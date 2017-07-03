Семинары, лекции, учебники, конспекты: всё это наполняет умы студентов новыми знаниями. Применить их по-настоящему удается только на практике. Одна из таких летних практик ежегодно проходит для будущих педиатров на кафедре внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов.

Студенты четвертого курса педиатрического факультета каждое лето примеряют на себя «звание врача» в клинических больницах. В отделениях кардиологии, гастроэнтерологии и терапии учащиеся в течение двух недель пробуют профессию клинициста «изнутри». Подобно тени студенты ходят за врачом на пятиминутки, клинические разборы, консультации и консилиумы. Они активно участвуют в курации больных, знакомятся с режимом работы больницы, присутствуют при всех этапах лечения, будь то обычный прием лекарств или физиолечение.

В роли помощника врача стационара они помогают выполнять профессиональные обязанности. Подобно настоящим докторам, они собирают анамнез, анализируют полученные результаты лабораторных и инструментальных исследований, продумывают лечение и участвуют в заполнении медицинской документации. Разумеется, каждый шаг учащегося строго контролируется сотрудником кафедры и врачом, курирующим пациентов.

Студентка Ксения Дудник рассказала о том, как у нее проходит практика: "С самого утра мы попадаем в рабочую атмосферу. Клинические разборы, осмотры, ФГС, ЭКГ, колоноскопия - то, с чем я успела столкнуться за неполные две недели. Врачи отзывчивы, отвечают на все наши вопросы. Они тоже когда-то были студентами и понимают нас!"

Ответственные за производственную практику П.Р. Ягупов и Н.А. Корнеева указали на важность закрепления приобретаемых в процессе обучения знаний и навыков на практике.

Эти несколько недель позволяют прочувствовать профессию изнутри, вкусить всю прелесть и вникнуть в тонкие нюансы будущей профессии.

Светлана Клейносова

Фото для публикации предоставил П.Р. Ягупов