, на котором обсуждались современные подходы к обеспечению безопасности пищевой продукции, об оценке и минимизации факторов риска, воздействующих на здоровье детей, обсуждали общественное здоровье и качество жизни населения Российской Федерации, о профилактике неинфекционных заболеваний.

Кафедра общей гигиены и экологии реализует направление в исследованиях «Изучение и оценка образа жизни и распространенности рисковых форм поведения среди студентов ВолгГМУ». В его рамках опубликованы и ведётся разработка научных тем по изучению образа жизни, социально-гигиеническому статусу студентов, о качестве и безопасности продуктов питания и др.

В мае 2017 года состоялась городская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы оздоровительной физической культуры, спорта и реабилитации» для учащихся муниципальных образовательных, средних специальных и высших учебных заведений города. В рамках мероприятия были подведены итоги работы научного кружка кафедры физической культуры и здоровья ВолгГМУ. Представлены научные работы по основным направлениям:

Оздоровительная физическая культура в средних и высших учебных заведениях. Влияние занятий спортом на физическое и психологическое состояние учащихся. Социально-культурные аспекты физической культуры и спорта. Гигиенические основы здорового образа жизни.

В мае 2017 года на кафедре психиатрии, наркологии и психотерапии с курсом психиатрии, психиатрии-наркологии ФУВ ВолгГМУ состоялась научно-практическая конференция «День интерна» по теме: «Психические расстройства вследствие экзогенных вредностей».

В сентябре 2016 года в рамках реализации основных направлений внеучебной, воспитательной, спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы в медицинских и фармацевтических вузах в Ростове-на-Дону состоялся семинар «Проблемы и перспективы качества образования в сфере здравоохранения».

В мае 2017 года состоялась Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы здоровьесберегающего образовательного пространства: пути решения». Волгоград.

В Пятигорском медико-фармацевтическом институте прошла III Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современный туризм в лечебной и здравоохранительной деятельности». Основные темы конференции: методология изучения оздоровительного туризма, перспективы становления кластеров медицинского туризма в России, лечебный туризм и развитие санаторно-курортного комплекса, международный опыт развития медицинского и лечебного туризма, развитие оздоровительного туризма в условиях глобального экономического кризиса.

На кафедре общей гигиены под руководством проф. Н.И. Латышевской в рамках реализации направления «Использование инновационных обучающих мероприятий в профессиональной подготовке студентов по вопросам ЗОЖ» разработан веб-квест по гигиене с элементами ЗОЖ.

В мае 2017 года студентка 504 группы МБФ Ю. А. Семенова приняла участие во всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Медицинская весна 2017», проходившего на базе Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова с докладом «Изучение информированности студентов медицинского Вуза по вопросам рисков ВИЧ-инфицирования».

В рамках 75-й научно-практической конференции молодых учёных, студентов и школьников с международным участием прошли заседания по секциям:

«Медицина и спорт», где рассматривались вопросы показателей психологических процессов студентов различных факультетов, характеристик физической подготовленности студентов, оценка качества обучения студентов с ограниченными возможностями жизнедеятельности и здоровья, социально-психологического климата в системе «студент-преподаватель», Отношения к своему здоровью первокурсников ВолгГМУ, Готовность учащихся лицея к сдаче норм ВСФК ГТО и др.

где рассматривались вопросы показателей психологических процессов студентов различных факультетов, характеристик физической подготовленности студентов, оценка качества обучения студентов с ограниченными возможностями жизнедеятельности и здоровья, социально-психологического климата в системе «студент-преподаватель», Отношения к своему здоровью первокурсников ВолгГМУ, Готовность учащихся лицея к сдаче норм ВСФК ГТО и др. «Психиатрия и наркология». Были представлены 19 работ молодых ученых и студентов по темам: Влияние игровой и компьютерной зависимости на развитие депрессивно-суицидальных состояний, о нормах сексуальной культуры в процессе получения высшего образования, о проблемах процесса адаптации иностранных студентов медицинского вуза и др.

