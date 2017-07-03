Для слабовидящих | RSS | English
Главная страница »» Новости сайта »» Летняя практика – 2017: Студенты-педиатры ВолгГМУ познают профессию клинициста «изнутри»

Лента новостей

F1

Семинары, лекции, учебники, конспекты: всё это наполняет умы студентов новыми знаниями. Применить их по-настоящему удается только на практике. Одна из таких летних практик ежегодно проходит для будущих педиатров на кафедре внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов.

Студенты четвертого курса педиатрического факультета каждое лето примеряют на себя «звание врача» в клинических больницах. В отделениях кардиологии, гастроэнтерологии и терапии учащиеся в течение двух недель пробуют профессию клинициста «изнутри». Подобно тени студенты ходят за врачом на пятиминутки, клинические разборы, консультации и консилиумы. Они активно участвуют в курации больных, знакомятся с режимом работы больницы, присутствуют при всех этапах лечения, будь то обычный прием лекарств или физиолечение.

F3В роли помощника врача стационара они помогают выполнять профессиональные обязанности. Подобно настоящим докторам, они собирают анамнез, анализируют полученные результаты лабораторных и инструментальных исследований, продумывают лечение и участвуют в заполнении медицинской документации. Разумеется, каждый шаг учащегося строго контролируется сотрудником кафедры и врачом, курирующим пациентов.

Студентка Ксения Дудник рассказала о том, как у нее проходит практика: "С самого утра мы попадаем в рабочую атмосферу. Клинические разборы, осмотры, ФГС, ЭКГ, колоноскопия - то, с чем я успела столкнуться за неполные две недели. Врачи отзывчивы, отвечают на все наши вопросы. Они тоже когда-то были студентами и понимают нас!"

F2Ответственные за производственную практику П.Р. Ягупов и Н.А. Корнеева указали на важность закрепления приобретаемых в процессе обучения знаний и навыков на практике.

Эти несколько недель позволяют прочувствовать профессию изнутри, вкусить всю прелесть и вникнуть в тонкие нюансы будущей профессии.

Светлана Клейносова

Фото для публикации предоставил П.Р. Ягупов

 

03.07.17 22:31; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 322;
Подразделение: Отдел производственной практики

Авторизуйтесь ВКонтакте, чтобы иметь возможность оставить комментарий на этой странице.
Сервис комментариев, опросов предоставлен сайтом ВКонтакте. Модерация сообщений проводится два раза в сутки.
Мнение посетителей может не совпадать с точкой зрения администрации ВолгГМУ.

Личный кабинет

Ближайшие события

Экспорт в iCal (Beta)

Топ 5 новостей за неделю

Топ 5 новостей за месяц

Лучшие авторы в июне

  1. Ирина Казимирова
  2. Ангелина Усенкова
  3. Светлана Шайсултанова
  4. Александра Воднева
  5. Светлана Клейносова

Контактная информация

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

400131, Россия, г. Волгоград,
площадь Павших Борцов, д. 1

Телефон: +7 (8442) 38-50-05
Приёмная комиссия: +7 (8442) 53-23-33
Foreign Department: +7 (8442) 38-30-28

http://www.volgmed.ru
1, Pavshikh Bortsov Sq., Volgograd,
400131, Russian Federation

Статистика посещений

Яндекс.Метрика
Copyright © 2007-2017 Волгоградский государственный медицинский университет - Все права защищены