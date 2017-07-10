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В июне-июле текущего года в рамках производственной практики студенты 3 курса педиатрического факультета на базах кафедры детских болезней педиатрического факультета осваивали практические навыки в качестве помощника процедурной медицинской сестры.
Знойное волгоградское лето… Как провести его с максимальной пользой? Правильный ответ на этот вопрос знают студенты 3 курса педиатрического факультета. Вот только закончилась экзаменационная сессия… и началась производственная практика! В этом году студенты примеряли на себя роль процедурной медицинской сестры. В течение всей рабочей смены медперсоналом и преподавателями кафедры детских болезней педиатрического факультета предъявлялись высокие требования не только к знаниям и практическим навыкам будущих докторов, но и к моральному облику, умению вести себя в коллективе, при общении с пациентами и их родственниками.
За время прохождения практики студенты изучили функциональные обязанности и условия работы процедурной медицинской сестры в детской больнице, основные регламентирующие документы, учетную и отчетную медицинскую документацию отделения детской больницы, правила ее ведения; освоили способы и методы парентеральных манипуляций, парентерального, ингаляционного применения лекарственных средств; освоили технику выполнения медицинских манипуляций; способы и методы взятия у больных детей и подростков биологического материала (крови) для лабораторных исследований; осуществляли дезинфекцию и предстерилизационную подготовку медицинского инструментария, материалов и средств ухода за больными; а также проводили санитарно-просветительную работу среди пациентов и их родителей. Кроме того, каждым студентом была выполнена научно-исследовательская работа.
Не успели оглянуться… и 16 дней практики позади. Ну что ж: зачёт сдан, пора идти вперед! За новыми знаниями и умениями!
О. В. Полякова, доцент кафедры детских болезней
Сегодня, 13:44; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 30;
Подразделение: Отдел производственной практики
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