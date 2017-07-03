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Слово от выпускников 2017 года - Мария Золотых

– Выпускники, внимание! Вы поднимаетесь на сцену справа...
– Ну что, Маша, речь выучила?
– А сфотографируй меня на фоне герба!
– ...проходите позади президиума и спускаетесь слева, это всем ясно?
– Алло, мам! Вы где? Едете? Давайте быстрее, скоро начало! 

Таким было утро 30 июня в актовом зале ВолгГМУ: многоголосым, шумным, немного суетным. Нарядные выпускники рассаживались на первых рядах и выслушивали последние наставления руководителей. Чуть позади располагались родственники и друзья, пришедшие разделить с ребятами радость долгожданного события. Оказались в зале и преподаватели, которые провели рядом со своими студентами по несколько лет и не остались в стороне сегодня. За кулисами уже были наготове диспетчеры деканатов со стопками новеньких дипломов. Все ждали начала. В ожидании поправляли причёски, переговаривались, смеялись. Но вот разговоры затихли – на сцене начали занимать места члены президиума.

С приветственным словом к залу обратился профессор Михаил Евгеньевич Волчанский, объявив открытым торжественное заседание объединенного Совета медико-биологического факультета и факультета социальной работы и клинической психологии, посвященного выпуску бакалавров направлений «Социальная работа», «Менеджмент», «Биология» и «Педагогическое образование».

Следуя программе мероприятия, первыми получали дипломы бакалавры направлений «Социальная работа» и «Менеджмент». Ребята поддерживали коллег аплодисментами, но, конечно, в душе ждали, когда придёт их собственная очередь. И дождались. За трибуну вышел руководитель направлений «Биология» и «Педагогическое образование» Михаил Владимирович Букатин, чтобы огласить приказы о присвоении квалификации «бакалавр» его подопечным.

Первыми, по традиции, были вручены дипломы с отличием. Их получили студентка профиля «Биохимия» Мария Золотых и студент профиля «Генетика» Роман Иевлев. Затем настала очередь «обычных» дипломов. Хотя и к ним путь был непрост, пролегая сквозь четыре долгих трудных года. И, пожалуй, для всех ребят из числа биологов, а после них и педагогов, эти дипломы не такие уж обычные: стоит только вспомнить отработки, экзамены и бессонные ночи за учебниками.

Но подробное изучение обретённого «счастья» пришлось отложить, передав документы и подарки (а многие из выпускников за активное участие в жизни своего направления и вуза были дополнительно награждены памятными подарками) на время в руки родственников: наступил один из самых возвышенных моментов – принесение клятвы бакалавра. Кто с листа, кто с экрана над сценой выпускники произнесли слова торжественного обещания честно исполнять профессиональный долг, посвятить знания и умения интересам человека, хранить благодарность и уважение к учителям и беречь и развивать благородные традиции родной Alma Mater.

Новоиспечённых бакалавров поздравили Михаил Евгеньевич Волчанский и Александра Ивановна Артюхина, после чего слово было предоставлено студентке направления подготовки «Биология», получившей диплом с отличием, Марии Золотых. Ответная речь от имени выпускников  2017 года в исполнении Маши получилась очень тёплой и уважительной:

«Дорогие и глубокоуважаемые наши преподаватели! Обучаясь в Волгоградском государственном медицинском университете, мы были в гуще студенческой жизни. Конкурсы, фестивали, олимпиады – всё было для нас. И во всём ощущалась ваша поддержка и внимание. Наша глубокая благодарность вам за это. Пусть, дорогие наши учителя, осуществятся ваши творческие планы и идеи, не иссякнут преданность и приверженность науке!»

И вот в качестве финального штриха и приятного украшения события звучит музыкальное поздравление. Кто-то подпевает знакомым с детства словам, кто-то просто слушает, но для всех эта песня оказывается в самую точку в этот день, ведь это «Ветер перемен», а именно перемены ждут теперь наших вчерашних студентов.

Что ж, пусть они будут только к лучшему. В добрый путь!

Н.А. Колобродова, М.В. Букатин, О.Ю. Кузнецова

Фото: В.Н. Морозкин

Слово от выпускников 2017 года - Мария Золотых
Общее фото направления "Биология"
Выпускницы направления "Педагогическое образование"
Руководитель направлений "Биология" и "Педагогическое образование" М.В. Букатин
Дипломированные коллеги
Президиум
Еще не бакалавры

Вчера, 16:24; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 115;
Подразделение: Направление подготовки 06.03.01 "Биология"

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