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В июне-июле 2017 года в рамках производственной практики студенты 2 курса педиатрического факультета на базах кафедры детских болезней педиатрического факультета осваивали практические навыки в качестве помощника палатной медицинской сестры.

Роль палатной медицинской сестры в детском лечебно-профилактическом учреждении невозможно переоценить. Всегда и при всех обстоятельствах необходимо помнить, что человек обращается к медицинским работникам за помощью, в связи с тем, что с ним случилась беда, способная повлечь за собой утрату здоровья, а подчас и угрожающая жизни. Только при полном сочувствии пациенту, при понимании его положения возможен настоящий контакт между ним и медицинским персоналом, что так необходимо для успешного лечения. Чуткость, моральная поддержка, душевная теплота нужны пациенту не меньше, а может быть и больше, чем лекарственные препараты. При общении с пациентом, выполнении манипуляций, зачастую неприятных и болезненных, медицинская сестра должна отвлечь пациента от тяжелых мыслей, внушить ему бодрость и веру в выздоровление.

Именно поэтому студенты 2 курса педиатрического факультета за время прохождения практики постоянно находились рядом с пациентом, а от их внимания порой во многом зависел не только уход за больным, но и в конечном итоге выздоровление маленьких пациентов. Обеспечение надлежащего сестринского ухода за пациентом, и, наконец, социально-психологические проблемы человека было возложено на плечи будущих докторов.

22За время прохождения производственной практики студенты 2 курса педиатрического факультета изучили функциональные обязанности и условия работы палатной медицинской сестры в детском стационаре, основные регламентирующие документы, учетную и отчетную медицинскую документацию, правила ее ведения; изучили правила лечебно-охранительного режима в детском стационаре, медицинскую деонтологию и этику; научились проводить больным детям и подросткам антропометрию, термометрию; осуществляли уход за больными детьми разного возраста с учетом анатомо-физиологических особенностей и тяжести состояния при заболеваниях различных органов; помогали в проведении кормления больных детей разных возрастных групп, подростков при заболеваниях различных органов и систем в зависимости от тяжести состояния; освоили методики и технику выполнения медицинских манипуляций (умывание, гигиенические ванны, уход за кожей, глазами; термометрия, антропометрия, подсчет частоты пульса, дыхания, измерение АД); способы и методы применения лекарственных средств; научились собирать у больных детей и подростков биологический материал для лабораторных исследований и осуществлять дезинфекцию и предстерилизационную подготовку медицинского инструментария, материалов и средств ухода за больными. Кроме того, каждым студентом была выполнена научно-исследовательская работа.

О. В. Полякова, доцент кафедры детских болезней
педиатрического факультета ВолгГМУ,
П.Р. Ягупов, руководитель отдела производственной практики,
доцент кафедры внутренних болезней педиатрического
и стоматологического факультетов ВолгГМУ

Фото предоставил П.Р.Ягупов

Сегодня, 13:38; Опубликовал: Ирина Казимирова; Рубрика: Жизнь ВолгГМУ; Просмотров: 23;
Подразделение: Отдел производственной практики

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