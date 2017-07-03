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Книги для каждого медика

Продолжаем разговор о книгах, которые заслуживают прочтения и представляем очередную подборку художественной литературы о врачах и медицине.

Начнем разговор с легендарной книги Э.М. Ремарк «Триумфальная Арка». В ней описывается история о немецком хирурге-беженце, полулегально работавшем в Париже в конце 30-х годов.

Целая серия книг о медицине принадлежит перу выдающегося хирурга Н.М. Амосова «Записки будущего врача», «Книга о счастье и несчастьях», «Алгоритмы разума», «ППГ-2266. Записки полевого хирурга» и др.

Говоря о врачебных записках, нельзя обойти стороной книги А. Цессарского «Записки партизанского врача», В. Кравченко «Записки судового врача», Н. Робинсона и Д. Холла «Анестезиология sine qua non: как анестезиологу выжить самому и сохранить жизнь больному».

Охотитесь за оригинальными пословицами, афоризмами и юморесками? Тогда «Яшины афонаризмы» - книга Я.Х. Бабушкина то, что вы так давно искали. В книге представлены современные варианты переработанных русских пословиц, поговорок и крылатых выражений.

На протяжении наших встреч вы научились находить нужные книги, которые меняют мировоззрение в правильном направлении. Теперь вы обладаете необходимым навыком и сами способны выбрать литературу по душе. Сегодня состоялась наша последняя встреча в формате «Книги, которые должен прочесть каждый медик».

На последок, рекомендуем подборку книг, с которыми стоит познакомиться. Это самые лучшие на наш взгляд книги о врачах и медицине: М.А. Булгаков «Записки юного врача», «Морфий», «Собачье сердце»; Д. Лихэйн «Остров проклятых»; М. Леви «Похититель теней»; Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго»; Ф. Кафка «Сельский врач»; Л.А.Богданович «Записки психиатра»; К. Барнард «Нежелательные элементы»; Ф.Г. Углов «Сердце хирурга», «Под белой мантией»; Ф. Андахази «Анатом»; Т. Герритсен «Хирург»; М.П. Вовк «Эскулапы и Пациенты»; Г. Глязер «Драматическая медицина. Опыты врачей на себе»; В. Пухов «Ординатор»; Б. Володин «Возьми мои сутки, Савичев!»; Е.И. Лихтенштейн «Помнить о больном»; В. Найдин «Один день и вся жизнь. Рассказы врача»; Б. Полевой «Доктор Вера»; В. Панова «Спутники»; А. Великин «Санитар»; А. Кронин «Цитадель», «Путь Шеннона»; А.И. Герцен «Доктор Крупов»; А. Ломачинский «Курьузы военной медицины и экспертизы», «Криминальные аборты»; В. Аксенов «Коллеги»; С. Моэм «Узорный покров»; Г.Л. Ратнер «Советы молодому хирургу»; Г.Р. Хаггард «Доктор Терн»; И. Ялом «Когда Ницше плакал»; С. Льюис «Эроусмит»; Р.С. Мендельсон «Исповедь еретика от медицины»; М. Палмер «Милосердные сестры»; Б. Лаун «Утерянное искусство врачевания»; Д. Гэлгут «Добрый доктор»; Е. Элькинд, В. Стиблова «Скальпель, пожалуйста!»; И. Шамякин «Сердце на ладони»; И.В. Трифонов «Хирургическое дежурство в больнице скорой медицинской помощи»; Е.А. Вагнер, А.А. Росновский «О самовоспитании врача»; И.В. Склярова «Избранные. О призвании врача»; К. Дернер «Хороший врач»; М.С. Шойфет «Сто великих врачей».

Научные факты для закрепления мотивации к чтению

  • Чтение продлевает жизнь вне зависимости от того, что вы читаете. К такому выводу пришли американские ученые из Йельского университета после исследования, в котором приняли участие 3 635 человек старше 50 лет.
  • Автор исследования 2016 года, профессор Б. Леви, утверждает, что, посвящая чтению от получаса в сутки, человек может прожить в среднем на 2 года дольше того, кто вообще не читает.
  • У тех, кто читает более 3,5 часов в неделю, на 23% ниже риск умереть.

Роман Мяконький

04.07.17 21:50; Опубликовал: Ольга Мезенцева; Рубрика: Это интересно; Просмотров: 631;
Подразделение: Библиотека ВолгГМУ

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