Были представлены 19 работ молодых ученых и студентов по темам: Влияние игровой и компьютерной зависимости на развитие депрессивно-суицидальных состояний, о нормах сексуальной культуры в процессе получения высшего образования, о проблемах процесса адаптации иностранных студентов медицинского вуза и др. «Гигиена и экология». На секции обсуждались проблемы гигиенического статуса и характеристики питания студентов и школьников, об избыточной массе тела и ожирении, оценки утомляемости студентов, вопросы рисков ВИЧ-инфицирования, роли биоритмов в формировании характера питания и др.

Отчёт о мероприятиях, проведённых подразделениями ВолгГМУ

Кафедра медицинской реабилитации и спортивной медицины с курсом медицинской реабилитации, лечебной физкультуры, спортивной медицины, физиотерапии ФУВ ВолгГМУ уже несколько лет подряд приглашает желающих для участия в научно-практическом семинаре «Массаж: инновационные подходы в практике». Для желающих освоить технику массажа 2 раза в год проводятся курсы.

Работа Студенческого совета, НОМУС . При участии Минздрава России состоялся молодежный форум «iВолга – 2017». В рамках форума была организована работа мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ-инфекцию, участники смены, среди которых большое количество студентов, занимающихся волонтёрской деятельностью, узнали о том, как сейчас в Российской Федерации обстоит ситуация с распространением ВИЧ-инфекции. В том числе, они смогли проверить свои знания об этом социально-значимом заболевании в формате викторины. Также участникам смены были презентованы возможности волонтерской деятельности в сфере охраны здоровья граждан.

По итогам 2016 года руководство Студенческого Совета отчиталось о большом количестве проведённых мероприятий. В их числе спортивные, оздоровительные, участие в форумах и конференциях, мероприятия, по календарю медицинских праздников совместно с областным центром профилактики. Это день борьбы с курением, день борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, день борьбы с инсультом, День борьбы со СПИДом, Всемирный день борьбы с диабетом и другие.

Направлениями в работе стало развитие волонтёрских движений: экологического движения «ЭкоМед», открытие рекрутингового центра по подготовке волонтеров к ЧМ по футболу, на базе ВолгГМУ открывается региональный центр «Волонтеры-медики», ведется совместная работа по пропаганде студенческого любительского спорта с АССК России.

Новое движение «ЭкоМед» начало свою работу. Направления: Экология в быту. Вторичная переработка мусора против свалок. В ближайшее время в ВолгГМУ установят баки для раздельного сбора мусора. Апрель отличился акцией «Одно дерево – жизнь трех людей». «День Волги!» Ежегодно 20 мая в честь празднования Дня Волги проводятся экологические мероприятия. Активисты очищают берега реки и проводят просветительские беседы. В 2017 в Волгограде к этому событию присоединяется и движение «ЭкоМед».

Городские волонтеры рекрутингового центра ВолгГМУ направления «Медицина» Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 приняли участие в празднике «Спортивная весна». В рамках мероприятия прошли соревнования по мини-футболу «Навстречу чемпионату» и сдача норм физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне». Праздник «Спортивная весна» провели с целью пропаганды здорового образа жизни и любительского спорта.

Во Всемирный день здоровья студенты ВолгГМУ организовали акцию «Будь здоров!» при поддержке федерального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики». Волонтеры санитарно-профилактического направления ВолгГМУ просветили население о депрессии.

Запускается образовательный курс по направлению «Санитарно-профилактическое просвещение».

Благотворительный фонд Елены Исинбаевой в пятый раз провёл спортивный праздник «Каждый ребёнок достоин пьедестала». 20 волонтёров – представителей ВолгГМУ приняли участие в организации этого праздника.

Прошёл первый Фестиваль студентов медицинских и фармацевтических вузов Юга России. На базе оздоровительного комплекса «Дагомыс» прошли интеллектуальные, творческие, юмористические конкурсы и спортивные соревнования: футбол, волейбол, плавание, занятия в тренажерном зале.

В о/с лагере прошли соревнования по лазертагу.

Традиционно велоклуб ВолгГМУ участвует в велопарадах и велопробегах, организуемых в городе Волгограде.

