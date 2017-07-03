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Лента новостей
- 7 июля – срок окончания приёма документов от абитуриентов:
- 21 июля - срок окончания приёма документов в магистратуру по направлениям:
- 26 июля - срок окончания приёма документов от абитуриентов, поступающих только по результатам ЕГЭ:
- с 10 по 26 июля - вступительные испытания профессиональной направленности и экзамены в традиционной форме (расписание в формате *.pdf);
- с 24 по 26 июля - вступительные испытания в МАГИСТРАТУРУ по направлениям:
Зачисление и подача заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа об образовании в 2017 году:
Полезные ссылки и адреса
ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ ВолгГМУ:
Адрес: Волгоград, площадь Павших Борцов, дом 1.
СТАТИСТИКА ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, СПИСКИ АБИТУРИЕНТОВ (ЗДЕСЬ)
Дополнительные контакты ВолгГМУ:
Телефон приёмной комиссии (8442) 53-23-33.
05.07.17 23:33; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Объявления; Просмотров: 1801;
Подразделение: Приёмная комиссия ВолгГМУ
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1
Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
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