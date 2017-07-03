Всероссийский образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме - 2017» в этом году полно новых смен и направлений для творчества молодежи. Но, к сожалению, ожидания профильной медицинской смены не оправдались. Наши студенты готовились и очень этого ждали, поэтому было принято решение об участии в первой смене «Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме», которая состоялась 27 июня – 3 июля 2017 года. Делегацию Волгоградской области представило 17 человек, из них отборочный тур по проектам прошли 9 студентов ВолгГМУ.

На крупном федеральном форуме Волгоградский государственный медицинский университет в этом году представляли активисты научного общества молодых ученых и студентов ВолгГМУ: Алексей Куличкин (3 группа, 5 курс, педиатрический факультет), Максим Гоник (9 группа, 5 курс, педиатрический факультет), Елизавета Хохлачева (6 группа, 4 курс, медико-биологический факультет), Ирина Федичкина (402 группа, 4 курс, лечебный факультет, «Медико-профилактическое дело»), Яна Филиппова (401 группа, 4 курс, лечебный факультет, «Медико-профилактическое дело»), Александр Бессонов (13 группа, 3 курс, лечебный факультет), Екатерина Андреянова (6 группа, 3 курс, педиатрический факультет, Олеся Юрченко (16 группа, 2 курс, лечебный факультет), Марина Мясникова (8 группа, 2 курс, лечебный факультет).

В первый день форума участники заехали на Территорию смыслов 2017, где их встретили жизнерадостные волонтеры. Ребят ждал полезный завтрак, после которого им предстояло пройти регистрацию своих проектов, ибо каждый участник нашей делегации привез на форум проект для конкурса грантов. После обеда началась насыщенная программа: networking, приветственный тренинг, тренинг «Теория поколений» и торжественное открытие форума с выступлением группы «Бурито».

Во второй день на утренней панельной дискуссии участники познакомились с Егором Кончаловским и Александром Балковским. После обеда форум посетила прекрасная актриса Елена Борщёва. Вечером участники побывали на мастер-классах по саморазвитию, а часть ребят провела время с экспертами, обсуждая свои проекты. И тут случилось самое неприятное - больше половины наших проектов были отклонены по необъяснимым причинам без рассмотрения документации, смет и презентаций. Ребята, конечно, расстроились, но отстоять право на защиту проекта было уже невозможно. Но форум продолжался, а с ним и образовательная программа.

Так, на третий день ребята посетили панельные дискуссии с Вадимом Плохотниковым и Алексеем Каспаржаком, побывали на практикумах и деловых играх, устраиваемых сообществом «Преактум». После ужина ребят ждали танцевальный мастер-класс, чайная церемония и караоке.

На следующий день участники форума побывали на панельной дискуссии с Максимом Бобковым и Антоном Прониным. Участники лично познакомились с Петром Толстым и Тиной Канделаки.

На пятый день была панельная дискуссия с Кириллом Щитовым и Бату Хасиковым. Ребята побывали на практикуем с Евгением Сидоровым и на защите проектов. Вечером Александр Бессонов, студент 3 курса лечебного факультета, защитил свой проект «PRO-Кендама».

В последний день 1 смены форума участники побывали на встрече с телеведущим ВГТРК Эрнестом Мацкявичусом, телеведущим «Телекомпании НТВ» Кириллом Владимиром Поздняковым, и блогером Гурамом Нарманией. А вечером их ожидало вручение сертификатов и награждение победителей конвейера проектов. И в этот раз удача нам не улыбнулась. Конкурсная комиссия наградила лишь небольшое количество проектов. Но впереди Молодежный образовательный форум «Медицинская наука - 2017», где наши студенты научатся проектной деятельности и увеличат свои шансы на победу в таких конкурсах! В общем, все остались довольны впечатлениями, новыми знаниями и опытом, вот, что ребята рассказывают после поездки:

Яна Филиппова: «Форум «Территория смыслов» привлёк меня ещё в прошлом году, когда наши ребята из Совета НОМУС поехали туда на медицинскую смену. В этом году была рада узнать, что вошла в состав делегации от Волгоградской области. Этот форум - удивительное место! Были интересные лекции, практикумы! За это спасибо модераторам. Что-то выделять одно не хочется. Интересно все. Отметила много полезной информации, которая пригодится мне в жизни. Еще хотелось бы сказать про организованную работу. Все было действительно на высшем уровне. И спасибо моей команде. Люди с разных уголков нашей страны нашли смысл! И, поверьте, смысл есть!»

Алексей Куличкин: «В этом году не было профильной смены по медицине - это очень расстроило нас, но принять участие мы все же решились! Проработав проекты и продумав все до мелочей, нам все же не удалось пройти отбор для защиты в конвейере проектов. Единственной объективной причиной отказа оказалась нехватка времени у экспертов, проекты были просто недостаточно изучены. К сожалению в этом году Волгоградская область не получила поддержки на 1 смене».