В январе и марте состоялось предпраздничное массовое катание сотрудников и студентов ВолгГМУ на ледовой арене «Новое поколение». За девять лет групповые походы активистов НОМУС на каток превратились в крупное спортивное вузовское мероприятие, которое ждут и с удовольствием посещают как студенты, так и преподаватели университета.

Студенты Волгограда приняли участие во Всероссийской акции «Парад студенчества». Более 8 тысяч первокурсников вузов и ссузов присоединились к ней. «ВолгГМУ - это мы. На страже здоровья нашей страны» - речёвка наших студентов.

Большая работа проводится Объединённым профкомом для организации активного отдыха сотрудников и студентов ВолгГМУ. Ежегодно студенты Волгоградского государственного медицинского университета проводят свои зимние каникулы на берегу Чёрного моря.

Спартакиада «Здоровье» среди профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета. На старт вышли более 350 представителей всех факультетов, колледжа, Администрации и АХЧ вуза. Прошли соревнования по стрельбе из пневматического оружия, игре в дартс, настольному теннису, шахматам, штрафных бросках баскетбольным мячом, элементам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, боулингу, плаванию.

Студенты ВолгГМУ стали лучшими вожатыми сезона 2016 года. Более 100 человек стали вожатыми межрегионального педагогического отряда «Первый» - лучшего педотряда Волгоградской области. Уже три года наши студенты проводят свои каникулы на берегу Черного моря, работая в детских оздоровительных лагерях «Жемчужина России», «Солнечный», «СИБУР-Юг», «Черноморская зорька» и ФГБОУ Всероссийский детский центр «Орленок» (Туапсинский район).

Кафедра физической культуры и здоровья . В Москве и Казани под руководством В.Б. Мандрикова проведены заседания профильной учебно-методической комиссии УМО по высшему мед. и фарм. образованию. Рассматривались вопросы: О внедрении комплекса ГТО в мед. и фарм. вузах РФ; О проведении Всероссийской НП конференции по вопросам физической культуры и здоровья; Об организации спортивно-массовой и оздоровительной работы в медицинских вузах ЮФО; Подведение итогов Фестиваля спорта ППС мед и фарм. вузов ЮФО.

На базе ВолгГМУ состоялся спортивный Фестиваль студентов медицинских и фармацевтических вузов ЮФО РФ «Физкультура и спорт – вторая профессия врача - 2017». Два дня спортсмены боролись друг с другом в девяти видах спорта. По итогам общекомандный зачет выглядит следующим образом: I место – ВолгГМУ; II место – КубГМУ; III место – РостГМУ; IV место – АГМУ.

10 сентября 2016 года на Центральной Набережной во время празднования «Дня города» состоялся ежегодный лёгкоатлетический пробег «Волгоградская миля». В этом спортивном мероприятии, приуроченном к 427-й годовщине основания Волгограда, приняло участие более 1000 жителей города.

В январе Волгоградский медицинский университет проводил соревнования спартакиады профессорско-преподавательского состава медицинских и фармацевтических вузов кластера «Южный». В ВолгГМУ собрались преподаватели медицинских вузов из Астрахани, Волгограда, Краснодара, Ростова и Пятигорска, всего более пятидесяти человек.

2 февраля 2017 года в Волгограде прошёл 70-й Всероссийский легкоатлетический пробег, посвященный 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. В этих стартах приняли участие более 600 профессиональных спортсменов и любителей из разных уголков нашей страны. Традиционно в рамках пробега прошла командная борьба между образовательными учреждениями Волгограда, в которых приняли участие представители ВолгГМУ.

ВолгГМУ – чемпион комплексного зачета спартакиады «Здоровье» среди сотрудников вузов города Волгограда. Две недели сотрудники вузов соревновались по семи видам спорта: волейбол мужской и женский, баскетбол мужчины, шахматы, бадминтон, дартс, настольный теннис.

