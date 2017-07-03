С 29 июня по 1 июля 2017 года на берегах одного из красивейших мест на планете, озере Иссык-Куль, проходил, ставший уже традиционным, III международный Иссык-Кульский форум урологов. Представители Волгоградского государственного медицинского университета и Волгоградского областного уронефрологического центра - заведующий кафедрой урологии, нефрологии и трансплантологии ФУВ ВолгГМУ, проф. Д. В. Перлин и ассистент этой же кафедры, врач-уролог В. П. Зипунников - приняли активное участие в программе мероприятия.

Торжественное открытие форума состоялось в столице Киргизии - Бишкеке. На мероприятии присутствовали Министр здравоохранения Киргизской Республики Т.А. Батыралиев, вице-президент европейской ассоциации урологов Боб Джаван (Австрия), директор НИИ урологии имени Н.А Лопаткина проф. О. И. Аполихин (Россия), а также представители Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Испании и Турции.

На открытии прозвучали приветственные речи. Перед участниками форума выступили Президент ассоциации урологов и андрологов КР, д.м.н., профессор А.Ч. Усупбаев, Министр здравоохранения КР Т. А. Батыралиев, Герой Киргизской Республики, академик НАН КР М.М. Мамакеев, вице-президент европейской ассоциации урологов Боб Джаван (Австрия). Были зачитаны приветствия от аппарата Президента, Правительства и Верховного Совета Киргизии, прозвучали приветственные слова главных урологов стран СНГ.

После торжественного обеда по случаю открытия форума делегаты форума отправились на озеро Иссык-Куль, где в одном из центров отдыха проводились мероприятия второго и третьего дней. 30 июня состоялась школа с международным участием по эндоскопической урологии. На этом мероприятии выступили лекторы из Европейских государств. Также во второй день форума прошли сателлитные симпозиумы. Один - Ассоциации «Аспект», где прозвучал доклад «Медикаментозное лечение симптомов нижних мочевых путей у мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы» (А.З. Винаров, д.м.н., профессор, Москва, Россия), а по теме актуальности терапии хронических простатитов выступил д.м.н., профессор Л.Г. Спивак (Москва, Россия). На сателлитном симпозиуме по онкоурологии д.м.н., профессор И.Д. Русаков (Москва, Россия) озвучил доклад «Современные методы лечения рака предстательной железы».

В заключительный день форума участники мероприятия озвучили много интересных и проблемных тем по урологии. С докладом, посвящённым ретроперитонеоскопической радикальной нефрэктомии с тромбэктомией в нижней полой вене, выступил проф. Д.В. Перлин.

Проведение форума транслировалось в on-line режиме с возможностью интерактивного общения по всему миру.

Время проведения мероприятия совпало с празднованием 60-летия президента ассоциации урологов и андрологов Киргизии А.Ч. Усупбаева. Завершился форум гала-ужином, посвящённым его юбилею.

От имени Волгоградского областного уронефрологического центра и кафедры урологии ВолгГМУ желаем проф. А.Ч. Усупбаеву крепкого здоровья и долголетия, выражаем благодарность за предоставленную возможность побывать в этом уникальном по красоте месте и пообщаться с коллегами из стран Азии.

В.П. Зипунников, И.В.Казимирова.

Фото: В.П. Зипунников.