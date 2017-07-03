Студентам ВолгГМУ, получающим выплаты на карты банка «Возрождение» необходимо получить банковскую карту национальной платежной системы «МИР».

Для приобретения карты студентам нужно прийти с паспортом в офис банка «Возрождение» 6 июля с 10:00 до 16:00.

Адрес: проспект Ленина, д. 20, 2-й этаж.