С 23 по 26 апреля 2017 года в Казани (Республика Татарстан) проводилась финальная часть VI Фестиваля спорта студентов медицинских и фармацевтических вузов России «Физическая культура и спорт – вторая профессия врача». В номинации «За массовость выступления на Фестивале» команда Волгоградского ГМУ завоевала 2 место. В номинации «За мастерство, показанное на соревнованиях Фестиваля» ВолгГМУ также на 2 месте!

В мае состоялись XI Летние игры студенческой молодежи образовательных организаций высшего образования Волгоградской области в Среднеахтубинском районе. Более 200 участников собрались, чтобы завершить спортивный учебный год. На старт вышли представители 7 вузов нашего региона и сборная команда Среднеахтубинского района.

Хорошей доброй традицией стало ежегодное подведение итогов года среди спортсменов-выпускников Волгоградского ВолгГМУ. Приём проходил в зале заседаний Учёного совета ВолгГМУ, где и собрали студентов последнего года обучения, отличившихся в разных видах спорта за время учёбы в вузе.

На последней неделе мая подводятся спортивные итоги уходящего учебного года. В этом году вечер прошёл на базе технического университета.

На спортивной базе университета и арендуемых спортивных площадках в отчётном году работали 45 спортивных секций с общим количеством занимающихся 1380 человек.

Ректор, проректоры, администрация, сотрудники университета личным примером показывают важность здорового образа жизни, участвуя в различных оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях (производственная гимнастика, спартакиада "Здоровье", сдача нормативов комплекса ГТО, оздоровительные мероприятия в лагере университета).

Работа спортивно-оздоровительного лагеря. В летний период здесь смогли отдохнуть и набраться сил к новому учебному году 404 человека: 194 студента и 210 сотрудников с детьми. Было проведено более 100 спортивно-массовых мероприятий, 85 культурно-массовых.

Профориентационная работа

Многие кафедры долгие годы успешно ведут профориентационную работу с обучающимися общеобразовательных учреждений города Волгограда. В этом году работа в этом направлении была очень насыщенной.

В ВолгГМУ прошла традиционная городская научно-практическая конференция «Юность и Здоровье - 2017». В ее рамках состоялся конкурс работ членов профориентационного клуба старшеклассников «Юный Медик ВолгГМУ». Конкурсные работы были разнообразными и касались многих аспектов медицины как науки. Среди них и проблема избыточного веса школьников, и инклюзивное образование, и хроническая усталость учащихся. Также юные медики изучали мировые лекарственные катастрофы, вариабельность сердечного ритма в условиях стресса и др.

Занятия для школьников, интересующихся наукой и современными технологиями, в период каникул стали уже традицией в рамках межвузовского образовательного проекта медицинского и технического университетов совместно с Ассоциацией клинических фармакологов. В среду, 7 июня, в морфологическом корпусе ВолгГМУ, на кафедре биологии, успешно отработан естественнонаучный блок летней смены Школы молодого ученого.

Под руководством преподавателей кафедры общей гигиены и экологии в октябре 2016 г. в лицее № 2 Краснооктябрьского района г. Волгограда прошел открытый урок, посвященный здоровому образу жизни для учащихся 10-11 классов. Старшеклассники услышали об основах здорового образа жизни, рациональном питании и факторах, укрепляющих здоровье человека.

Кафедра стоматологии детского возраста, которая стоит на страже здоровья и следит за уровнем профилактики кариеса среди детского населения. Студенты-стоматологи с преподавателем кафедры провели в школе урок гигиены среди учащихся младших классов.

Поощрения и награды

В мае 2017 года состоялось внеочередное общее собрание Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений». На заседании были подведены итоги VIII открытого публичного Всероссийского конкурса образовательных организаций высшего образования Минздрава России на звание «Вуз здорового образа жизни» и состоялось награждение вузов-призёров. Победителем в номинации «За создание условий здоровьеформирующей деятельности и модернизации материально-технической базы для реализации оздоровительных мероприятий и формирования здорового образа жизни» стал Волгоградский государственный медицинский университет. Вуз награжден дипломом 1 степени.

