«Нас мало, но мы в тельняшках!» – ставшая крылатой фраза, означающая «Нас мало, но мы бесстрашны, и победить нас непросто». Что ж, эта фраза прекрасно характеризует нынешний выпуск бакалавров ВолгГМУ по направлению подготовки «Педагогическое образование». Их всего четверо, но, несмотря на это, государственная итоговая аттестация у них проходила со строгим соблюдением всех положенных требований.

В течение 7-8 семестров студенты работали над своим выпускным квалификационным исследованием. Выбрав и утвердив тему работы, они провели необходимые эксперименты, проанализировали полученные результаты, оформили и доложили их на предварительной кафедральной защите, а впоследствии и на открытой апробации, представили рецензентам и, наконец, дошли до заключительного этапа – публичной защиты перед государственной экзаменационной комиссией.

Комиссию, как и в прошлом году, возглавила профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВО ВГСПУ, доктор педагогических наук, профессор Светлана Вячеславовна Куликова. Членами её команды стали представители работодателя – участники административного и педагогического составов общеобразовательных учреждений, а также представители учреждений высшего образования Волгограда и области.

Защиты проходили 29 июня в зале заседаний Ученого Совета ВолгГМУ. За столом, кроме председателя и членов комиссии, присутствовал также секретарь комиссии, научные руководители и консультанты выпускников и руководитель направления. Вниманию аудитории один за другим были представлены четыре доклада, которые охватывали разнообразные аспекты экспериментальной педагогической деятельности.

Первым стало выступление Дарьи Котельниковой по теме «Обучение биологии в школе в условиях инклюзии». Комиссией единогласно была отмечена высокая актуальность её работы, поскольку вопросы формирования культуры инклюзии в современном обществе в целом и развития концепции инклюзивного обучения в частности в последние два-три года обсуждаются особенно активно. Наталья Мелихова представила интересную работу «Развитие познавательной активности школьников на уроках биологии посредством игровых технологий», в которой было показано, что систематическое использование игровых методов обучения активизирует познавательную деятельность на всех стадиях изучения нового материала и способствует улучшению успеваемости, а также повышению познавательного интереса к предмету. Мария Одирейко выступила с результатами исследования в рамках темы «Формирование универсальных учебных действий на практических уроках биологии средствами технологии развития критического мышления», убедительно обосновав насущную необходимость развития данной системы суждений у школьников средних классов и доказав её положительное влияние на формирование у них личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий. Также по результатам исследования автором предложены рекомендации для учителей по использованию технологии развития критического мышления на практических уроках биологии в 6 классах. Завершающим стал доклад Анастасии Самойловой «Развитие учебной мотивации посредством творческих самостоятельных работ по биологии», в рамках которого был разработан и успешно апробирован комплекс творческих заданий для самостоятельных работ учащихся 6 класса, использование которого выявило положительную динамику развития учебной мотивации школьников за счёт возможности проявления ими умственной самостоятельности и творческой инициативы.

Все докладчики продемонстрировали уверенное владение выбранной темой и сумели дать ясные, полные и убедительные ответы на все заданные вопросы. В ходе дальнейшей дискуссии председатель и члены ГЭК оказались единодушны в высокой положительной оценке каждой из представленных работ. На втором заседании комиссии 30 июня было сформировано мнение о том, что выпускники в полном объёме освоили образовательную программу бакалавра по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», а уровень сформированных компетенций полностью соответствует матрице подготовки, и было принято решение о присвоении всем выпускникам квалификации «бакалавр».

Поздравляем новоиспечённых педагогов и желаем им успехов на профессиональном и жизненном пути!

Н.А. Колобродова, М.В. Букатин, О.Ю. Кузнецова

Фото: В.Н. Морозкин