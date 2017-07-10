В рамках прохождения процедуры Первичной аккредитации специалистов выпускники фармацевтического факультета 2017 года получили уникальную возможность проверить свою компетентность и профпригодность на избранном фармацевтическом поприще.

Не успели отгреметь выпускные вечера, как перед выпускниками, вчерашними студентами медицинских вузов России, встала насущная задача доказать свою профпригодность. Напомним, что в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» с 1 января 2016 года право на осуществление медицинской и фармацевтической деятельности на территории нашей страны имеют лица, получившие медицинское или иное образование в Российской Федерации в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и имеющие свидетельство об аккредитации специалиста, то есть прошедшие процедуру аккредитации специалиста.

В 2017 году контингент участников первичной аккредитации значительно расширился: к выпускникам фармацевтического и стоматологического факультетов ВолгГМУ добавились специалисты в области лечебного дела, педиатрии, медико-профилактического дела и медицинской биохимии.

В настоящей статье мы коснемся опыта прохождения первичной аккредитации специалистов по специальности «Фармация», которые вот уже второй год подряд с достоинством проходят это своеобразное «испытание на прочность».

Процедура первичной аккредитации по специальности «Фармация», занявшее чуть больше двух недель, проходила в три этапа. Прежде чем детально рассмотреть каждый из этапов, обратимся к профессионалам, без которых их прохождение было бы невозможно. В состав аккредитационной комиссии по специальности «Фармация» в 2017 году вошло 11 человек (для сравнения в предыдущем году – всего 6), часть из которых являются членами союза фармацевтических работников по содействию развития профессии и фармацевтической отрасли «Национальная фармацевтическая палата» (НФП). Председателем аккредитационной комиссии, как и в прошлом году, стала Наталия Константиновна Божко, ведущий специалист в области фармации в нашем регионе.

Первый этап первичной аккредитации – компьютерное тестирование – состоялся 27.06.2017 на базе Межкафедрального центра сертификации специалистов. Что представляет собой этот этап? Для каждого аккредитуемого программным обеспечением из Единой базы оценочных средств в режиме on-line автоматически формируется индивидуальный набор тестовых заданий в количестве 60 штук. Решение тестовых заданий проводится в течение 60 минут путем выбора аккредитуемым одного варианта ответа из предложенных четырех вариантов. По истечении времени доступ к электронной базе тестирования автоматически прекращается. Как отмечает ответственный секретарь аккредитационной комиссии, провизор управления контрактной службы государственного казенного учреждения «Дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области» Галина Сергеевна Хомутова, процедура аккредитационного тестирования для современных выпускников, прошедших испытание тестированием Государственной итоговой аттестации, не нова и сама по себе не должна вызывать особых сложностей. Однако все это достигается при условии систематической активной подготовки к данному этапу до уровня, гарантирующего 70% правильных ответов в режиме репетиционного тестирования в трех попытках. Она полагает, что выпускники, не сумевшие пройти первый этап, не смотря на предоставленные две попытки пересдачи, как раз уделили этой подготовки недостаточное внимание в течении учебного года. Сами аккредитуемые в массе своей разделяют убеждение члена аккредитационной комиссии.

Второй этап, связанный с оценкой практических навыков (умений) в симулированных условиях, проводился на базе межкафедрального центра отработки практических навыков и научно-исследовательской работы фармацевтического факультета ВолгГМУ в течение рабочей недели (с 3 по 7 июля). Выпускникам предлагалось пройти пять станций: базовая сердечно-легочная реанимация; приемочный контроль, хранение ЛС и первичный учет; изготовление лекарственных препаратов; фармацевтическая экспертиза рецепта (отпуск); фармацевтическое консультирование потребителей. Для аккредитации навыков на одной станции отводится не более 10 минут, включая время ознакомления с содержанием практического задания.

По алгоритму прохождения вначале обязательно идет станция первой помощи, которая включает базовый комплекс сердечно-легочной реанимации. Члены комиссии, работавшие на данном этапе отметили, что выпускники чаще всего хорошо подкованы теоретически, но, когда дело доходит до практических действий, иногда оказываются психологически и физически не готовы к спасению манекена-тренажера. Но ведь в своей будущей профессиональной деятельности возможно им придется оказывать первую помощь человеку и речь будет идти о спасении жизни. Эта станция вызывала у аккредитуемых большие затраты физических сил и сильное волнение. «Это три минуты непрерывной сердечно-легочной реанимации. В принципе, похоже на кардионагрузку: пульс повышается до 180 ударов, одышка такая, как при дыхательной недостаточности третьей степени. Во время манипуляций вам придется, к сожалению, вслух считать, чтобы аудио-система могла это записать. Потому что, если ваш счет не слышно на диктофонной записи, – это может быть расценено как невыполнение стандарта», – заметил ответственный секретарь комиссии.

Третий этап – решение ситуационных задач – проводился в три дня (с 10 по 12 июля) в аудиториях главного корпуса ВолгГМУ. Данный этап представляет собой устное собеседование; оценивание осуществляется путем заслушивания ответа на три ситуационные задачи, в которых содержится по 5 вопросов. На подготовку аккредитуемого к ответу отводится не более 60 минут. В целом аккредитационная комиссия осталась довольна ответами молодых специалистов, продемонстрировавших довольно высокий уровень теоретической подготовки.

В соответствии с итоговым протоколом заседания аккредитационной комиссии от 12.07.2017 г. каждый из 106 успешно прошедших три этапа аккредитации выпускников фармацевтического факультета вскоре получит заветное свидетельство об аккредитации специалиста, дающее право на осуществление фармацевтической деятельности на территории Российской Федерации.

Говоря об особенностях организации прохождения первичной аккредитации важно отметить, что данная процедура сопровождается видео- и аудиофиксацией в режиме online, что, конечно же, даже для вчерашних отличников может стать серьезным стрессовым фактором. В процедуре аккредитации нет оценки. Самое главное – переступить рубеж. Качественно ответ троечника и отличника будут «весить» одинаково, если оба ответа перешагнут определенный порог баллов. Ты либо сдал, либо нет.

Члены аккредиционной комиссии и профессорско-преподавательский состав вуза убеждены, что успешное прохождение всех трех этапов первичной аккредитации невозможно без серьезной и заблаговременной подготовки. Именно в ней – ключ к успеху!

И.В.Максимова, специалист по УМР деканата

фармацевтического факультета ВолгГМУ.

Фото предоставил деканат