С 28 по 30 марта во Дворце спорта состоялся ежегодный образовательный форум и XIII специализированная выставка «Образование – 2017». В номинации «Социальное партнерство как условие обеспечения современного качества образования, предпрофессиональной подготовки обучающихся» у медуниверитета - 2 место. Помимо этого комитет образования и науки Волгоградской области, ознакомившись с представленной экспозицией ВолгГМУ, принял решение учредить, специальную номинацию «Создание вуза здорового образа жизни», за которую ВолгГМУ получил диплом победителя.

14 декабря 2016 года на заседании Ученого совета ВолгГМУ первому проректору ВолгГМУ, профессору В. Б. Мандрикову заместитель председателя Волгоградского областного комитета физической культуры и спорта С.И. Сундукова вручила Почётный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Студент ВолгГМУ специальности «Клиническая психология» Андрей Шашко, по окончании 5-го курса, принял участие в Чемпионате Европы по лёгкой атлетике среди слабовидящих спортсменов, который проходил в Италии в городе Гроссето, и стал серебряным призером (статья на сайте: «Студент ВолгГМУ – серебряный призёр Чемпионата Европы»).

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Агитация и пропаганда

В Волгограде с 18 мая по 4 июня текущего года прошёл фестиваль психического здоровья. Сотрудники вуза приняли в нем участие. Направления работы:

Научно-практическое, предназначенное для профессионального сообщества, включает: конференции, клинические разборы, образовательные семинары и мастер классы от ведущих российских специалистов. Просветительское – включает научно-популярный лекторий, выставку работ художников-аутсайдеров, показ фильма-победителя кинофестиваля Esperanza «Низе – сердце безумия», фотовыставку Вигена Аветисена «БУДУ РОДИТЕЛЬСКИМ». Лечебно-реабилитационное - презентация реабилитационных программ, мастер-классы по арт-терапии, адресная помощь психиатрическим стационарам, день детского психического здоровья.

Жители Волгограда посетили ЗОЖный лекторий, организованный нашими сотрудниками. Уже в пятый раз волгоградцы собрались в рамках проекта «ВолгНаучкафе». В этот раз присутствующие узнали чуть больше о проблемах табакокурения и ожирения. О курении рассказала Ольга Родионова – доктор медицинских наук, профессор ВолгГМУ. Об избыточном весе - Юлия Полякова (к.м.н., научный сотрудник НИИ КИЭР).

Для студентов медицинского университета и колледжа, работающих специалистов прошел психологический тренинг по саморегуляции, прошедший на кафедре общей и клинической психологии ВолгГМУ.

Преподавателем кафедры общей и клинической психологии Яна Грешнова и доцент кафедры экономики и менеджмента Сергей Князев о провели тематическое заседание дискуссионного клуба «Step by step» на тему «Как грамотно выйти из спора победителем».

Неделя науки, которая проходит в Волгоградском медуниверситете началась с научно-образовательного фильма «Сахар», как современная мода на «здоровое питание» приводит к ожирению.

На первом в Волгограде научно-популярном собрании «Symposium» врач-психиатр и ультрамарафонец Виталий Котов рассказал о смысле жизни, о том, что такое воля и о возможностях нашего организма.

Как известно, 2017 год объявлен в России Годом экологии. В читальном зале научной библиотеки ВолгГМУ экспонирована постоянно действующая книжная выставка «Здоровый образ жизни». Выставка состоит из нескольких разделов:

ВолгГМУ – вуз здорового образа жизни Здоровье – образ жизни Экология и здоровье Здоровое питание Активный образ жизни Пагубным пристрастиям - нет

В течение учебного года вся информация по оздоровительной работе, охране здоровья и ЗОЖ публиковалась на новостном сайте университета, а также новостных страничках подразделений вуза, участвовавших в запланированных мероприятиях. Вся информация размещалась и в соответствующих рубриках газеты «За медицинские кадры». Преподавателями и студентами университета регулярно в течение года в газете публиковались материалы об антиалкогольной, антитабачной и антинаркотической пропаганде. А также на информационных стендах подразделений и кафедр были отражены материалы о проведённых мероприятиях. В этом году мы поздравляем газету «За медицинские кадры» с 60-летием! На сегодняшний день мы видим газету такой, какая она есть, благодаря её нынешнему руководителю - помощнику ректора по связям с общественностью и СМИ Ирине Владимировне Казимировой, которая является главным редактором издания с 2010 года.

