Состоялась ежегодная конференция Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов (РОАиСХ) «Отдаленные результаты и инновации в сосудистой хирургии». С 22 по 24 июня в Сочи съехались специалисты со всех уголков России, чтобы обменяться опытом и узнать о последних достижениях в сосудистой хирургии.

Делегатами конференции стали не только сосудистые хирурги, но и врачи смежных специальностей. В ходе образовательного мероприятия свои доклады представили специалисты со всех уголков России и зарубежные коллеги из Казахстана, Узбекистана, Беларусии, Украины, Донецкой народной республики, Кубы и Венгрии.

На конференцию было подано 370 работ. Их тезисы опубликованы в приложении 23-го тома журнала «Ангиология и сосудистая хирургия» 2/2017.

Открыл конференцию Президент РОАиСХ, Президент Европейского Общества по сосудистой хирургии (ЕОСХ), руководитель отделения хирургии сосудов Института хирургии им. А.В. Вишневского, заведующий кафедрой клинической ангиологии и сосудистой хирургии Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО), академик РАН, профессор А.В. Покровский. Он отметил, что «…в 2016 году в РФ было проведено 135 089 сосудистых операций. В стране насчитывается 184 сосудистых отделения и 315 отделений рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения. При этом сосудистая хирургия сегодня переживает сложное время, что во многом связано с бурным развитием различных видов эндоваскулярных вмешательств. Пока преимущество остается за открытыми операциями. Тем не менее, крайне важно, чтобы эндоваскулярные операции стали неотъемлемой частью сосудистой хирургии, и практикующие специалисты хорошо ориентировались в новейших методах лечения пациентов».

Мероприятие отличилось безупречностью подготовки и высочайшим научным уровнем представленных работ. В конференции приняло участие более 800 ангиологов и сосудистых хирургов, заслушано 179 докладов, состоялось 9 симпозиумов, а также 3 прямых трансляции из операционных. За три дня работы конференции практически на каждой сессии специалисты уделили много внимания обсуждению тактики проведения и отдаленным результатам эндоваскулярных вмешательств. Говорили о сочетании открытых и закрытых хирургических операций в терапии различных патологий сосудов. Затронут широкий спектр вопросов, касающихся принципов предоперационной подготовки больных к сосудистым операциям,результатов эндопротезирования при открытых и эндоваскулярных операциях у больных с поражением брюшной аорты и подвздошных артерий. Обсуждались показания и возможности лечения больных с диабетической стопой. Не остались без внимания актуальные вопросы флебологии, сосудистого доступа как раздела сосудистой хирургии, врожденных заболеваний сосудов и неотложной ангиохирургической помощи в общехирургических стационарах.

Ключевым в работе конференции стало по сути открытие нового инновационного во всех смыслах направления ангиохирургии – гибридной хирургии. Именно гибридная хирургия в настоящее время является топовым, весьма перспективным направлением объединяющим элементы реконструктивной, сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургии – это принципиально новое стратегическое направление, позволяющее решать сложнейшие задачи. Во время конференции были проведены тренинги, мастер-классы по различным разделам сосудистой хирургии.

Своими достижениями поделились и волгоградские сосудистые хирурги. Сотрудниками кафедры факультетской хирургии с курсом эндоскопической хирургии ФУВ и с курсом сердечно-сосудистой хирургии ФУВ и Клиники №1 ВолгГМУ были представлены две работы: «Анализ результатов полностью лапароскопических аорто-бедренных реконструкций», «Сравнительный анализ результатов различных реконструктивных вмешательств у пациентов с поражением наружной подвздошной артерии» - авторы: П.В. Мозговой, В.В. Мандриков, Е.Г. Спиридонов, А.А. Луковскова, В.С. Уфимцев, Ф.Н. Жаркин, А.И. Короткова, А.В. Исаев, Д.В. Моисеев, и одна работа «Возможности эндоваскулярной хирургии в сохранении опороспособности нижних конечностей у больных сахарным диабетом» была выполнена сотрудниками кафедры общей хирургии с урологией – авторы: А.А. Полянцев, П.В. Мозговой, Д.В. Фролов, Т.А. Скобельдина, В.С. Ованенко.

Участники прошедшей конференции имели возможность, познакомится с состоянием сосудистой хирургии в России на 2016 год. В частности в РФ действует около 5500 хирургических отделений и 184 отделений сосудистой хирургии. Специализированную помощь пациентам с сосудистой патологией оказывает 1214 сосудистых хирургов. В течение 2016 года ими выполнено 135 089 вмешательств из которых 30732 эндоваскулярные операции.

Если коснуться сосудистой хирургии волгоградского региона, то в 2016 году по отчетам трех ведущих учреждений Волгограда: Клиники №1 ВолгГМУ, ГБУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический центр» (ГБУЗ «ВОККЦ»), ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница №1» (ГБУЗ «ВОКБ №1») статистика на 2016 год такова.

В ГБУЗ «ВОКБ №1» (на клинической базе кафедры общей хирургии с урологией ВолгГМУ) было выполнено 63 операции на брахиоцефальных артериях (в России - 22115); при аневризме нисходящей грудной аорты была выполнена 1 операция в ГБУЗ «ВОККЦ» (в России - 314), при аневризмах брюшного отдела аорты в Клинике №1 ВолгГМУ и ГБУЗ «ВОКБ №1» выполнено по 7 плановых открытых операций и 6 подобных операций в ГБУЗ «ВОККЦ» (в России - 426). В Клинике №1 ВолгГМУ выполнено эндопротезирование аневризм брюшного отдела аорты 9 пациентам и 63 рентгенэндоваскулярных вмешательства при поражении подвздошных артерий (синдроме Лериша). Общее число пациентов, с критической ишемией нижних конечностей, прошедших лечение в кардиохирургическом отделении этой же клиники составило 101 человек. За 2016 год в России было выполнено 16 жизнесохраняющих тромбэктомий при тромбоэмболии ствола легочной артерии (ТЭЛА), при этом наибольшее число подобных операций было выполнено сотрудниками Клиники №1 ВолгГМУ, которые выполнили 4 тромбэктомии из легочной артерии при ТЭЛА и 1 подобная операция была выполнена в ГБУЗ «ВОККЦ».

Роман Мяконький, хирург ГБУЗ «ВОКБ №3»,

действительный член Российского общества хирургов