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Главная страница »» Новости сайта »» Календарь абитуриента ВолгГМУ 2017 года

Лента новостей

Главный корпус ВолгГМУ: площадь Павших Борцов, 1

- 7 июля – срок окончания приёма документов от абитуриентов:

  • на специальности высшего образования: «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО», «СТОМАТОЛОГИЯ», «ПЕДИАТРИЯ»;
  • сдающих вступительные испытания по общеобразовательным предметам в ВолгГМУ, в том числе на заочное отделение бакалавриата по направлению «МЕНЕДЖМЕНТ» (профиль – управление в здравоохранении) (у кого нет результатов ЕГЭ);

- 21 июля - срок окончания приёма документов в магистратуру по направлениям:

  • «МЕНЕДЖМЕНТ» (профиль – управление в здравоохранении),
  • «БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»;

- 26 июля - срок окончания приёма документов от абитуриентов, поступающих только по результатам ЕГЭ:

  • на направления подготовки бакалавриата:
    - «МЕНЕДЖМЕНТ» (профиль – управление в здравоохранении, очное отделение),
    - «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»,
    - «БИОЛОГИЯ» (профили: генетика и биохимия),
    - «БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»;

  • на специальности высшего образование:
    - «КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ»,
    - «МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО»,
    - «МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ»,
    - «ФАРМАЦИЯ»;

  • на специальности среднего профессионального образования (в медколледж ВолгГМУ):
    - «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»;
    - «СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ»;
    - «СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ»;
    - «ФАРМАЦИЯ».

- с 10 по 26 июля - вступительные испытания профессиональной направленности и экзамены в традиционной форме (расписание в формате *.pdf);

- с 24 по 26 июля - вступительные испытания в МАГИСТРАТУРУ по направлениям:

  • «МЕНЕДЖМЕНТ» (профиль – управление в здравоохранении);
  • «БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ».

Зачисление и подача заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа об образовании в 2017 году:

  • 28 июля завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;
  • 29 июля издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;
  • 1 августа завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места;
  • 3 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест;
  • 6 августа завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и места с возмещением стоимости обучения;
  • 8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест, а также мест с возмещением стоимости обучения.

 

Полезные ссылки и адреса

ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ ВолгГМУ: 
с понедельника по пятницу - с 9 до 15 часов. Суббота и воскресенье - выходные.

Адрес: Волгоград, площадь Павших Борцов, дом 1.

СТАТИСТИКА ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, СПИСКИ АБИТУРИЕНТОВ (ЗДЕСЬ)

Дополнительные контакты ВолгГМУ:

Телефон приёмной комиссии (8442) 53-23-33.
Подготовительное отделение: Волгоград, ул. Рокоссовского, 1г; тел. (8442) 33-64-65.

Ссылка для перехода на страничку Приёмной комиссии ВолгГМУ

05.07.17 23:33; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 1801;
Подразделение: Приёмная комиссия ВолгГМУ

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Контактная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1

Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28

http://www.volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation

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