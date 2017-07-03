- 7 июля – срок окончания приёма документов от абитуриентов:

на специальности высшего образования: « ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО », « СТОМАТОЛОГИЯ », « ПЕДИАТРИЯ » ;

; сдающих вступительные испытания по общеобразовательным предметам в ВолгГМУ, в том числе на заочное отделение бакалавриата по направлению « МЕНЕДЖМЕНТ » (профиль – управление в здравоохранении) (у кого нет результатов ЕГЭ);

- 21 июля - срок окончания приёма документов в магистратуру по направлениям:

«МЕНЕДЖМЕНТ» (профиль – управление в здравоохранении),

(профиль – управление в здравоохранении), «БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»;

- 26 июля - срок окончания приёма документов от абитуриентов, поступающих только по результатам ЕГЭ:

на направления подготовки бакалавриата :

- « МЕНЕДЖМЕНТ » (профиль – управление в здравоохранении, очное отделение),

- « СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА »,

- « БИОЛОГИЯ » (профили: генетика и биохимия),

- « БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ »;





: - « » (профиль – управление в здравоохранении, очное отделение), - « », - « » (профили: генетика и биохимия), - « »; на специальности высшего образование :

- « КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ »,

- « МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО »,

- « МЕДИЦИНСКАЯ БИОХИМИЯ »,

- « ФАРМАЦИЯ »;





: - « », - « », - « », - « »; на специальности среднего профессионального образования (в медколледж ВолгГМУ) :

- «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»;

- «СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ»;

- «СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ»;

- «ФАРМАЦИЯ».

- с 10 по 26 июля - вступительные испытания профессиональной направленности и экзамены в традиционной форме (расписание в формате *.pdf);

- с 24 по 26 июля - вступительные испытания в МАГИСТРАТУРУ по направлениям:

«МЕНЕДЖМЕНТ» (профиль – управление в здравоохранении);

(профиль – управление в здравоохранении); «БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ».

Зачисление и подача заявлений о согласии на зачисление и оригинала документа об образовании в 2017 году:

28 июля завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;

завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 29 июля издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот;

издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, поступающих на места в пределах квот; 1 августа завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места;

завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на основные конкурсные места; 3 августа издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест;

издается приказ о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 80% основных конкурсных мест; 6 августа завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и места с возмещением стоимости обучения;

завершается приём заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на основные конкурсные места и места с возмещением стоимости обучения; 8 августа издается приказ (приказы) о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест, а также мест с возмещением стоимости обучения.

Полезные ссылки и адреса

ГРАФИК РАБОТЫ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ ВолгГМУ:

с понедельника по пятницу - с 9 до 15 часов . Суббота и воскресенье - выходные.

Адрес: Волгоград, площадь Павших Борцов, дом 1.

СТАТИСТИКА ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, СПИСКИ АБИТУРИЕНТОВ (ЗДЕСЬ)

Дополнительные контакты ВолгГМУ:

Телефон приёмной комиссии (8442) 53-23-33.

Подготовительное отделение: Волгоград, ул. Рокоссовского, 1г; тел. (8442) 33-64-65.

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