Обсуждение: дополнения к отчету и предложения

После отчёта состоялось обсуждение итогов работы и перспектив на следующий год. Высказались все участники совещания. Приводим выдержки выступлений с дополнениями к отчету, наиболее значимыми сообщениями и предложениями.

Н.И. Латышевская: «…Сегодня прошло Всероссийское селекторное совещание по вопросам состояния здоровья школьников. Ухудшающиеся показатели здоровья детей заставляют задуматься о проведении мероприятий по улучшению ситуации. Предложено ввести в штат школ специалиста с высшим сестринским образованием, внедрять новые проекты по ЗОЖ, новые инновационные образовательные технологии, привлекать в эту деятельность студентов-медиков. Для преподавателей – ввести в рейтинг дополнительные баллы для тех, кто внедряет такие технологии».

Т.С. Дьяченко: «…в этом году по поручению Ассоциации «Совет ректоров мед. и фарм. вузов» нами было проведено анкетирование студентов и преподавателей вуза по вопросам ЗОЖ и оздоровительных мероприятий, сдаче нормативов комплекса ГТО. Результаты и комментарии направлены в Совет Ректоров. На следующий год планируется оптимизация этой работы».

И.В. Чернышёва: «…наш вуз, по сведениям И.В. Ерохиной - председателя обкома профсоюза работников здравоохранения, занял 1 место по реализации путёвок на санаторно-курортное лечение. В дополнение к отчету - информация: лучшим представителям студенческих отрядов 2016 года были вручены благодарственные письма. Среди награжденных – и представители ВолгГМУ - медицинский отряд «Мед» за активную пропаганду ЗОЖ (гигиена питания, быта и др.)».

Е.Г. Вершинин: «…на предыдущих встречах мы поднимали вопросы о приёме препаратов, используемых в спортивной медицине. Эти вопросы вызывают большой интерес у студентов. Предложение – при составлении учебных планов в соответствии с новыми ФГОС ВО – 4 включить дисциплину по этому профилю, где студенты могут получить знания по этому направлению».

В.Л. Загребин: «…хочется отметить усилия Клиники семейной медицины. Медосмотр студентов перешёл на более высокий уровень: появились лабораторные и аппаратные исследования, что позволяет получить более качественные данные о состоянии здоровья студентов. Предложение – помимо мед. осмотра включить в программу обследования и оформление медицинских книжек студентам, достигшим совершеннолетия, а также сделать шире спектр анализов. Также необходимо отметить, что в этом году в оздоровительно-спортивном лагере проведена большая модернизация материально-технической базы, но впереди ещё много работы по этому направлению. В этом году в лагере планируется ввести тематические смены: по работе и отдыху членов НОМУС, студенческого Совета, спортивной смены и студентов с ослабленным здоровьем. Обозначение направлений в деятельности смен позволит повысить интерес студентов к активному отдыху в лагере и снимет вопрос о наполняемости лагеря».

Н.Н. Шилина: «…в этом году кадровый состав клиники семейной медицины уменьшился на 5 специалистов. Поэтому необходимо в короткий срок найти и обучить специалистов по профилю врачебного контроля».

В.Б. Мандриков: «…планируется модернизация программного обеспечения деятельности КСМ, просить Ректорат привлечь средства для обеспечения полноценного медицинского обследования и сопровождения для студентов и сотрудников вуза».

М.Е. Волчанский: «…о расписании работы бассейна и прейскуранте цен многие просто не знают. Необходимо шире освещать эти вопросы в СМИ».