Максим Гоник: «Территория смыслов - это то место, где реально находишь новый смысл. Дело даже не в формате форума - а в людях там. Столько разных мнений, форс самовыражения и историй развития - ими просто пропитываешься и заряжаешься. Лично я нашел свой новый смысл. И советую всем при хотя бы минимальной возможности отправится туда и сделать новый шаг к самопониманию».

Олеся Юрченко: «Территория смыслов - крупнейший форум, собирающий более 1000 человек каждую смену. Несмотря на погоду, которая не всегда радовала нас солнышком, атмосфера в лагере была очень тёплой и дружелюбной. Я очень много вынесла для себя. Интересные лекции, дискуссии, актуальные вопросы, познавательные ответы. Новые бесценные знания, которые давали нам спикеры, невозможно почерпнуть во всемирной паутине. Но кроме этих знаний невозможно не сказать о тех людях, с которыми я познакомилась на форуме. Десятки городов по всей России отобрали лучших своих представителей. Молодые люди с новыми идеями, новым мышлением, которые с горящими глазами рассказывают о своих планах с присущим им юношеским максимализмом. Но сказать, что минусов вообще нет, было бы неправдой. Некоторые лекции были интересны только для определённых групп людей (например, по киберспорту). На мастер-классе мне удалось усовершенствовать свои навыки публичного выступления. Подводя итоги, можно сказать, что я приобрела много новых знаний и новых друзей по всей России».

Александр Бессонов: «Данный форум дает возможность молодежи приобрести то мастерство и опыт, к которому ты сам придешь только через свои ошибки, однако это реализовать весьма сложно из-за ряда причин, например, неорганизованность устроителей или уход от основной темы спикеров проекта. В целом мне все понравилось, крутые ребята со всей России, хорошая площадка, но самое главное впечатление я получил от конкурса проектов. Это было что-то, просто невероятная конкуренция и адекватность оценки проектов. Никого не засудили и никто ни кого не продвинул. А теперь решать вам, где сарказм, а где чистая правда! Всем мир! «Я не хочу видеть в России, что было на Майдане» - Эрнест Мацкявичюс».

Елизавета Хохлачева: «С самого начала мне удавалось нормально выспаться, да собственно и потом и не удавалось, но привыкла. В души ужасные очереди по утрам, приходилось вставать за час до официального подъема. «А вечером?», - спросите вы. Вечером было очень холодно бы походов в душ. Команда собралась отличная, но виделись я с ней редко, потому что интереснее проводить свободное время с друзьями.

Не вижу смысла разбивать на команды приехавшие дружные делегации! Всю смену переживала за дорогие вещи, которые приходилось оставлять в палатке с минимально знакомыми мне людьми. Спикеры почти все известные, творческие, но Балковский... Нармания... Не вижу смысла блогерства, тем более обсуждения его на федеральной площадке. Очень сытно кормили, свободного времени было больше, чем в прошлом году, плюс им за это. Очень несправедливо шел отбор проектов, возмущены до глубины души как заочный отбором, так и результатами защиты».

Ирина Федичкина: «Эта неделя была потрясающей, которая подарила массу впечатлений и багаж знаний. Благодаря нашим организаторам в качестве спикеров к нам приезжали известные телеведущие, режиссеры, продюсеры, блогеры, которые делились с нами своим опытом и знаниями. Хотелось бы выразить большую благодарность организаторам, кураторам и волонтёрам за их работу».

Марина Мясникова: «Поездка на «Территорию смыслов» была для меня первым опытом участия в молодежных форумах. Каждый из ребят приехал со своим проектом, но, к сожалению, не все были допущены к защите. На консультации с экспертами нашли «болевые точки» в работах и поняли в каком направлении необходимо двигаться.

Тема смены отличается от профиля нашей деятельности, поэтому образовательная программа показалась ненасыщенной. Но все же некоторые тренинги были универсальны: занятия по тимбилдингу, лекции по основам публичных выступлений, ораторскому искусству, основы написания проектов. Обсудили со спикерами вопросы самореализации, добросовестного отношения к работе. После форума приходит понимание того, кем ты хочешь быть и как достичь этого. Появился девиз на будущее: «Мысли, действуй, созидай!».

Весёлая, дружная компания и тёплая атмосфера на Территории смыслов сделали эту поездку полезной и незабываемой».

В.Л. Загребин, Совет НОМУС ВолгГМУ

Фотографии участников

Репортаж «Вести-Волгоград» от 26.06.17: «Молодые волгоградцы отправились на форум «Территория смыслов на Клязьме»»

Отчетное видео: «Первые впечатления участников форума «Территория смыслов»