В.Б. Мандриков: «…строительство и, особенно, открытие ФОК «Волгомед» достаточно широко освещалось на всех каналах телевидения, по радио, в печатных и интернет-СМИ. Спасибо за это помощнику ректора по СОиСМИ И.В. Казимировой. Всю информацию об открытии ФОК, в том числе размещенную и на официальном сайте ВолгГМУ, Ирина Владимировна распространяла еще и через социальные сети. Помимо этого были дополнительно подготовлены еще несколько тематических материалов (по работе бассейна, с приглашением в ФОК за абонементами, по занятиям в группах) и размещены на нашем сайте, на которые также были сделаны репосты в социальные сети. Отпечатанные листовки распространены по району – среди жителей и по организациям».

И.В. Чернышёва: «…многие хотят заниматься и в бассейне, и в тренажерном зале с профсоюзной скидкой. А льготные расценки для сотрудников и студентов касаются только занятий плаванием. Часть студентов не имеет возможности оплачивать занятия по предложенным тарифам. Предложение – решить вопрос о поощрении льготными абонементами самых достойных студентов и сотрудников за счет профсоюзного бюджета. Если на Ученом Совете мы примем это решение, то будет продвижение этой проблемы».

И.В. Казимирова: «…предлагаю вообще более гибко подходить к реализации абонементов в ФОК «Волгомед». Организовать акцию и, например, в течение недели-двух снизить стоимость занятий в бассейне и тренажёрном зале. И в течение акционного периода продавать жителям города абонементы по сниженным расценкам…»

В.Б. Мандриков: «…предлагаю стимулировать бонусным баллами в рейтинг посещение оздоровительных мероприятий».

Е.А. Ванюшина: «…на кафедре психиатрии, наркологии и психотерапии каждый год проводятся тематические занятия по интернет- и др. формам зависимостей, где студенты имеют возможность получить максимум информации обо всех отрицательных сторонах этой проблемы. Много студентов в последнее время стали обращаться к специалистам кафедры с проблемами психосоматических расстройств. Это настораживает. Мы по возможности стараемся оказать консультативную помощь всем. Предложение – проводить медицинский осмотр по оценке психического здоровья не только преподавателей, но и студентов».

Г.Л. Снигур: «…в области оптимизации профориентационной работы - предложение оптимизировать межвузовское взаимодействие, увеличить охват общеобразовательных учреждений в направлении профориентации, привлекать победителей Олимпиад по биологии и химии в вуз».

М.Е. Волчанский: «…необходимо обеспечить участие представителей нашего вуза в Форумах по охране психического здоровья. Мы на протяжении многих лет ведём исследовательскую работу в этом направлении, и в результате выявлено, что слабое здоровье студентов напрямую отрицательно отражается на учебной деятельности. В проекте – исследование психофизического состояния студентов на момент стрессовой нагрузки, а также включить в учебный план подготовки факультатив по психической саморегуляции».

С.И. Краюшкин: «…за прошедший год вузом проделана колоссальная работа по оздоровительному направлению, затрачены огромные деньги и привлечены ресурсы! И если в повседневной жизни не так много обращается внимание на отдельные мероприятия, то при подведении итогов складывается грандиозное положительное впечатление! Отрадно, что эта работа не проходит даром, очень много приверженцев здорового образа жизни занимаются этой работой! Мы можем смело отчитываться за результаты этой работы на самом высоком уровне!»

В.Б. Мандриков: «…Мы за год проделали большую работу по очень важному разделу! Уже в июле начинает работу оздоровительно-спортивный лагерь, а в сентябре нас ждёт новый учебный год новые мероприятия! Я благодарю всех сотрудников вуза за активное участие в оздоровительной деятельности!»

Н.В. Замятина, секретарь КС по эколого-гигиеническому воспитанию

и охране здоровья студентов ВолгГМУ;

И.В. Казимирова, помощник ректора по связям с общественностью и СМИ.

Фото: В. Н. Морозкин, Николай Котельников, , Эрдня Бамбушев, Ольга Мезенцева,

Олег Линик, Екатерина Беленчик, Ирина Малич, Юлия Смирнова, Елена Сухорукова,

Елизавета Хохлачёва, Марина Волкова, архивы ВолгГМУ.

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"Отчёт о работе Координационного Совета по эколого-гигиеническому воспитаниюи охране здоровья студентов ВолгГМУ за 2016/17 учебный год"